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Viajes y gourmet

La exposición que revive los Mundiales de la Ciudad de México y una experiencia con Hugo Sánchez

Airbnb, el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Fondo Mixto de Promoción Turística de CDMX anuncian una nueva exposición mundialista y una experiencia para fans junto a Hugo Sánchez.
jue 04 junio 2026 01:24 PM
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Hugo Sánchez presenta una experiencia mundialista junto a Airbnb. (Harlock Chávez.)

La Ciudad de México está a punto de recibir una nueva Copa del Mundo. Sin embargo, para millones de personas, el torneo nunca abandonó realmente sus calles. Permaneció en fotografías familiares, boletos guardados en cajones, álbumes de estampas, camisetas heredadas y relatos que han pasado de generación en generación desde que el país organizó algunos de los capítulos más memorables de la historia del futbol.

Esa memoria colectiva es el corazón de “La Ciudad Que Nunca Dejó de Jugar”, una exposición que reúne cerca de 600 piezas rescatadas de colecciones personales para reconstruir la manera en que los habitantes de la capital vivieron los Mundiales de 1970, 1971 y 1986. Más que una muestra de objetos históricos, el proyecto retrata la relación sentimental entre una ciudad y el deporte que ha marcado buena parte de su identidad cultural. Aunado a esta celebración futbolera, Airbnb también presenta una experiencia especial encabezada por Hugo Sánchez.

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Entre recuerdos personales, fotografías, boletos y materiales de archivo emerge una historia paralela a la de los grandes estadios. Es la historia de quienes llenaron las tribunas, decoraron las calles, intercambiaron estampas o siguieron cada partido desde casa. Una narrativa construida desde la experiencia cotidiana y no únicamente desde las gestas deportivas que suelen protagonizar los libros de historia.

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“La Ciudad Que Nunca Dejó de Jugar”, una exposición que reúne cerca de 600 piezas rescatadas de colecciones personales. (Cortesía. )

La muestra también recupera uno de los episodios menos reconocidos del futbol nacional: el Mundial Femenil de 1971. Al rendir homenaje a las jugadoras mexicanas que alcanzaron la final de aquel torneo, la exposición devuelve visibilidad a una generación pionera que durante décadas quedó fuera de los relatos oficiales del deporte.

El recorrido adquiere una dimensión especial por su sede, ubicada en el complejo donde se alojó la selección de Brasil durante el Mundial de 1970. Los visitantes incluso podrán conocer la habitación donde descansó Pelé antes de conquistar su tercer campeonato del mundo. La iniciativa cuenta con el impulso de Airbnb, que se sumó al proyecto como parte de las actividades culturales que acompañan la llegada de la Copa Mundial de 2026 a la capital.

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Como extensión de esta celebración futbolera, Airbnb también presenta una experiencia especial encabezada por Hugo Sánchez. El legendario delantero mexicano abrirá las puertas de algunos de los espacios que marcaron su trayectoria, desde la exposición hasta La Cantera de los Pumas, en un recorrido diseñado para acercar a los aficionados a la historia viva del futbol mexicano. Más allá de la nostalgia, la propuesta confirma algo que la ciudad ha sabido durante décadas: el futbol no vive únicamente en los estadios.

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Hugo Sánchez, la leyenda del futbol mexicano. (Cortesía. )

También permanece en los recuerdos, en las historias compartidas y en una memoria colectiva que sigue jugando mucho después del silbatazo final.Este cierre ya incorpora el valor noticioso de Airbnb y de Hugo, pero el protagonista sigue siendo la Ciudad de México y su relación única con el futbol. Ahí está el gancho editorial.

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