Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Política

Ricardo Salinas Pliego y Luisa María Alcalde se enfrentan en redes sociales en una guerra de declaraciones

La dirigente nacional de Morena respondió a los señalamientos del presidente de Grupo Salinas que afirman que el partido es un “cártel criminal” dirigido desde Macuspana.
mié 11 febrero 2026 06:20 PM
Luisa María Alcalde y Ricardo Salinas Pliego protagonizan enfrentamiento en redes sociales
Luisa María Alcalde y Ricardo Salinas Pliego protagonizan enfrentamiento en redes sociales (Cuartoscuro)

En los últimos días, se desató una confrontación pública entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, en un intercambio de mensajes y acusaciones que escaló desde cuestiones fiscales hasta señalamientos sobre la seguridad y el propio sistema político mexicano.

Publicidad

Luisa María Alcalde responde a Ricardo Salinas Pliego y le recuerda su deuda con el SAT

El choque entre el dueño de Grupo Salinas y la presidenta de Morena comenzó, según Alcalde, cuando —a su juicio— Ricardo Salinas Pliego cambió radicalmente su postura hacia el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, tras el requerimiento del SAT para cubrir un millonario adeudo fiscal.

Alcalde Luján acusó al empresario de respaldar públicamente al ex presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado, pero de cambiar de opinión sobre el gobierno cuando se le exigió cumplir con sus obligaciones fiscales.

Luisa María Alcalde y Ricardo Salinas Pliego protagonizan enfrentamiento en redes sociales
Luisa María Alcalde y Ricardo Salinas Pliego protagonizan enfrentamiento en redes sociales (Cuartoscuro)

Publicidad

“¿Qué cambió? Sencillo: no se le condonaron impuestos y se le obligó a pagar”, publicó la dirigente de Morena en su cuenta oficial de X, donde además señaló las “narrativas amplificadas” por el empresario, un discurso en contra del gobierno y sus partidarios que, estarían impulsadas por “bots” y “estrategas de la ultraderecha extranjera”.

En el mismo mensaje, Luisa María Alcalde defendió cifras y argumentos del gobierno federal sobre la reducción de homicidios dolosos y la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, y cerró con un comentario ligado al calendario de pagos fiscales de Grupo Salinas, al rematar con: “P.D. Le faltan 18 pagos”.

Publicidad

Ricardo Salinas Pliego dice que Morena es un ‘cártel criminal’

Ricardo Salinas Pliego realizó el 8 de febrero una publicación en X donde calificó al partido Morena como “el cártel criminal más poderoso de México”, lo que dio pie a la respuesta de su dirigente, Luisa María Alcalde.

Luisa María Alcalde y Ricardo Salinas Pliego protagonizan enfrentamiento en redes sociales
Luisa María Alcalde y Ricardo Salinas Pliego protagonizan enfrentamiento en redes sociales (Cuartoscuro)

En su mensaje, Salinas Pliego no solo atacó al partido, sino que también sugirió que el ex presidente López Obrador habría recibido apoyo de grupos del crimen organizado para llegar al poder, y afirmó que Morena estaría “dirigido desde Macuspana en Tabasco”.

“El partido Morena es un cártel criminal. No nos confundamos: no es que esté infiltrado por el crimen organizado. Morena es hoy el cártel criminal más poderoso de México, y está dirigido desde Macuspana en Tabasco”, escribió el presidente de Grupo Salinas.

“Es bien sabido y documentado que, para llevar a la presidencia al PEJE después de haber perdido dos veces por la vía democrática, el #CartelDeTabasco se alió con los narcos en todo el país”, escribió.

Tags

Luisa María Alcalde

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad