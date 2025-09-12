La gastronomía mexicana es históricamente megadiversa. Sin embargo, nuestros ingredientes preshispanicos, la mezcla cultural con España y la creatividad de nuestros chefs contemporáneos la han convertido en una de las más relevantes de la escena gastronómica mundial.
La propuesta de Lula Martín del Campo en Cascabel es un lujo (y su imperdible chile en nogada)
La gran propuesta gastronómica de Cascabel, de Lula Martín del Campo
México cuenta con destacados cocineros y chefs que han redefinido la comida mexicana. Son decenas de restaurantes y chefs mexicanos que han sido reconocidos con estrellas Michelin y otros nombramientos internacionales. Entre ellos suena el nombre de una de las mexicanas más relevantes y queridas de la industria: Lula Martín del Campo.
La originaria de la CDMX ha sabido reinterpretar y reinventar nuestra cultura gastronómica para ofrecer platillos novedosos sin perder el sello del sabor a México. Pero Lula es mucho más que una empresaria restaurantera, es una mujer que ama sus raíces y las enaltece en cada uno de sus platillos. En ellos se pueden encontrar los ingredientes base de la cocina nacional: el maíz, los frijoles (en plural por su más de un centenar de variantes), las semillas, los chiles y otros ingredientes que aunque son menos populares nos han acompañado generaciones tras generaciones. Visitamos Cascabel, ubicado en Park Plaza en Santa Fe, CDMX, y pudimos confirmar una vez más su gran oferta.
En su carta todo suena delicioso, sin embargo, fueron sus propuestas más atrevidas las que pedimos y no nos defraudaron. Probamos dos cocteles con ese sabor picosito que tanto gusta a los mexicanos y que han hecho de México un referente global. "El Cascabel", que incluye mezcal, jamaica, chile y limón, y el "Quetzal", con pepino, limón y miel de agave, son dos grandes opciones.
Entre tantas opciones de su menú probamos un poco de todo para no quedarnos con las ganas. La gordita petrolera, las picaditas de cochinita pibil con xnipec y las tortitas de huauzontle son deliciosas, sin embargo, mención aparte merecen el ceviche negro de robalo y los esquites ancestrales (con una deliciosa mezcla de maices).
No pudimos quedarnos con las ganas de probar sus moles, cada uno con una personalidad y dulzor perfectos. Esos moles que nos transportan a los pueblitos o a la casa de la abuela cuando éramos niños.
Al momento de cerrar la deliciosa cena nos enfrentamos a otro gran dilema: escoger un postre, y tenemos que reconocer que fue difícil hacer la elección entre tantos sabores tradicionales con propuestas novedosas que darían fomo no probar. Elegimos el Morenito con mole y helado y confirmarnos la maestría con la que Lula contrasta los sabores que hemos comido siempre. Sus combinaciones nos volaron la cabeza.
Mención aparte merece la atención y el servicio. Desde el primer momento, fuimos recibidos cálidamente, nos hicieron sentir en casa y atendieron cada petición con buena cara y amabilidad. Eso siempre se agradece. Finalmente, tenemos que hablar del espacio. Un lugar acogedor con dos ambientes según el mood que traigas ese día. Puedes sentarte en la zona cerrada para tener una sensación de más intimidad o en un espacio al aire libre, donde el ambiente es más relajado. En el lugar encontrarás piezas y decoración tradicionalmente mexicanas, muy ad hoc con los sabores de nuestro país.
Los chiles en nogada de Cascabel, una gran opción
El 2025 se ha ido volando y a la vuelta de la esquina tenemos ya el Día de la Independencia y, como marca la tradición, tenemos que comer chiles en nogada, ese platillo poblano que ha rebasado fronteras y nos ha distinguido entre comensales de todo el mundo. Lula ofrece una versión apegada a la receta tradicional pero con matices muy propios.
No tienes plan para el próximo fin o quieres sorprender a alguien en tu próximo date, elige Cascabel, te firmamos que saldrás con la panza llena y el corazón bien contento.
Ubicación Javier Barros Sierra 540 Torre 2 Sotano 2, Park Plaza Santa Fe, Ciudad de México, 01210 CDMX
- Número de teléfono 55 6216 4782