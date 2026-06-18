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Política

Tras años de tensión, Claudia Sheinbaum reconoce disposición de Felipe VI; “es un paso”, afirma la presidenta

En el marco del Mundial de Futbol, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al rey Felipe VI en Palacio Nacional para abordar la relación bilateral entre México y España antes del partido España-Uruguay en Guadalajara.
jue 18 junio 2026 09:22 PM
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Claudia Sheinbaum invitó al rey Felipe VI de España a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en México
La presidenta recibirá al rey de España en Palacio Nacional (Getty Images)

La próxima reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España tendrá un componente diplomático evidente, pero también una fuerte carga simbólica.

A una semana del encuentro previsto para el 25 de junio en Palacio Nacional, la mandataria adelantó que uno de los temas centrales de la conversación será el reconocimiento de la importancia histórica y cultural de los pueblos originarios de México, en un contexto marcado por los esfuerzos recientes para recomponer la relación entre ambos países.

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¿De qué hablarán Claudia Sheinbaum y Felipe VI en su reunión en Palacio Nacional?

La Casa Real española confirmó este jueves que Felipe VI realizará una escala en la Ciudad de México antes de viajar a Guadalajara para asistir al encuentro entre España y Uruguay de la Copa Mundial de Futbol el 26 de junio. Durante esa visita sostendrá una reunión bilateral con Sheinbaum, quien lo invitó personalmente a México.

Al ser cuestionada sobre el encuentro durante su conferencia matutina, la presidenta explicó que aprovechará la ocasión para hablar con el monarca sobre el papel fundamental de las culturas indígenas en la construcción de la identidad nacional mexicana.

“Vamos a hablar de los pueblos originarios y de su importancia en México a lo largo de la historia, desde antes de que llegaran los españoles”, señaló.

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Claudia Sheinbaum reconoce 'el paso' dado por Felipe VI

Claudia Sheinbaum también retomó uno de los temas que ha marcado la relación diplomática entre ambos gobiernos en los últimos años. La exigencia de un reconocimiento histórico por los abusos cometidos durante la conquista española.

Aunque reiteró que la Corona no ha ofrecido una disculpa formal, consideró significativo que Felipe VI haya reconocido públicamente en marzo pasado que durante ese periodo hubo “muchos abusos”.

“Es un paso”, afirmó Sheinbaum, quien destacó la relevancia de que desde España se reconozca “la grandeza cultural de México”, particularmente la herencia proveniente de los pueblos indígenas.

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Un acercamiento entre México y España tras años de tensión

La reunión llega después de varios años de desencuentros diplomáticos. En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó formalmente a la Corona española una disculpa por los agravios cometidos durante la conquista. La petición generó fricciones entre ambos gobiernos y fue respaldada posteriormente por Sheinbaum.

La tensión alcanzó uno de sus momentos más visibles en 2024, cuando la presidenta decidió no invitar al rey Felipe VI a su ceremonia de toma de posesión. Como respuesta, el gobierno español optó por no enviar representación oficial al acto.

Sin embargo, durante los últimos meses ambas partes han dado señales de acercamiento. En octubre de 2025, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció públicamente el “dolor e injusticia” sufridos por los pueblos originarios de América. Meses después, Felipe VI admitió que durante la conquista ocurrieron abusos, declaraciones que fueron bien recibidas por el gobierno mexicano.

Sheinbaum calificó entonces las palabras del monarca como un “gesto de acercamiento” y, durante una visita a Barcelona en abril pasado, aseguró que “nunca ha habido” una crisis diplomática entre ambas naciones, dando por superada la etapa de mayores tensiones.

Mundial 2026 y diplomacia bilateral entre México y España

La visita del rey coincide con la celebración de la Copa Mundial de Futbol que organizan México, Estados Unidos y Canadá. Tras su encuentro con la presidenta mexicana, Felipe VI viajará a Guadalajara para presenciar el partido entre las selecciones de España y Uruguay.

La Casa Real subrayó que el viaje se realiza en un contexto de “intensificación de las relaciones bilaterales”, una definición que refleja el nuevo tono de la relación entre Madrid y Ciudad de México.

Más allá de los protocolos diplomáticos y del atractivo deportivo del Mundial, la reunión del 25 de junio se perfila como una oportunidad para que ambos gobiernos continúen construyendo puentes sobre uno de los capítulos más sensibles de la historia compartida entre México y España.

Con información de AFP

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