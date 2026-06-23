Claudia Sheinbaum responde a la polémica causada por la cena de gala de la FIFA en el Castillo de Chapultepec

Las críticas contra la cena de gala de la FIFA
Las reacciones negativas contra el acto se concentraron en varios frentes. Por un lado, usuarios de redes sociales, analistas y figuras de oposición cuestionaron que un espacio considerado patrimonio histórico fuera utilizado para un evento percibido como exclusivo y dirigido a élites políticas, económicas y deportivas.
También surgieron críticas por la presencia de funcionarios públicos en una celebración privada organizada por la FIFA.
Otros cuestionamientos se centraron en la imagen de austeridad que ha caracterizado al actual gobierno federal. Para algunos críticos, la realización de una cena de gala en el Castillo de Chapultepec resultaba contradictoria con ese discurso político.
La discusión también se trasladó al terreno simbólico. Algunas voces consideraron inapropiado que uno de los espacios más representativos de la historia nacional sirviera como sede de un evento corporativo vinculado a la FIFA, organización que durante años ha enfrentado cuestionamientos relacionados con transparencia y gobernanza.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la polémica cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec?
La presidenta ha insistido en que la FIFA rentó legalmente el Castillo de Chapultepec, que ella no participó en la cena de gala como invitada social y que su única intervención fue ofrecer un mensaje institucional de bienvenida en representación del Estado mexicano.
"Yo nomás entré, di el saludo y salí", declaró durante una de sus conferencias matutinas, al tiempo que reiteró que el castillo se ha utilizado para eventos especiales desde administraciones anteriores y que la celebración formó parte de las actividades oficiales relacionadas con el Mundial 2026. “La FIFA lo rentó, creo que pagó más de un millón de pesos, que la Secretaría de Cultura nos diga”, comentó la mandataria en la mañanera del 18 de junio.
La polémica, sin embargo, ha mantenido vigente la discusión sobre los límites entre la promoción internacional de México, la utilización de espacios históricos nacionales y el papel que deben desempeñar los gobiernos en los eventos organizados por grandes entidades deportivas como la FIFA.