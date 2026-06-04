La exposición que revive los Mundiales de la Ciudad de México y una experiencia con Hugo Sánchez

Entre recuerdos personales, fotografías, boletos y materiales de archivo emerge una historia paralela a la de los grandes estadios. Es la historia de quienes llenaron las tribunas, decoraron las calles, intercambiaron estampas o siguieron cada partido desde casa. Una narrativa construida desde la experiencia cotidiana y no únicamente desde las gestas deportivas que suelen protagonizar los libros de historia.

“La Ciudad Que Nunca Dejó de Jugar”, una exposición que reúne cerca de 600 piezas rescatadas de colecciones personales. (Cortesía. )

La muestra también recupera uno de los episodios menos reconocidos del futbol nacional: el Mundial Femenil de 1971. Al rendir homenaje a las jugadoras mexicanas que alcanzaron la final de aquel torneo, la exposición devuelve visibilidad a una generación pionera que durante décadas quedó fuera de los relatos oficiales del deporte.

El recorrido adquiere una dimensión especial por su sede, ubicada en el complejo donde se alojó la selección de Brasil durante el Mundial de 1970. Los visitantes incluso podrán conocer la habitación donde descansó Pelé antes de conquistar su tercer campeonato del mundo. La iniciativa cuenta con el impulso de Airbnb, que se sumó al proyecto como parte de las actividades culturales que acompañan la llegada de la Copa Mundial de 2026 a la capital.

