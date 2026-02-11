Ricardo Salinas Pliego y Luisa María Alcalde se enfrentan en redes sociales en una guerra de declaraciones

En los últimos días, se desató una confrontación pública entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en un intercambio de mensajes y acusaciones que escaló desde cuestiones fiscales hasta señalamientos sobre la seguridad y el propio sistema político mexicano.
El choque entre el dueño de Grupo Salinas y la presidenta de Morena comenzó, según Alcalde, cuando —a su juicio— Ricardo Salinas Pliego cambió radicalmente su postura hacia el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, tras el requerimiento del SAT para cubrir un millonario adeudo fiscal.
Alcalde Luján acusó al empresario de respaldar públicamente al ex presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado, pero de cambiar de opinión sobre el gobierno cuando se le exigió cumplir con sus obligaciones fiscales.
“¿Qué cambió? Sencillo: no se le condonaron impuestos y se le obligó a pagar”, publicó la dirigente de Morena en su cuenta oficial de X, donde además señaló las “narrativas amplificadas” por el empresario, un discurso en contra del gobierno y sus partidarios que, estarían impulsadas por “bots” y “estrategas de la ultraderecha extranjera”.
En el mismo mensaje, Luisa María Alcalde defendió cifras y argumentos del gobierno federal sobre la reducción de homicidios dolosos y la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, y cerró con un comentario ligado al calendario de pagos fiscales de Grupo Salinas, al rematar con: “P.D. Le faltan 18 pagos”.
Ricardo Salinas Pliego dice que Morena es un ‘cártel criminal’
Ricardo Salinas Pliego realizó el 8 de febrero una publicación en X donde calificó al partido Morena como “el cártel criminal más poderoso de México”, lo que dio pie a la respuesta de su dirigente, Luisa María Alcalde.
En su mensaje, Salinas Pliego no solo atacó al partido, sino que también sugirió que el ex presidente López Obrador habría recibido apoyo de grupos del crimen organizado para llegar al poder, y afirmó que Morena estaría “dirigido desde Macuspana en Tabasco”.
“El partido Morena es un cártel criminal. No nos confundamos: no es que esté infiltrado por el crimen organizado. Morena es hoy el cártel criminal más poderoso de México, y está dirigido desde Macuspana en Tabasco”, escribió el presidente de Grupo Salinas.
“Es bien sabido y documentado que, para llevar a la presidencia al PEJE después de haber perdido dos veces por la vía democrática, el #CartelDeTabasco se alió con los narcos en todo el país”, escribió.