Seis claves para un verano All-Fun Inclusive® en Hotel Xcaret México

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Veinte experiencias gastronómicas de autor

En Hotel Xcaret México, la gastronomía se vive como un viaje de sabores, técnicas y territorios. Sus más de veinte experiencias culinarias reúnen la riqueza de la cocina mexicana con propuestas internacionales, escenarios naturales y conceptos diseñados para distintos momentos del día.

La propuesta se fortalece con el talento del Colectivo Gastronómico Xcaret, integrado por chefs reconocidos que imprimen su visión en distintas experiencias del hotel, desde cocinas casuales y familiares hasta cenas de autor. Entre ellas, destaca HA’, el restaurante dirigido por el chef Carlos Gaytán, reconocido con una Estrella Michelin, que confirma el nivel culinario del destino.

Más que una oferta de restaurantes, la oferta gastronómica de Hotel Xcaret México es una forma de descubrir México a través de sus ingredientes, sus historias, sus sabores y la creatividad de chefs que convierten cada mesa en una experiencia memorable.