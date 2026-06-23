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Política

Claudia Sheinbaum responde a la polémica causada por la cena de gala de la FIFA en el Castillo de Chapultepec

La renta del Castillo de Chapultepec para una cena de gala de la FIFA a la que asistió Claudia Sheinbaum causa una polémica que mezcla política y deporte en pleno Mundial de Futbol.
mar 23 junio 2026 03:31 PM
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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum responde a la polémica por la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec (Moisés Pablo Nava / CUARTOSCURO)

La cena de gala de la FIFA celebrada en el Castillo de Chapultepec se convirtió en uno de los "goles" más comentados en México en el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lo que originalmente fue concebido como un acto protocolario de bienvenida para representantes del futbol mundial, autoridades y figuras del sector empresarial terminó generando cuestionamientos políticos, críticas y un intenso debate sobre el uso de uno de los recintos históricos más emblemáticos del país.

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Claudia Sheinbaum
La presidenta recibió a Gianni Infantino en Palacio Nacional previo a la cena y la inauguración (Instagram / Claudia Sheinbaum)

La controversia alcanzó mayor dimensión cuando circularon imágenes de la presidenta Claudia Sheinbaum en el evento junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que llevó a la mandataria a explicar cuál había sido su participación y bajo qué condiciones se realizó la celebración.

¿Qué fue la cena de gala de la FIFA en el Castillo de Chapultepec?

La cena de gala de la FIFA se llevó a cabo la noche del 10 de junio de 2026 en el Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia, un día antes de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca (o Ciudad de México).

La invitación fue emitida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y por el secretario general del organismo, Matthias Grafström, quienes convocaron a representantes de las 211 asociaciones afiliadas a la FIFA, así como a invitados especiales de distintos países.

De acuerdo con la propia convocatoria, el objetivo era ofrecer una velada de celebración y bienvenida en un recinto considerado por la FIFA como uno de los monumentos históricos más importantes de México.

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¿Quiénes asistieron a la cena de gala de la FIFA en Chapultepec?

Entre los asistentes al evento estuvieron el propio Infantino, dirigentes de la FIFA, gobernadores mexicanos, legisladores federales, empresarios, exfutbolistas y representantes de federaciones nacionales de futbol.

Entre ellos destacaron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como de legisladores como Sergio Gutiérrez Luna, Pedro Haces y Raúl Bolaños-Cacho. También acudieron empresarios vinculados a la industria del deporte y los medios de comunicación.

La celebración incluyó una producción de gran escala con espectáculos musicales, presentaciones culturales, exhibiciones visuales y un espectáculo de drones sobre el Bosque de Chapultepec.

El papel de Claudia Sheinbaum en la cena de gala de la FIFA

Las imágenes de Claudia Sheinbaum en el Castillo de Chapultepec provocaron especulaciones sobre una posible participación activa en la cena de gala de la FIFA.

Claudia Sheinbaum
Gianni Infantino y una delegación de federaciones de futbol fueron recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (Instagram / Claudia Sheinbaum)

Sin embargo, días después la presidenta aclaró que rechazó asistir como invitada al banquete y que únicamente aceptó acudir para ofrecer un mensaje de bienvenida a los asistentes internacionales.

Durante su conferencia matutina del 18 de junio, la presidenta afirmó que llegó al recinto para leer un breve mensaje institucional y posteriormente abandonó el lugar. También aseguró que no permaneció en la cena ni participó en las actividades sociales posteriores.

La mandataria explicó además que las representantes del gobierno federal que permanecieron en la organización protocolaria fueron la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

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Las críticas contra la cena de gala de la FIFA

Las reacciones negativas contra el acto se concentraron en varios frentes. Por un lado, usuarios de redes sociales, analistas y figuras de oposición cuestionaron que un espacio considerado patrimonio histórico fuera utilizado para un evento percibido como exclusivo y dirigido a élites políticas, económicas y deportivas.

También surgieron críticas por la presencia de funcionarios públicos en una celebración privada organizada por la FIFA.

Otros cuestionamientos se centraron en la imagen de austeridad que ha caracterizado al actual gobierno federal. Para algunos críticos, la realización de una cena de gala en el Castillo de Chapultepec resultaba contradictoria con ese discurso político.

La discusión también se trasladó al terreno simbólico. Algunas voces consideraron inapropiado que uno de los espacios más representativos de la historia nacional sirviera como sede de un evento corporativo vinculado a la FIFA, organización que durante años ha enfrentado cuestionamientos relacionados con transparencia y gobernanza.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la polémica cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec?

La presidenta ha insistido en que la FIFA rentó legalmente el Castillo de Chapultepec, que ella no participó en la cena de gala como invitada social y que su única intervención fue ofrecer un mensaje institucional de bienvenida en representación del Estado mexicano.

"Yo nomás entré, di el saludo y salí", declaró durante una de sus conferencias matutinas, al tiempo que reiteró que el castillo se ha utilizado para eventos especiales desde administraciones anteriores y que la celebración formó parte de las actividades oficiales relacionadas con el Mundial 2026. “La FIFA lo rentó, creo que pagó más de un millón de pesos, que la Secretaría de Cultura nos diga”, comentó la mandataria en la mañanera del 18 de junio.

La polémica, sin embargo, ha mantenido vigente la discusión sobre los límites entre la promoción internacional de México, la utilización de espacios históricos nacionales y el papel que deben desempeñar los gobiernos en los eventos organizados por grandes entidades deportivas como la FIFA.

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