Historial clínico de Andrés Manuel López Obrador: enfermedades cardiacas, gota e hipotiroidismo
El estado de salud de Andrés Manuel López Obrador ha sido un tema de interés nacional desde el infarto de 2013 y los padecimientos como que revelaron los ‘Guacamaya Leaks’ hasta sus contagios de Covid-19.
La salud de Andrés Manuel López Obrador fue un tema central durante su vida pública, especialmente tras el infarto sufrido en 2013 y durante su mandato como presidente de México (2018-2024).
Luego de que el fin de semana pasado circularon versiones que indicarían que el ex mandatario había sido hospitalizado (lo cual fue desmentido, entre otros, por Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, hacemos un repaso por el historial clínico del político tabasqueño, el cual combina tanto diagnósticos reconocidos oficialmente con padecimientos crónicos que quedaron al descubierto tras las filtraciones masivas de documentos oficiales.
Publicidad
El estado de salud de Andrés Manuel López Obrador expuesto tras los ‘Guacamaya Leaks’
En septiembre de 2022, el grupo de “hacktivistas” Guacamaya vulneró los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y extrajo seis terabytes de información.
Según los reportes publicados inicialmente por Latinus y posteriormente validados por El Universal y El País, los documentos revelaron que la salud del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador era más delicada de lo que el Gobierno informaba.
Los archivos militares detallaron un diagnóstico de angina inestable de riesgo grave, una condición con alto potencial de infarto, y expusieron que el 2 de enero de 2022, el mandatario tuvo que ser trasladado de urgencia en una ambulancia aérea desde Palenque, Chiapas, al Hospital Central Militar en la Ciudad de México.
Tras la difusión masiva de estos datos, López Obrador admitió la veracidad de la información filtrada durante la conferencia mañanera del 30 de septiembre de 2022.
En aquella ocasión, confirmó que padecía de gota e hipotiroidismo, además de problemas cardiacos, y bromeó con la situación mencionando que tomaba un "coctel de pastillas" por las noches.
Aunque el Gobierno intentó minimizar el impacto al asegurar que no había "nada que no se conociera", la filtración de datos de la Sedena evidenció una discrepancia entre los boletines oficiales de salud, que calificaban las revisiones de AMLO como "de rutina", y la realidad de las intervenciones de emergencia documentadas por el ejército.
Publicidad
¿Qué enfermedades padece Andrés Manuel López Obrador?
Padecimientos cardiacos, gota, hipotiroidismo y contagios de Covid-19 forman parte de la lista de enfermedades con las que ha sido diagnosticado el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su estado de salud se convirtió en un tema de interés general (y de importancia de Estado) sobre todo durante su administración, ya que durante mucho se rehusó a utilizar cubrebocas como medida preventiva contra los contagios de Covid-19, enfermedad que lo aquejó en más de una ocasión.
El 3 de diciembre de 2013, López Obrador ingresó al hospital Médica Sur tras sufrir un infarto agudo al miocardio.
El diagnóstico fue la obstrucción de una arteria coronaria, por la que tuvieron que practicarle un cateterismo cardiaco con angioplastia y colocación de un stent (un pequeño tubo de malla metálica o plástica que se inserta en un conducto estrechado o bloqueado del cuerpo; en este caso, en la arteria).
El procedimiento fue exitoso y fue seguido con tratamiento farmacológico permanente y sugerencia de cambios en el estilo de vida.
Publicidad
En 2018, AMLO recibió un tratamiento de radiofrecuencia en las vértebras cervicales para mitigar dolores crónicos que afectaban su postura.
Tras la filtración de documentos de la Sedena en 2022, el entonces mandatario confirmó padecer diversas condiciones que requieren medicación diaria. Hipertensión arterial, que se controla con antihipertensivos para reducir el riesgo de un nuevo evento cardiaco.
Angina de pecho, en enero de 2022 se reveló un diagnóstico de angina revascularizada. Hipotiroidismo, trastorno metabólico tratado con sustitución hormonal. Gota, inflamación articular por exceso de ácido úrico.
López Obrador y sus contagios de Covid-19
Durante su sexenio, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo al SARS-CoV-2, virus causante del Covid-19, en tres ocasiones; todas con síntomas leves y sin necesidad de hospitalización.
Desde entonces, se ha reportado que el ex mandatario ha seguido un régimen que incluye la toma de antihipertensivos, hormonas tiroideas y anticoagulantes, así como actividades físicas como caminatas y práctica de beisbol, recomendadas para el fortalecimiento del sistema cardiovascular.
AMLO guarda silencio tras versiones sobre su hospitalización
Tras los reportes sobre el estado de salud y posible hospitalización de López Obrador, que circularon el sábado 7 de marzo de 2026, ni el ex presidente ni nadie de su círculo los desmintió.
En su cuenta de Instagram, la publicación más reciente es de noviembre de 2025 y es un video en el que AMLO habla sobre su nuevo libro, Grandeza.
En su perfil de X (antes Twitter), publicó el 3 de enero pasado para manifestarse en contra de la intervención a Venezuela, por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, que dio como resultado el arresto del ex presidente de dicho país, Nicolás Maduro.