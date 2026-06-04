Cocina de Autor: tres años defendiendo sus estrellas Michelin

Hay distinciones que no se ganan una sola vez, se ganan diariamente hasta que se vuelven parte de un estado mental. La Guía Michelin y sus codiciadas estrellas pertenecen a este tipo, pues no basta con obtenerlas, hay que responder constantemente a los exigentes paladares de los comensales, la industria y también ante los propios de cada chef.

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Por tercer año consecutivo, Cocina de Autor Riviera Maya y Cocina de Autor Los Cabos han renovado este reconocimiento en la edición 2026 de la guía, consolidándose como la única cadena de hoteles All Inclusive en tener dos restaurantes distintos con esta distinción en el mundo.

Detrás de esta continuidad hay dos visiones culinarias sólidas. En Grand Velas Riviera Maya, el chef Nahúm Velasco, guiado por la sensibilidad vasca de Mikel Alonso y Bruno Oteiza, construye una cocina libre, emocional y profundamente arraigada en el Caribe mexicano. Nueve tiempos que no van al ritmo del guion, sino que responden a una convicción clara de que la alta cocina debe sorprender, conmover y dejar huella.

En Grand Velas Los Cabos, el chef Francisco Sixtos interpreta la filosofía del reconocido Sidney Schutte, con ingredientes del desierto y el Mar de Cortés llevados al límite de su expresión a través de técnica europea de alto vuelo. Diez tiempos que dialogan entre tradición e innovación con una elegancia que pocas mesas en México pueden igualar.

Renovar una Estrella Michelin es más que un trámite. Es el resultado de una cultura culinaria que se sostiene en silencio e inicia desde la selección de cada ingrediente, continúa con el rigor de cada preparación, y culmina en un servicio que debe ser impecable incluso cuando nadie está mirando.

Los inspectores de la Guía Michelin llegan sin anunciarse y evalúan sin concesiones; el hecho de que ambos restaurantes superen ese escrutinio por tercera vez habla de carácter. Grand Velas Resorts lo ha entendido mejor que nadie. El lujo verdadero no se presume, se cultiva, se trabaja y se defiende.

