Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Viajes y gourmet

Seis claves para un verano All-Fun Inclusive® en Hotel Xcaret México

Diversión familiar, experiencias increíbles, gastronomía de autor, hospitalidad de lujo, naturaleza viva y la magia del caribe, son la receta del éxito que Hotel Xcaret México entiende de sobra.
mié 03 junio 2026 03:30 PM
Presentado por: Hotel Xcaret México

Planear las vacaciones del verano puede parecer una tarea complicada. Entre elegir el destino correcto, trazar la ruta, organizar el itinerario, los presupuestos y complacer a toda la familia, puede parecer algo imposible; sin embargo, existe una opción en el corazón del caribe que resuelve cada uno de esos problemas: Hotel Xcaret México.

Bastan seis razones para demostrarte que la fórmula del éxito veraniego ya fue resuelta y puedes encontrar las vacaciones de tu vida en un solo lugar sin preocuparte por nada más, disfrutando al máximo su concepto All-Fun Inclusive®.

Publicidad

1. All-Fun Inclusive® sin letras chiquitas

Hospedaje, gastronomía, transporte desde el aeropuerto y acceso ilimitado a los parques de Xcaret. Es así de sencillo y bien pensado. Cuando decimos que todo está incluido, es todo, desde que llegas hasta que te vas.

Seis claves para un verano All-Fun Inclusive® en Hotel Xcaret México
(FOTQ3)

2. Parques para todos los gustos

Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xenses y muchos más: cada día puede ser una aventura completamente diferente. Cenotes, tirolesas, snorkel o simplemente flotar por un río subterráneo rodeado de selva tropical. Cada miembro de la familia decide.

Seis claves para un verano All-Fun Inclusive® en Hotel Xcaret México

Publicidad

3.

Veinte experiencias gastronómicas de autor

En Hotel Xcaret México, la gastronomía se vive como un viaje de sabores, técnicas y territorios. Sus más de veinte experiencias culinarias reúnen la riqueza de la cocina mexicana con propuestas internacionales, escenarios naturales y conceptos diseñados para distintos momentos del día.

La propuesta se fortalece con el talento del Colectivo Gastronómico Xcaret, integrado por chefs reconocidos que imprimen su visión en distintas experiencias del hotel, desde cocinas casuales y familiares hasta cenas de autor. Entre ellas, destaca HA’, el restaurante dirigido por el chef Carlos Gaytán, reconocido con una Estrella Michelin, que confirma el nivel culinario del destino.

Más que una oferta de restaurantes, la oferta gastronómica de Hotel Xcaret México es una forma de descubrir México a través de sus ingredientes, sus historias, sus sabores y la creatividad de chefs que convierten cada mesa en una experiencia memorable.

Publicidad

4. Vistas de ensueño en cada suite

Para despertar una mañana con los rayos del sol o prepararte para una noche especial, las vistas de cada suite son un distintivo absoluto que te acompañarán en cada momento de tu estancia. Tan solo imagínalo: la vista panorámica al impresionante mar de la Riviera Maya, o el azul turquesa de las caletas, siendo parte del día a día de tus vacaciones en completa tranquilidad y exclusivamente para ti.

Seis claves para un verano All-Fun Inclusive® en Hotel Xcaret México

5. Naturaleza que convive contigo

Los ríos, cenotes y selva tropical que esperas ver están a tu alcance. La arquitectura eco-integradora hace que despertar completamente rodeado de naturaleza sea parte de la increíble experiencia diaria del hotel.

Seis claves para un verano All-Fun Inclusive® en Hotel Xcaret México

6. Un homenaje vivo y vibrante a México

Arte, cultura, gastronomía y hospitalidad mexicana se respiran en cada rincón del resort. Es mucho más que un hotel, es un universo propio que te conectará genuinamente con lo mejor y más bonito de México.

Seis claves para un verano All-Fun Inclusive® en Hotel Xcaret México

Haz que cada integrante de la familia viva México a su manera. Reserva tus próximas vacaciones en Hotel Xcaret México y aprovecha, por tiempo limitado, la promoción All Kids & Teens Included* , con hospedaje gratis para menores de 18 años.

Tags

Hotel Xcaret México Xcaret Verano

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien (4).jpg

Publicidad