Cómo vivir los partidos del Mundial 2026 desde la mejor mesa

La razón número uno que los aficionados dan para elegir un restaurante sobre su sillón favorito es la energía colectiva, ese momento en que un gol se convierte en grito compartido y la cerveza vuela por los aires. El 76 por ciento de los mexicanos encuestados lo confirma, seguido por la oferta gastronómica, porque ver el partido con tacos mediocres simplemente no debería ser una opción.

Los aficionados mexicanos declaran que las pantallas grandes y la buena visibilidad son el factor decisivo al elegir dónde ver los partidos, seguido por el audio de buena calidad y el ambiente animado. Básicamente, si el restaurante parece sala de casa con cocina, ya ganó. (M-Production/Shutterstock / M-Production)

Y los restaurantes ya lo saben. El 83 por ciento de los aficionados mexicanos declara que las pantallas grandes y la buena visibilidad son el factor decisivo al elegir dónde ver los partidos, seguido por el audio de buena calidad y el ambiente animado. Básicamente, si el restaurante parece sala de casa con cocina, ya ganó. Pero la apuesta va más allá de las pantallas, pues el 89 por ciento estaría dispuesto a reservar en un lugar que ofrezca promociones especiales o platillos temáticos. Sí, la hamburguesa con la bandera de Brasil tiene más poder del que imaginabas.

El timing también importa. El 51 por ciento de los aficionados prefiere los partidos vespertinos para salir a comer o cenar, y el 71 por ciento reconoce que los encuentros jugados en suelo mexicano aumentan sus ganas de vivir el partido fuera de casa. Con sede en ciudades como la CDMX, Guadalajara y Monterrey, este verano las reservaciones se pondrán buenas, y el 87 por ciento de los aficionados considera importante tener su lugar asegurado en un restaurante o bar.

Con sede en ciudades como la CDMX, Guadalajara y Monterrey, este verano las reservaciones se pondrán buenas. (Shutterstock AI/Shutterstock / Shutterstock AI)

Spoiler: si no reservas con anticipación, te quedas viendo el partido desde afuera de la ventana.