¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez Rivera, nombrada presidenta municipal interina de Tequila, Jalisco?

Tras la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, por presuntos vínculos con narcotraficantes, se designó a Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina de esta demarcación en Jalisco.
Tres días después de la detención, el 8 de febrero, de Diego Rivera Navarro, el Cabildo de Tequila, Jalisco, sesionó y nombró como alcaldesa interina a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, quien se desempeñaba como regidora y encabezaba la Comisión de Participación Ciudadana, Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.
Rodríguez Rivera es licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Henríquez.
En su trayectoria pública figura su paso por la Secretaría de Bienestar, donde trabajó de abril de 2019 a enero de 2024 en tareas relacionadas con censos y atención directa a beneficiarios de programas sociales.
Su nombramiento la coloca al frente del municipio durante los próximos 17 meses, el tiempo restante de la presente administración.
En sus primeras declaraciones señaló que su prioridad será mantener la operación institucional y dar continuidad a los servicios municipales.
El polémico video de la nueva presidenta municipal de Tequila
En redes sociales circuló un video previo a la designación de Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta municipal interina de Tequila, en el que aparece interpretando un corrido alusivo a una figura del crimen organizado.
Aunque el material no implica delito, el contexto en el que ocurre el relevo ha provocado cuestionamientos públicos y presión mediática sobre su figura.
La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila
El pasado 5 de febrero, Diego Rivera Navarro, quien fuera hasta hace unos días alcalde de Tequila, fue detenido en un operativo coordinado por autoridades federales y estatales.
La Fiscalía General de la República le imputa delitos como extorsión y delincuencia organizada, además de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Junto con él fueron señalados colaboradores de su administración.
De acuerdo con reportes de medios nacionales, las acusaciones incluyen presuntos cobros indebidos a empresarios del municipio y posibles actos de presión contra actores políticos locales.
Rivera Navarro permanece sujeto a proceso mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, se reúne con Lorena Marisol
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sostuvo una reunión con la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, y autoridades municipales.
Tras el encuentro, anunció una inversión estatal de 500 millones de pesos destinada a reforzar seguridad, programas sociales e infraestructura en Tequila, que no sólo es cabecera de la industria que lleva su nombre, también es un destino turístico y forma parte del paisaje agavero declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Lemus afirmó que el objetivo es garantizar gobernabilidad y certidumbre para el sector productivo y turístico. También subrayó la coordinación entre el gobierno estatal y el federal para atender la situación jurídica del ex alcalde y evitar afectaciones mayores a la economía local.