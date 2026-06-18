Tras años de tensión, Claudia Sheinbaum reconoce disposición de Felipe VI; “es un paso”, afirma la presidenta

Un acercamiento entre México y España tras años de tensión

La reunión llega después de varios años de desencuentros diplomáticos. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó formalmente a la Corona española una disculpa por los agravios cometidos durante la conquista. La petición generó fricciones entre ambos gobiernos y fue respaldada posteriormente por Sheinbaum.

La tensión alcanzó uno de sus momentos más visibles en 2024, cuando la presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI a su ceremonia de toma de posesión. Como respuesta, el gobierno español optó por no enviar representación oficial al acto.

Sin embargo, durante los últimos meses ambas partes han dado señales de acercamiento. En octubre de 2025, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció públicamente el “dolor e injusticia” sufridos por los pueblos originarios de América. Meses después, Felipe VI admitió que durante la conquista ocurrieron abusos, declaraciones que fueron bien recibidas por el gobierno mexicano.

Sheinbaum calificó entonces las palabras del monarca como un “gesto de acercamiento” y, durante una visita a Barcelona en abril pasado, aseguró que “nunca ha habido” una crisis diplomática entre ambas naciones, dando por superada la etapa de mayores tensiones.

Mundial 2026 y diplomacia bilateral entre México y España

La visita del rey coincide con la celebración de la Copa Mundial de Futbol que organizan México, Estados Unidos y Canadá. Tras su encuentro con la presidenta mexicana, Felipe VI viajará a Guadalajara para presenciar el partido entre las selecciones de España y Uruguay.

La Casa Real subrayó que el viaje se realiza en un contexto de “intensificación de las relaciones bilaterales”, una definición que refleja el nuevo tono de la relación entre Madrid y Ciudad de México.

Más allá de los protocolos diplomáticos y del atractivo deportivo del Mundial, la reunión del 25 de junio se perfila como una oportunidad para que ambos gobiernos continúen construyendo puentes sobre uno de los capítulos más sensibles de la historia compartida entre México y España.

Con información de AFP

