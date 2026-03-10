La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, habló sobre la situación del actor y político Sergio Mayer, tras su participación en el reality La Casa de los Famosos y la suspensión de sus derechos dentro del partido.
Luisa María Alcalde aclara si Sergio Mayer puede retomar sus funciones tras salir de ‘La Casa de los Famosos’
¿Qué pasará con Sergio Mayer y Morena tras salir de 'La Casa de los Famosos'?
Durante una entrevista en el programa Macanazo Informativo, conducido por Maca Carriedo, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, explicó qué podría ocurrir si Sergio Mayer decide retomar su actividad política luego de su paso por el programa de televisión La Casa de los Famosos, por el cual Mayer pidió licencia para ausentarse de sus funciones como diputado federal.
La presentadora cuestionó directamente si Mayer podría volver a su cargo o reincorporarse al movimiento inmediatamente. Ante esto, Alcalde aclaró que, aunque legalmente podría retornar a su curul, el partido también tiene la facultad de tomar decisiones internas respecto a su militancia.
Luisa María Alcalde aclara la situación de Sergio Mayer tras salir de 'La Casa de los Famosos'
La situación de Sergio Mayer y Morena, tras pedir licencia y finalmente salir del reality show La Casa de los Famosos está en proceso de revisión al interior del partido, según dio a conocer en una reciente entrevista Luisa María Alcalde, dirigente de Morena.
“Él podría, por supuesto, él tendría el derecho de regresar a ser diputado”, explicó Alcalde a la presentadora Maca Carriedo.
“Pero nosotros también tenemos el derecho, dentro de nuestra organización y a través de la comisión de honestidad y justicia, de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena”, explicó.
La dirigente detalló que ante el proceso interno que está en curso dentro del partido político, se determinó suspender temporalmente sus derechos como militante.
“En este caso, dado que hay un proceso en marcha, pues la comisión ha determinado la suspensión de sus derechos dentro de nuestra organización, dentro de Morena”, señaló Alcalde Luján.
La polémica por la salida de Sergio Mayer del Congreso para integrarse a 'La Casa de los Famosos'
El hecho de que Sergio Mayer solicitara licencia como diputado para participar en el reality show La Casa de los Famosos dio inicio a un debate político y mediático.
Aunque los legisladores tienen el derecho a pedir licencia y ausentarse de sus funciones sin perder su curul —ya que un suplente ocupa temporalmente el puesto—, la decisión de Mayer provocó críticas de políticos, analistas y una intensa discusión en redes sociales.
La conversación cuestiona el que un representante popular dejara sus funciones legislativas en medio de discusiones de reformas importantes para integrarse a un programa de entretenimiento.
La polémica protagonizada paor Sergio Mayer escaló cuando Morena abrió un expediente y suspendió temporalmente sus derechos políticos al considerar que su participación generaba una “imagen negativa” para el movimiento, mientras que el también defendió que la licencia era legal y que necesitaba el proyecto por razones personales y económicas.
Al ser cuestionada sobre las implicaciones de la suspensión de derechos de Sergio Mayer, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que el ex integrante de Garibaldi no podría integrarse al grupo parlamentario del partido.
“Bueno, pues de entrada no podría regresar al grupo parlamentario, ¿no?, de nuestro movimiento, pero bueno, ya si regresa o no regresa es una decisión que habrá que… que él tomaría”, dijo.
Finalmente, la dirigente explicó que el proceso interno aún debe seguir su curso y que el actor tendrá oportunidad de presentar su defensa.
“Pero sí la decisión, por lo menos del órgano encargado, es que, por lo pronto, en lo que se desahoga… es todo un proceso que se escucha a él, hay la posibilidad de desahogar ciertas audiencias, en fin, pero por lo pronto están suspendidos sus derechos dentro de Morena”, concluyó.
