Juez concede suspensión provisional a Andy y 'Bobby' López Beltrán contra cualquier orden de captura

Andy y "Bobby" López Beltrán obtienen suspensión provisional cuantra cualquier orden de captura

De acuerdo con la información dada a conocer por el periodista Claudio Ochoa Huerta, a través de sus redes sociales, “una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald promovió el amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas”, por el cual se otorgó la suspensión provisional contra cualquier intento de captura de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán.

“Lo extraño es que no lo firmó y además de los hijos de AMLO también incluye los nombres de los presuntos criminales ligados a la red de huachicol, como el Contraalmirante Fernando Farías Laguna y el Señor de los Buques”, señala el periodista.

Andrés Manuel López Obrador con sus hijos mayores: José Ramón, Gonzálo "Bobby" y Andrés Manuel López Beltrán (Cuartoscuro)

“El número del expediente 2098/2025 donde se concede la suspensión y se admite el amparo está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal”, detalla.