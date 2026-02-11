¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera, nombrada presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco?

Lorena Marisol Rodríguez Rivera, presidenta municipal interina de Tequila

Tres días después de la detención, el 8 de febrero, de Diego Rivera Navarro, el Cabildo de Tequila, Jalisco, sesionó y nombró como alcaldesa interina a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, quien se desempeñaba como regidora y encabezaba la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.

Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Henríquez.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, se reunió con Lorena Marisol Rodríguez Rivera, presidenta municipal interina de Tequila (X / Pablo Lemus)

En su trayectoria pública figura su paso por la Secretaría de Bienestar, donde trabajó de abril de 2019 a enero de 2024 en tareas relacionadas con censos y atención directa a beneficiarios de programas sociales.

Su nombramiento la coloca al frente del municipio durante los próximos 17 meses, el tiempo restante de la presente administración.

En sus primeras declaraciones señaló que su prioridad será mantener la operación institucional y dar continuidad a los servicios municipales.

El polémico video de la nueva presidenta municipal de Tequila

En redes sociales circuló un video previo a la designación de Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina de Tequila, en el que aparece interpretando un corrido alusivo a una figura del crimen organizado.

Aunque el material no implica delito, el contexto en el que ocurre el relevo ha provocado cuestionamientos públicos y presión mediática sobre su figura.