Política

El origen de la relación política de Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde

A Luis María Alcalde, dirigente de Morena, la unen al ex presidente Andrés Manuel López Obrador la trayectoria política y la cercanía con sus padres.
mié 14 enero 2026 03:02 PM
Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Obrador
El origen de la relación política de Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Obrador (CUARTOSCURO)

Desde el surgimiento del movimiento que daría lugar el partido Morena, la relación política entre Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde Luján ha tenido raíces profundas, que van desde las redes familiares, experiencias compartidas y la historia reciente de la izquierda mexicana.

AMLO y Luisa María Alcalde: un vínculo forjado en la izquierda mexicana

El nexo entre Andrés Manuel López Obrador y la familia de Luisa María Alcalde se remonta a tiempos anteriores a la fundación de Morena. La madre de Luisa María, Bertha Elena Luján Uranga, formó parte del gabinete del tabasqueño cuando jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2006).

Bertha Luján fue nombrada contralora general, cargo desde el cual participó en la gestión de López Obrador y en la construcción de alianzas con sectores sindicales y sociales.

Sin embargo, trayectoria de Luján Uranga en la izquierda mexicana viene de tiempo atrás. Desde los años setenta, se vinculó con el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y se consolidó como una figura en los espacios de izquierda.

Coincidió con las posturas que López Obrador mostró desde la disidencia interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego, al fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El papel de Bertha Luján, mamá de Luisa María Alcalde, en su vínculo con AMLO

Con la creación de Morena como asociación civil en 2011 y su posterior registro como partido político, Bertha Luján jugó roles determinantes en estructuras internas. Fue secretaria general de Morena entre 2012 y 2015 y, posteriormente, presidenta del Consejo Nacional del partido hasta 2022, en momentos clave de consolidación de la organización política que llevó a López Obrador a la Presidencia en 2018.

Luisa María Alcalde y su familia
Bertha Lujan, mamá de Luisa María Alcalde, y AMLO (CUARTOSCURO)

Surgida de la cercanía del ex presidente de México con los padres de Luisa María, su vínculo forma parte de la “mitología” del proyecto que ha marcado la política nacional de las últimas dos décadas, con raíces en años anteriores.

Ahora, con la llegada de Alcalde a la dirigencia de Morena, deja ver el relevo natural a una generación más joven que se formó en la lucha social y en las estructuras del partido, con el fin de dar continuidad a la agenda que inició López Obrador.

La inserción de Luisa María Alcalde en el movimiento de AMLO

La relación de Luisa María Alcalde con AMLO se dio a través de una “socialización política” que se dio desde su juventud. Nacida en 1987 en la Ciudad de México, Alcalde Luján participó desde su adolescencia en actividades y movilizaciones vinculadas a la defensa del proyecto de López Obrador.

En 2005, aún siendo estudiante, Luis María marchó en defensa del entonces jefe de Gobierno durante el proceso de desafuero promovido por sus adversarios políticos. Un año después, votó por primera vez en la elección presidencial de 2006, apoyando a López Obrador (tras la designación de Felipe Calderón como ganador del proceso) y se sumó al plantón por la controversia postelectoral.

La cercanía entre Alcalde Luján y Andrés Manuel se reforzó cuando, al terminar la carrera de Derecho en la UNAM, AMLO la invitó en 2011 a integrarse en la naciente organización Morena como coordinadora nacional de Jóvenes y Estudiantes.

Bajo ese encargo, Alcalde contribuyó a la construcción territorial de comités juveniles y estudiantiles en todo el país, consolidándose como una de las voces emergentes del movimiento que terminaría por convertirse en partido político.

Luisa María Alcalde, heredera de la izquierda y nueva generación al frente de Morena

Luisa María Alcalde Luján (junto con Andrés Manuel López Beltrán) es parte del relevo generacional en Morena. Su trayectoria se intersecta de forma “natural” con la de sus padres.

Luisa María Alcalde y su familia
Luisa María Alcalde y su familia: Bertha Luján (mamá), Bertha Alcalde (hermana) y Arturo Alcalde (papá) (CUARTOSCURO)

Además de que su mamá formó parte de la estructura de AMLO durante su mandato en el DF, su papá, Arturo Alcalde Justiniani, es un abogado laboralista que también compartió espacios con López Obrador en debates sobre derecho laboral y sindicalismo en décadas previas.

La familia de Luisa María la expuso desde muy joven al activismo político y, con ello, la integró a una red de relaciones que facilitó su acceso a posiciones de representación y gestión dentro del proyecto político de López Obrador.

Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Obrador
Luisa María y Andrés Manuel López Beltrán en la dirigencia de Morena (CUARTOSCURO)

Los lazos de confianza entre López Obrador y la familia Alcalde-Luján se manifestaron más tarde en la esfera pública: con el triunfo presidencial de AMLO en 2018, Luisa María Alcalde fue designada secretaria de Trabajo y Previsión Social, convirtiéndose en una de las funcionarias más jóvenes de su gabinete y en una figura clave para articular las políticas laborales de dicha administración.

Más tarde, en 2023, López Obrador la nombró secretaria de Gobernación, una decisión que puso de manifiesto no sólo la confianza personal y política entre ambos, sino también la proyección de Alcalde como parte los cuadros jóvenes de Morena que, desde posiciones de alta responsabilidad, buscan consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación; “El segundo piso” del movimiento, como lo dicen ahora.

Luisa María Alcalde

