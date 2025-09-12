La propuesta de Lula Martín del Campo en Cascabel es un lujo (y su imperdible chile en nogada)

La gran propuesta gastronómica de Cascabel, de Lula Martín del Campo

México cuenta con destacados cocineros y chefs que han redefinido la comida mexicana. Son decenas de restaurantes y chefs mexicanos que han sido reconocidos con estrellas Michelin y otros nombramientos internacionales. Entre ellos suena el nombre de una de las mexicanas más relevantes y queridas de la industria: Lula Martín del Campo.

Lula fue reconocida como la "Mejor Chef" de 2024 en los Food Travel 2024 Reader Awards. (Instagram - @lulachef)

La originaria de la CDMX ha sabido reinterpretar y reinventar nuestra cultura gastronómica para ofrecer platillos novedosos sin perder el sello del sabor a México. Pero Lula es mucho más que una empresaria restaurantera, es una mujer que ama sus raíces y las enaltece en cada uno de sus platillos. En ellos se pueden encontrar los ingredientes base de la cocina nacional: el maíz, los frijoles (en plural por su más de un centenar de variantes), las semillas, los chiles y otros ingredientes que aunque son menos populares nos han acompañado generaciones tras generaciones. Visitamos Cascabel, ubicado en Park Plaza en Santa Fe, CDMX, y pudimos confirmar una vez más su gran oferta.

El restaurante de la chef se llama Cascabel y está en Santa Fe. (Instagram - @cascabel_cdmx)

En su carta todo suena delicioso, sin embargo, fueron sus propuestas más atrevidas las que pedimos y no nos defraudaron. Probamos dos cocteles con ese sabor picosito que tanto gusta a los mexicanos y que han hecho de México un referente global. "El Cascabel", que incluye mezcal, jamaica, chile y limón, y el "Quetzal", con pepino, limón y miel de agave, son dos grandes opciones.

Entre tantas opciones de su menú probamos un poco de todo para no quedarnos con las ganas. La gordita petrolera, las picaditas de cochinita pibil con xnipec y las tortitas de huauzontle son deliciosas, sin embargo, mención aparte merecen el ceviche negro de robalo y los esquites ancestrales (con una deliciosa mezcla de maices).

Este es su coctel Quetzal, que mezcla la acidez del limón con la dulzura del agave. (Instagram - @cascabel_cdmx)

No pudimos quedarnos con las ganas de probar sus moles, cada uno con una personalidad y dulzor perfectos. Esos moles que nos transportan a los pueblitos o a la casa de la abuela cuando éramos niños.