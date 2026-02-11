Ricardo Salinas Pliego y Luisa María Alcalde se enfrentan en redes sociales en una guerra de declaraciones

Ricardo Salinas Pliego dice que Morena es un ‘cártel criminal’

Ricardo Salinas Pliego realizó el 8 de febrero una publicación en X donde calificó al partido Morena como “el cártel criminal más poderoso de México”, lo que dio pie a la respuesta de su dirigente, Luisa María Alcalde.

Luisa María Alcalde y Ricardo Salinas Pliego protagonizan enfrentamiento en redes sociales (Cuartoscuro)

En su mensaje, Salinas Pliego no solo atacó al partido, sino que también sugirió que el ex presidente López Obrador habría recibido apoyo de grupos del crimen organizado para llegar al poder, y afirmó que Morena estaría “dirigido desde Macuspana en Tabasco”.

“El partido Morena es un cártel criminal. No nos confundamos: no es que esté infiltrado por el crimen organizado. Morena es hoy el cártel criminal más poderoso de México, y está dirigido desde Macuspana en Tabasco”, escribió el presidente de Grupo Salinas.

El @PartidoMorenaMx es un cártel criminal. No nos confundamos: no es que esté infiltrado por el crimen organizado. Morena es hoy el cártel criminal más poderoso de México, y está dirigido desde Macuspana en Tabasco.



Es bien sabido y documentado que, para llevar a la presidencia… https://t.co/Ine5Gnu5Jy — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 8, 2026

“Es bien sabido y documentado que, para llevar a la presidencia al PEJE después de haber perdido dos veces por la vía democrática, el #CartelDeTabasco se alió con los narcos en todo el país”, escribió.