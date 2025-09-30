Xóchitl Gálvez haciendo pesas que suma puntos a la ex candidata presidencial

Más allá del hecho de seguir activa en redes sociales, donde —tras perder las elecciones de junio de 2024— expresa de manera regular su opinión sobre distintos temas de la agenda nacional, Xóchitl Gálvez ha sumado puntos a su persona y a su imagen pública, luego de compartir con sus seguidores que está siguiendo una rutina de ejercicios con pesas para mejorar su salud.

Un detalle que muestra la preocupación por la política panista por mejorar su condición y mantenerse en forma, además de dar evidencia de que piensa seguir siendo relevante en la físicamente demandante y reñida arena política del país.

Además de ser aficionada al futbol, Xóchitl Gálvez también realiza actividad física (Instagram)

“Disciplina, constancia, es lo que me ha llevado a tener unos resultados que me tienen súper contenta: 18 kilos abajo”, comenta Xóchitl Gálvez en el video grabado en un gimnasio donde se le ve ejecutar distintos ejercicios con pesas.

“No manches, ni yo lo puedo creer”, añade la panista con su característico tono coloquial, para luego revelar que a finales de septiembre de 2025 suma ya tiene meses de hacer ejercicio constante con el apoyo de una entrenadora y que, en suma, son ocho meses de su regreso al gimnasio, por lo que esto debió haber ocurrido a finales de enero o principios de febrero pasados.

“Te voy a enseñar un poco de mi rutina”, explica en otra parte del video. “El primer ejercicio es un empuje de barra con peso. Éste está cañón. El segundo ejercicio es un levantamiento olímpico. La barra tiene también su chiste, está pesadita; y este tercer ejercicio es un desplante con empuje de pelota”, desarrolla la ex jefa delegacional de la Miguel Hidalgo y añade: “parece que no, pero sí cansa”.

En 2025, Xóchitl Gálvez tomó la decisión de mejorar su salud a través del ejercicio (RRSS)

Con buen semblante y buena forma, la ex candidata de oposición concluye la grabación con un resumen de sus avances: “Cada vez hago más repeticiones, cada vez cargo más peso y me siento súper contenta, pero sobre todo súper fuerte”.