El origen de la relación política de Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde

AMLO y Luisa María Alcalde: un vínculo forjado en la izquierda mexicana

El nexo entre Andrés Manuel López Obrador y la familia de Luisa María Alcalde se remonta a tiempos anteriores a la fundación de Morena. La madre de Luisa María, Bertha Elena Luján Uranga, formó parte del gabinete del tabasqueño cuando jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2006).

Bertha Luján fue nombrada contralora general, cargo desde el cual participó en la gestión de López Obrador y en la construcción de alianzas con sectores sindicales y sociales.

El origen de la relación política de Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Obrador (CUARTOSCURO)

Sin embargo, trayectoria de Luján Uranga en la izquierda mexicana viene de tiempo atrás. Desde los años setenta, se vinculó con el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y se consolidó como una figura en los espacios de izquierda.

Coincidió con las posturas que López Obrador mostró desde la disidencia interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego, al fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El papel de Bertha Luján, mamá de Luisa María Alcalde, en su vínculo con AMLO

Con la creación de Morena como asociación civil en 2011 y su posterior registro como partido político, Bertha Luján jugó roles determinantes en estructuras internas. Fue secretaria general de Morena entre 2012 y 2015 y, posteriormente, presidenta del Consejo Nacional del partido hasta 2022, en momentos clave de consolidación de la organización política que llevó a López Obrador a la Presidencia en 2018.

Bertha Lujan, mamá de Luisa María Alcalde, y AMLO (CUARTOSCURO)

Surgida de la cercanía del ex presidente de México con los padres de Luisa María, su vínculo forma parte de la “mitología” del proyecto que ha marcado la política nacional de las últimas dos décadas, con raíces en años anteriores.

Ahora, con la llegada de Alcalde a la dirigencia de Morena, deja ver el relevo natural a una generación más joven que se formó en la lucha social y en las estructuras del partido, con el fin de dar continuidad a la agenda que inició López Obrador.