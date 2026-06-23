Claudia Sheinbaum responde a la polémica causada por la cena de gala de la FIFA en el Castillo de Chapultepec

La presidenta recibió a Gianni Infantino en Palacio Nacional previo a la cena y la inauguración (Instagram / Claudia Sheinbaum)

La controversia alcanzó mayor dimensión cuando circularon imágenes de la presidenta Claudia Sheinbaum en el evento junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que llevó a la mandataria a explicar cuál había sido su participación y bajo qué condiciones se realizó la celebración.

¿Qué fue la cena de gala de la FIFA en el Castillo de Chapultepec?

La cena de gala de la FIFA se llevó a cabo la noche del 10 de junio de 2026 en el Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia, un día antes de la inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca (o Ciudad de México).

La invitación fue emitida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y por el secretario general del organismo, Matthias Grafström, quienes convocaron a representantes de las 211 asociaciones afiliadas a la FIFA, así como a invitados especiales de distintos países.

De acuerdo con la propia convocatoria, el objetivo era ofrecer una velada de celebración y bienvenida en un recinto considerado por la FIFA como uno de los monumentos históricos más importantes de México.