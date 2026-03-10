Luisa María Alcalde aclara si Sergio Mayer puede retomar sus funciones tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Luisa María Alcalde aclara la situación de Sergio Mayer tras salir de 'La Casa de los Famosos'

La situación de Sergio Mayer y Morena, tras pedir licencia y finalmente salir del reality show La Casa de los Famosos está en proceso de revisión al interior del partido, según dio a conocer en una reciente entrevista Luisa María Alcalde, dirigente de Morena.

“Él podría, por supuesto, él tendría el derecho de regresar a ser diputado”, explicó Alcalde a la presentadora Maca Carriedo.

Sergio Mayer pidió licencia al Congreso para integrarse a la reality 'La Casa de los Famosos' (Agencia México)

“Pero nosotros también tenemos el derecho, dentro de nuestra organización y a través de la comisión de honestidad y justicia, de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena”, explicó.

La dirigente detalló que ante el proceso interno que está en curso dentro del partido político, se determinó suspender temporalmente sus derechos como militante.

Luisa María Alcalde dijo que hay un proceso interno en Morena para determinar la situación de Sergio Mayer al interior del partido (Cuartoscuro)

“En este caso, dado que hay un proceso en marcha, pues la comisión ha determinado la suspensión de sus derechos dentro de nuestra organización, dentro de Morena”, señaló Alcalde Luján.