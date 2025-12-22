Enrique Iglesias y Anna Kournikova son papás otra vez, ¿cuántos hijos tienen?

Minutos después, la noticia del nacimiento del cuarto hijo de Anna Kournikova y Enrique Iglesias se viralizó y el post se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones para la querida familia, que ahora tiene seis integrantes.

Enrique y Anna se conocieron a finales de 2001 durante la grabación del videoclip Escape, que protagonizan juntos. Desde entonces, llevan más de 24 años de una relación estable y privada. Aunque nunca han confirmado un matrimonio oficial, tienen una familia unida.

La familia ahora cuenta con cuatro hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, nacidos el 16 de diciembre de 2017 (actualmente de 8 años), Mary, nacida el 30 de enero de 2020 (actualmente de 5 años) y el bebé, cuyo nombre y género aún no han sido revelados.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova con sus tres hijos. (Instagram)

El embarazo de la deportista fue confirmado por medios de comunicación en agosto de 2025 pasado, cuando fue vista luciendo orgullosa su baby bump en Miami.