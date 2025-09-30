¿Por qué se convirtió Xóchitl Gálvez es 'gymrat'?
Decíamos que además del impacto positivo que tiene en su estado físico y su salud integral, el hecho de que Xóchitl Gálvez comparta sus rutinas de ejercicio en el gimnasio suma también puntos a su imagen pública.
Esto porque, por una parte, el tema del sobrepeso y la obesidad son cuestiones de salud pública y, por otra, la percepción que la sociedad tiene de los políticos no sólo se basa en su trayectoria y filiación partidista, sino también en los aspectos que los acercan a la ciudadanía.
En 2023 (antes de que arrancaran las campañas políticas) hablamos sobre este tema con Álvaro Gordoa, especialista en imagen pública, quien señaló la tendencia mundial hacia una “ciudadanización” de los políticos.
Se trata de la necesidad de hacer que los funcionarios y aspirantes se vean “lo menos políticos y acartonados” y más como un ciudadano común. “Lucir de una forma relajada y menos ‘añeja’ es clave”, aseguró el experto en aquella ocasión, quien puso como ejemplo al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a la propia Xóchitl Gálvez.
“Proyectarse como una persona común y natural conecta más con la gente, sobre todo si el personaje habla de forma coloquial”, nos explicó Álvaro en la conversación. “Ya no aplica del todo estar bien peinadito, usar un maquillaje impecable o traer traje sastre pulcro. Hoy en día, lucir entrón y hasta desarreglado puede ser lo correcto”, añadió.
En este sentido, el video Xóchitl Gálvez haciendo pesas en el gym, como cualquier "gymrat", es el ejemplo perfecto de que el practicar una actividad física con gran auge en México la puede acercar a un sector de la sociedad con el que quizá hasta ahora no había conectado.
Y es que el ejercitarse con pesas y la cultura del gimnasio son prácticas que han ido en aumento en nuestro país. De acuerdo con el INEGI, en 2024 se tenían registrados alrededor de 12,000 clubes deportivos y gimnasios en México, mientras que cerca del 40 por ciento de la población mayor de 18 años aseguró practicar algún tipo de actividad física.
Y si bien ni Xóchitl Gálvez ni la gran mayoría de las personas que hacen pesas podrían considerarse cien por ciento como un "gymrat" (una persona que dedica su vida al entrenamiento y al gimnasio, priorizando el ejercicio y el bienestar físico por encima de otras actividades), el hecho que la panista muestre este cambio de hábitos le podría ayudar a conectar con el sector de la población que busca, a través del ejercicio y una mejor alimentación, mejorar su calidad de vida.