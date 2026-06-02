Según una investigación reciente de OpenTable, el noventa por ciento de los comensales mexicanos que planean ver los partidos del Mundial 2026 lo hará desde un restaurante o bar. No es resignación, es tendencia.
Cómo vivir los partidos del Mundial 2026 desde la mejor mesa
La razón número uno que los aficionados dan para elegir un restaurante sobre su sillón favorito es la energía colectiva, ese momento en que un gol se convierte en grito compartido y la cerveza vuela por los aires. El 76 por ciento de los mexicanos encuestados lo confirma, seguido por la oferta gastronómica, porque ver el partido con tacos mediocres simplemente no debería ser una opción.
Y los restaurantes ya lo saben. El 83 por ciento de los aficionados mexicanos declara que las pantallas grandes y la buena visibilidad son el factor decisivo al elegir dónde ver los partidos, seguido por el audio de buena calidad y el ambiente animado. Básicamente, si el restaurante parece sala de casa con cocina, ya ganó. Pero la apuesta va más allá de las pantallas, pues el 89 por ciento estaría dispuesto a reservar en un lugar que ofrezca promociones especiales o platillos temáticos. Sí, la hamburguesa con la bandera de Brasil tiene más poder del que imaginabas.
El timing también importa. El 51 por ciento de los aficionados prefiere los partidos vespertinos para salir a comer o cenar, y el 71 por ciento reconoce que los encuentros jugados en suelo mexicano aumentan sus ganas de vivir el partido fuera de casa. Con sede en ciudades como la CDMX, Guadalajara y Monterrey, este verano las reservaciones se pondrán buenas, y el 87 por ciento de los aficionados considera importante tener su lugar asegurado en un restaurante o bar.
Spoiler: si no reservas con anticipación, te quedas viendo el partido desde afuera de la ventana.
Para facilitar la misión, OpenTable curó una lista de los restaurantes top en las tres principales ciudades sede:
En Ciudad de México destacan Altanera, Cantina Del Bosque, Cantina La No. 20 Antara, Casa Prime Masaryk, Camarón Buchón Coyoacán, El Peladito Tepeyac, Gin Gin Polanco, La Imperial Carso, La Mansión Satélite, La Número Uno de Cuauhtémoc, Palmares y Sonora Grill Coapa.
En Monterrey y San Pedro Garza García, la selección incluye AMALIA, Bestia Brasa Argentina, Botanero Moritas, Brutal Kitchen/Bar, La Torrada, Los Hidalgos, MATTHEW, Meza, Nativo Arboleda, Reserva 85, Reys Bar y Taberna Atope Barrio Antiguo.
Y para los tapatíos, el lineup es Asador La Vaca Argentina, Campomar Punto Sur, El Italiano, La Madalena, La Moresca Lopez Cotilla, La Quebrada, La Tequila Avenida México, Loco Marino, Los Arcos Lázaro Cárdenas, L'Osteria de Il Duomo, Talento Providencia y Vulcanos Chicago Style Pizza.
El consejo de oro para este verano es fácil: reserva con tiempo. La diferencia entre vivir el Mundial en el mejor ambiente o desde el pasillo de un lugar abarrotado puede ser tan simple como un par de clics en OpenTable. La mesa está servida, literalmente.