Claudia Sheinbaum repara la relación de México y España tras su participación en la Cumbre en Defensa de la Democracia
La presidenta Claudia Sheinbaum “fuma la pipa de la paz” con Pedro Sánchez al asistir a la Cumbre por la Democracia en Barcelona con lo que marca un giro estratégico en las relaciones bilaterales entre México y España.
La presidenta Claudia Sheinbaum participó este fin de semana en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, en lo que se entiende como un gran paso para desactivar la "pausa" diplomática y restaurar la relación bilateral de México con España.
El viaje de la mandataria, en el que este sábado realizó una intervención con un discurso en contra de la guerra y el intervencionismo, se convirtió en el escenario para reparar una relación que llevaba siete años fracturada y sumida en la retórica del agravio histórico.
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Claudia Sheinbaum en España participa en la Cumbre en Defensa de la Democracia
Desde su llegada a España, Claudia Sheinbaum buscó marcar una distancia con el tono del pasado. “No hay crisis diplomática. Nunca la ha habido”, mencionó Sheinbaum ante los periodistas, según da a conocer El País.
Junto a figuras como los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y el anfitrión Pedro Sánchez, Sheinbaum suscribió la Declaración de Barcelona, un documento que urge a los estados a blindar las instituciones democráticas frente al auge de los movimientos de ultraderecha y la desinformación global.
Más allá de la cumbre, en su encuentro con el presidente del gobierno español se abordaron algunos de los temas más delicados en la relación bilateral, incluida la memoria histórica de la Conquista. Un asunto que, desde 2019, marcó un punto de fricción cuando el gobierno mexicano solicitó una disculpa formal por los abusos cometidos durante ese periodo.
La reunión privada con Pedro Sánchez —la primera de un mandatario mexicano en suelo español en ocho años— duró poco más de una hora y se centró en una agenda de "prosperidad compartida".
Los puntos clave de la negociación incluyeron: infraestructura ferroviaria, con el interés de empresas españolas en la expansión de las rutas de carga del Tren Maya y el Corredor Interoceánico; transición energética, en el que se habló de proyectos de hidrógeno verde en los que México busca inversión tecnológica europea; y, finalmente, nearshoring: el papel de España como puerta de entrada para que México fortalezca su presencia en la Unión Europea.
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Claudia Sheinbaum retoma las relaciones bilateralers con el gobierno español
De regreso en México, durante su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó el tono de su visita a España.
“A México le fue muy bien”, dijo al hacer el balance general de la gira y subrayó que el vínculo entre ambos países debe sostenerse “en el marco del respeto mutuo”.
En ese mismo contexto, calificó como un avance el reconocimiento histórico desde la corona española al señalar que se trata de “un paso importante” en el diálogo entre ambos países.
El contraste con el sexenio anterior es inevitable. Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, la relación con España atravesó episodios de tensión que incluyeron críticas públicas a empresas españolas y una pausa simbólica en los vínculos diplomáticos.
En 2019, el gobierno mexicano solicitó a España una disculpa formal por los abusos de la Conquista; la petición no prosperó. En 2022, López Obrador propuso incluso una “pausa” en las relaciones tras cuestionar a empresas españolas. A eso se sumaron gestos diplomáticos incómodos, como la exclusión del rey Felipe VI de la toma de posesión de Sheinbaum.
Aunque en esta ocasión, la presidenta no sostuvo un encuentro con el Felipe VI, anteriormente se dio a conocer que lo invitó a asistir al partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026 en la Ciudad de México, un gesto que refuerza la lógica de acercamiento institucional.
Además de haber reconocido las recientes declaraciones del monarca español, quien habló de los abusos cometidos durante la Conquista, un tema medular en el discurso de la presidenta durante su viaje a España, ya que resaltó que para su gobierno "es muy importante que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria".
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El look de Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia
Fiel a la estética que ha construido desde el inicio de su presidencia, Claudia Sheinbaum llevó un traje sastre de líneas sobrias, elevado por un detalle profundamente simbólico: botones artesanales de talavera de Tlaxcala.
De esta forma, y más allá de su intervención en la Cumbre en Defensa de la Democracia, Sheinabum hizo de la moda una extensión de su discurso político: sobriedad institucional con identidad mexicana en un escenario internacional.