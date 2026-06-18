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Política

Claudia Sheinbaum se reunirá con el rey Felipe de España en la Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibirá al rey Felipe VI el próximo 25 de junio en la Ciudad de México, en lo que marcará un nuevo encuentro diplomático entre ambos países.
jue 18 junio 2026 09:22 AM
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El rey de España y Sheinbaum se reunirán en México. (Getty Images)
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Claudia Sheinbaum se reunirá con el rey Felipe de Españ

Ambos países tuvieron roces diplomáticos en los últimos años por la exigencia del gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos en la conquista. Pero recientemente hicieron gestos de acercamiento, como cuando el rey admitió en marzo que hubo "muchos abusos" en aquel periodo.

Poco después de esas inéditas palabras del jefe de Estado español, Sheinbaum informó que entre los jefes de Estado invitados al Mundial de fútbol estaba Felipe VI.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum celebra el Día del Amor y la Amistad con su novio (Cuartoscuro)

De camino a Guadalajara, donde asistirá al partido España-Uruguay el 26 de junio, "el rey hará una escala el jueves 25 de junio en Ciudad de México para atender la invitación de la presidenta Sheinbaum y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional", indicó la Casa Real en un mensaje transmitido a la AFP.

"Este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales", agregó el mensaje.

Sheinbaum ya había dicho el martes que el encuentro era "probable".

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Los roces diplomáticos entre México y España

La solicitud de unas disculpas de la Corona española la hizo primero en 2019 el entonces presidente Manuel López Obrador, pero Sheinbaum la mantuvo y no invitó al rey a su investidura en 2024.

En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia. El deshielo comenzó en octubre de 2025, cuando el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el "dolor e injusticia" causado a "los pueblos originarios" en América, a lo que siguieron las palabras del rey en marzo pasado.

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Rey Felipe de España (Getty Images)

Sheinbaum, quien saludó los dichos del rey como un "gesto de acercamiento", dio por zanjado el desencuentro con España durante una visita a Barcelona en abril, cuando afirmó que "nunca ha habido" crisis diplomática.

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