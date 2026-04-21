Claudia Sheinbaum repara la relación de México y España tras su participación en la Cumbre en Defensa de la Democracia

Claudia Sheinbaum en España participa en la Cumbre en Defensa de la Democracia

Desde su llegada a España, Claudia Sheinbaum buscó marcar una distancia con el tono del pasado. “No hay crisis diplomática. Nunca la ha habido”, mencionó Sheinbaum ante los periodistas, según da a conocer El País.

Junto a figuras como los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y el anfitrión Pedro Sánchez, Sheinbaum suscribió la Declaración de Barcelona, un documento que urge a los estados a blindar las instituciones democráticas frente al auge de los movimientos de ultraderecha y la desinformación global.

La presidenta Claudia Sheinbaum en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, España (CUARTOSCURO)

Más allá de la cumbre, en su encuentro con el presidente del gobierno español se abordaron algunos de los temas más delicados en la relación bilateral, incluida la memoria histórica de la Conquista. Un asunto que, desde 2019, marcó un punto de fricción cuando el gobierno mexicano solicitó una disculpa formal por los abusos cometidos durante ese periodo.

La reunión privada con Pedro Sánchez —la primera de un mandatario mexicano en suelo español en ocho años— duró poco más de una hora y se centró en una agenda de "prosperidad compartida".

Los puntos clave de la negociación incluyeron: infraestructura ferroviaria, con el interés de empresas españolas en la expansión de las rutas de carga del Tren Maya y el Corredor Interoceánico; transición energética, en el que se habló de proyectos de hidrógeno verde en los que México busca inversión tecnológica europea; y, finalmente, nearshoring: el papel de España como puerta de entrada para que México fortalezca su presencia en la Unión Europea.