Claudia Sheinbaum se reunirá con el rey Felipe de España en la Ciudad de México

Claudia Sheinbaum se reunirá con el rey Felipe de Españ

Ambos países tuvieron roces diplomáticos en los últimos años por la exigencia del gobierno mexicano de que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos en la conquista. Pero recientemente hicieron gestos de acercamiento, como cuando el rey admitió en marzo que hubo "muchos abusos" en aquel periodo.

Poco después de esas inéditas palabras del jefe de Estado español, Sheinbaum informó que entre los jefes de Estado invitados al Mundial de fútbol estaba Felipe VI.

Claudia Sheinbaum celebra el Día del Amor y la Amistad con su novio (Cuartoscuro)

De camino a Guadalajara, donde asistirá al partido España-Uruguay el 26 de junio, "el rey hará una escala el jueves 25 de junio en Ciudad de México para atender la invitación de la presidenta Sheinbaum y mantener un encuentro bilateral en el Palacio Nacional", indicó la Casa Real en un mensaje transmitido a la AFP.

"Este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales", agregó el mensaje.

Sheinbaum ya había dicho el martes que el encuentro era "probable".

