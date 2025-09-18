El periodista Claudio Ochoa Huerta dio a conocer este 17 de septiembre que, de acuerdo con sus fuentes, “un juez federal concedió una suspensión a Andy y Bobby López Beltrán contra cualquier captura”, según se lee en un mensaje publicado en su cuenta de X.
Juez concede suspensión provisional a Andy y 'Bobby' López Beltrán contra cualquier orden de captura
Señalan reunión que habría dado origen a red de "huachicol fiscal"
La información dada a conocer por el periodista Claudio Ochoa Huerta se da luego de que el pasado 14 de septiembre publicó en El Universal detalles sobre una presunta reunión llevada a cabo a finales de 2021, en un departamento en Polanco, en la que además de otros personajes también participó Gonzalo López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador a quien llaman “Bobby”.
Dicho encuentro, en el que también habría participado el vicealmirante de Marina Manuel Roberto Farías Laguna, hoy detenido, estaría relacionado con la puesta en marcha de una red de huachicol.
Fuentes me confirman que un juez federal concedió una suspensión a Andy y Bobby López Beltrán contra cualquier captura.— Claudio Ochoa Huerta (@ClaudioOchoaH) September 17, 2025
Una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald promovió el amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas.
Andy y "Bobby" López Beltrán obtienen suspensión provisional cuantra cualquier orden de captura
De acuerdo con la información dada a conocer por el periodista Claudio Ochoa Huerta, a través de sus redes sociales, “una persona llamada Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald promovió el amparo ante el juzgado segundo de distrito con sede en Zacatecas”, por el cual se otorgó la suspensión provisional contra cualquier intento de captura de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán.
“Lo extraño es que no lo firmó y además de los hijos de AMLO también incluye los nombres de los presuntos criminales ligados a la red de huachicol, como el Contraalmirante Fernando Farías Laguna y el Señor de los Buques”, señala el periodista.
“El número del expediente 2098/2025 donde se concede la suspensión y se admite el amparo está confirmado en la página del Consejo de la Judicatura Federal”, detalla.
Juez concede suspensión provisional a Andy y “Bobby” López Beltrán y otras 14 personas relacionadas con el caso de "huachicol fiscal"
Además de Andy y Bobby López Beltrán, en la suspensión provisional se mencionan los nombres de otras 14 personas que, de acuerdo con El Universal, están relacionadas con el escándalo del “huachicol fiscal”.
Se trata del Contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú, "El señor de los buques", también conocido como “Roberto Brown”, supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes.
También aparecen los nombres de “César Reyna Carrillo, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Heleyn Foullon Gómez, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, Elvira, Xóchitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, Anatalia Joselin Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres”, según cita el diario.
Andrés Manuel López Beltrán, quien es secretario de Organización de Morena, ha reducido el número de publicaciones en sus redes sociales y no se ha pronunciado al respecto.