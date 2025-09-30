Publicidad

Política

Xóchitl Gálvez toma la mejor decisión de vida tras la derrota en las elecciones de 2024: convertirse en ‘gymrat’

La ex candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, recibió un torrente de comentarios positivos tras revelar que hace pesas y ya bajó 18 kilos.
mar 30 septiembre 2025 03:43 PM
Xóchitl Gálvez
Xóchitl Gálvez (Manuel Velasquez/Getty Images)

“La constancia y la disciplina ya están rindiendo sus frutos” y la verdad es que se nota: Xóchitl Gálvez tomó la mejor decisión de vida tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2024 y, luego de retomar de manera paulatina su rol como una de las figuras más visibles del Partido Acción Nacional, se convirtió en "gymrat".

La ex candidata presidencial sorprendió a todo el mundo y recibió cientos de comentarios positivos tras revelar que hace entrenamiento con pesas y que su “constancia y disciplina” ya le permitieron bajar 18 kilos, tal y como dejan ver las imágenes del video que la también ex senadora publicó en su cuenta de Instagram el 27 de septiembre.

Xóchitl Gálvez en el gym: mejora su salud, su imagen y su figura

Con 63 años de edad y 25 años en la administración pública, la panista Xóchitl Gálvez compartió en redes sociales un importante cambio de imagen y de actitud que ha impactado de manera positiva en su apariencia física, su estado de salud y que apunta a modificar también la percepción que tiene sobre ella la opinión pública.

“Estoy muy motivada con mi rutina de ejercicio”, escribió Xóchitl junto al video en el que se le ve realizar distintos movimientos con pesas en un gimnasio. “Aquí les comparto un poco de lo que hago todos los días”, añadió la política junto a la grabación en la que se le ve realizar distintas variantes de sentadillas, desplantes y elevaciones.

Xóchitl Gálvez Ruiz
Xóchitl Gálvez ha bajado 18 kilos de peso desde que regresó al gimnasio (Cuartoscuro)

Xóchitl Gálvez haciendo pesas que suma puntos a la ex candidata presidencial

Más allá del hecho de seguir activa en redes sociales, donde —tras perder las elecciones de junio de 2024— expresa de manera regular su opinión sobre distintos temas de la agenda nacional, Xóchitl Gálvez ha sumado puntos a su persona y a su imagen pública, luego de compartir con sus seguidores que está siguiendo una rutina de ejercicios con pesas para mejorar su salud.

Un detalle que muestra la preocupación por la política panista por mejorar su condición y mantenerse en forma, además de dar evidencia de que piensa seguir siendo relevante en la físicamente demandante y reñida arena política del país.

Xóchitl Gálvez se puso el jersey del Club América para pagar su apuesta
Además de ser aficionada al futbol, Xóchitl Gálvez también realiza actividad física (Instagram)

“Disciplina, constancia, es lo que me ha llevado a tener unos resultados que me tienen súper contenta: 18 kilos abajo”, comenta Xóchitl Gálvez en el video grabado en un gimnasio donde se le ve ejecutar distintos ejercicios con pesas.

“No manches, ni yo lo puedo creer”, añade la panista con su característico tono coloquial, para luego revelar que a finales de septiembre de 2025 suma ya tiene meses de hacer ejercicio constante con el apoyo de una entrenadora y que, en suma, son ocho meses de su regreso al gimnasio, por lo que esto debió haber ocurrido a finales de enero o principios de febrero pasados.

“Te voy a enseñar un poco de mi rutina”, explica en otra parte del video. “El primer ejercicio es un empuje de barra con peso. Éste está cañón. El segundo ejercicio es un levantamiento olímpico. La barra tiene también su chiste, está pesadita; y este tercer ejercicio es un desplante con empuje de pelota”, desarrolla la ex jefa delegacional de la Miguel Hidalgo y añade: “parece que no, pero sí cansa”.

Xóchtil Gálvez candidata a la presidencia de México
En 2025, Xóchitl Gálvez tomó la decisión de mejorar su salud a través del ejercicio (RRSS)

Con buen semblante y buena forma, la ex candidata de oposición concluye la grabación con un resumen de sus avances: “Cada vez hago más repeticiones, cada vez cargo más peso y me siento súper contenta, pero sobre todo súper fuerte”.

¿Por qué se convirtió Xóchitl Gálvez es 'gymrat'?

Decíamos que además del impacto positivo que tiene en su estado físico y su salud integral, el hecho de que Xóchitl Gálvez comparta sus rutinas de ejercicio en el gimnasio suma también puntos a su imagen pública.

Esto porque, por una parte, el tema del sobrepeso y la obesidad son cuestiones de salud pública y, por otra, la percepción que la sociedad tiene de los políticos no sólo se basa en su trayectoria y filiación partidista, sino también en los aspectos que los acercan a la ciudadanía.

En 2023 (antes de que arrancaran las campañas políticas) hablamos sobre este tema con Álvaro Gordoa, especialista en imagen pública, quien señaló la tendencia mundial hacia una “ciudadanización” de los políticos.

Se trata de la necesidad de hacer que los funcionarios y aspirantes se vean “lo menos políticos y acartonados” y más como un ciudadano común. “Lucir de una forma relajada y menos ‘añeja’ es clave”, aseguró el experto en aquella ocasión, quien puso como ejemplo al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a la propia Xóchitl Gálvez.

“Proyectarse como una persona común y natural conecta más con la gente, sobre todo si el personaje habla de forma coloquial”, nos explicó Álvaro en la conversación. “Ya no aplica del todo estar bien peinadito, usar un maquillaje impecable o traer traje sastre pulcro. Hoy en día, lucir entrón y hasta desarreglado puede ser lo correcto”, añadió.

En este sentido, el video Xóchitl Gálvez haciendo pesas en el gym, como cualquier "gymrat", es el ejemplo perfecto de que el practicar una actividad física con gran auge en México la puede acercar a un sector de la sociedad con el que quizá hasta ahora no había conectado.

Y es que el ejercitarse con pesas y la cultura del gimnasio son prácticas que han ido en aumento en nuestro país. De acuerdo con el INEGI, en 2024 se tenían registrados alrededor de 12,000 clubes deportivos y gimnasios en México, mientras que cerca del 40 por ciento de la población mayor de 18 años aseguró practicar algún tipo de actividad física.

Y si bien ni Xóchitl Gálvez ni la gran mayoría de las personas que hacen pesas podrían considerarse cien por ciento como un "gymrat" (una persona que dedica su vida al entrenamiento y al gimnasio, priorizando el ejercicio y el bienestar físico por encima de otras actividades), el hecho que la panista muestre este cambio de hábitos le podría ayudar a conectar con el sector de la población que busca, a través del ejercicio y una mejor alimentación, mejorar su calidad de vida.

