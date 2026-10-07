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Política

A 15 años de su boda, recordamos lo que nos contó Marcelo Ebrard en 2011 sobre su entonces novia, Rosalinda Bueso

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cumple 15 años de casado con Rosalinda Bueso y para unirnos a la celebración recordamos la entrevista que tuvimos con ambos en agosto de 2011.
mié 07 octubre 2026 08:05 AM
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Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso
Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso, shooting y entrevista para Quién, agosto de 2011 (Ricardo Trabulsi)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está de fiesta porque este 7 de octubre celebra 15 años de matrimonio con la también diplomática, Rosalinda Bueso.

"15 años juntos, feliz aniversario, mi vida", escribió Ebrard junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que aparecen distintos momentos junto a su esposa.

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Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso en la portada de Quién en agosto de 2011

En agosto de 2011, todavía como novios, la pareja posó con nosotros para la portada de Quién y nos concedieron una entrevista en exclusiva.

Portada Quién, agosto de 2011.jpg
Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso fueron nuestra portada en agosto de 2011. (Quién)

En aquella época, Marcelo estaba en la parte final de su gestión al frente de la jefatura del Gobierno del entonces Distrito Federal, y gozaba de una gran popularidad, e incluso sonaba fuerte para las elecciones de 2012, en las que finalmente declinó a favor de Andrés Manuel López Obrador.

ESTUVIERON EN EL FUNERAL DE ISABEL II

Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso
Política

La selfie de Ebrard y su esposa antes del funeral de la reina Isabel II


“Nos casaremos cuando Dios lo permita”, nos contó Rosalinda cuando le preguntamos si llegarían juntos al altar.

Marcelo, más reservado solo agregó: “Sería una cosa muy íntima”… y así fue, la boda fue un par de meses después, el 7 de octubre de 2011, a puerta cerrada.

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Marcelo y Rosalinda: entre la política y una historia de amor

La entrevista fue en el ex Convento de Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, adonde cada uno llegó por su lado, pero donde desde el primer momento estuvieron tomados de la mano.

“Ya no estoy solo, ya tengo a mi novia, mi pareja, mi amor. Por supuesto que estoy feliz”, nos dijo al inicio de la charla.

Rosalinda Bueso y Marcelo Ebrard.
Rosalinda Bueso y Marcelo Ebrard, ya casados, en el evento Quién 50 (Aydee Cuevas)

Meses antes, en otra entrevista para Quién, Ebrard comentó que no había mucho tiempo para pensar en otra cosa que no fuera su agenda política, pero al parecer, Rosalinda cambió todo eso en cuestión de semanas.

También nos contó que conoció a su hoy esposa en 2007 cuando ella era embajadora de su país (Honduras) en México, pero que todo fue en el ámbito diplomático, y que se volvieron a ver hasta 2009.

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Marcelo Ebrard y Rosalinda Bueso en el funeral de la reina Isabel II

“Yo sí pensé: qué guapa, qué distinguida dama…”. Rosalinda, por su parte, no lo peló. “Siempre tuve un respeto. Yo era embajadora y él alcalde. No nos dio para insinuaciones”, aseguró la centroamericana, quien reconoció que, tanto ella como Marcelo, rápidamente se dieron cuenta de que había química entre los dos.

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Marcelo Ebrard en 2011: Recuerdos del porvenir

Para cuando realizamos la entrevista, aproximadamente dos meses antes de la boda (de la que hasta entonces nadie sabía nada), Rosalinda ya había conocido a los hijos de Ebrard, pero no vivían juntos como pareja.

También hablamos de las aspiraciones de Ebrard a la presidencia. Nos contó de su carrera en el servicio público, que en ese entonces estaba ya en la tercera década, y de su “cercanía” con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y su líder, Elba Esther Gordillo, aunque reconoció que no la frecuentaba mucho.

Reiteró que en sus planes no estaba salir del país (finalmente vivió en París una temporada después de su gestión en el D.F.), pero que en un futuro se veía haciendo política internacional, como lo hizo durante el sexenio de López Obrador, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Habló de su estilo, de sus trajes confeccionados por un sastre, de sus cinco relojes y de lo difícil que es conseguir zapatos de su talla. También negó ser un “niño bien”, pero que es fan de los vinos italianos.

Rosalinda cerró la plática mencionando que su papel era apoyar a su pareja, “No ir atrás ni adelante, sino a un lado. Hay momentos gratos y tristes, pero siempre es importante tener alguien a un lado para ser respaldado en la vida”, nos dijo en aquella ocasión.

Desde entonces, Rosalinda ha sido inseparable para su hoy esposo, incluso en eventos diplomáticos o de Estado, en los que ha acompañado a Marcelo dentro y fuera del país.

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Marcelo Ebrard Andrés Manuel López Obrador Ciudad de México Rosalinda Bueso

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