A 15 años de su boda, recordamos lo que nos contó Marcelo Ebrard en 2011 sobre su entonces novia, Rosalinda Bueso

Marcelo y Rosalinda: entre la política y una historia de amor

La entrevista fue en el ex Convento de Regina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, adonde cada uno llegó por su lado, pero donde desde el primer momento estuvieron tomados de la mano.

“Ya no estoy solo, ya tengo a mi novia, mi pareja, mi amor. Por supuesto que estoy feliz”, nos dijo al inicio de la charla.

Rosalinda Bueso y Marcelo Ebrard, ya casados, en el evento Quién 50 (Aydee Cuevas)

Meses antes, en otra entrevista para Quién, Ebrard comentó que no había mucho tiempo para pensar en otra cosa que no fuera su agenda política, pero al parecer, Rosalinda cambió todo eso en cuestión de semanas.

También nos contó que conoció a su hoy esposa en 2007 cuando ella era embajadora de su país (Honduras) en México, pero que todo fue en el ámbito diplomático, y que se volvieron a ver hasta 2009.

“Yo sí pensé: qué guapa, qué distinguida dama…”. Rosalinda, por su parte, no lo peló. “Siempre tuve un respeto. Yo era embajadora y él alcalde. No nos dio para insinuaciones”, aseguró la centroamericana, quien reconoció que, tanto ella como Marcelo, rápidamente se dieron cuenta de que había química entre los dos.