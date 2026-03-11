Historial clínico de Andrés Manuel López Obrador: enfermedades cardiacas, gota e hipotiroidismo

El estado de salud de Andrés Manuel López Obrador expuesto tras los ‘Guacamaya Leaks’

En septiembre de 2022, el grupo de “hacktivistas” Guacamaya vulneró los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo seis terabytes de información.

Según los reportes publicados inicialmente por Latinus y posteriormente validados por El Universal y El País, los documentos revelaron que la salud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador era más delicada de lo que el Gobierno informaba.

Los archivos militares detallaron un diagnóstico de angina inestable de riesgo grave, una condición con alto potencial de infarto, y expusieron que el 2 de enero de 2022, el mandatario tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia aérea desde Palenque, Chiapas, al Hospital Central Militar en la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México (Manuel Velasquez)

Tras la difusión masiva de estos datos, López Obrador admitió la veracidad de la información filtrada durante la conferencia mañanera del 30 de septiembre de 2022.

En aquella ocasión, confirmó que padecía de gota e hipotiroidismo, además de problemas cardiacos, y bromeó con la situación mencionando que tomaba un "coctel de pastillas" por las noches.

Aunque el Gobierno intentó minimizar el impacto al asegurar que no había "nada que no se conociera", la filtración de datos de la Sedena evidenció una discrepancia entre los boletines oficiales de salud, que calificaban las revisiones de AMLO como "de rutina", y la realidad de las intervenciones de emergencia documentadas por el ejército.