Celebridades, influencers y creadoras de contenido están marcando la pauta con destinos que se sienten aspiracionales, pero no imposibles. Y sí, varios están más cerca y más alcanzables de lo que crees.
Viajar como celeb en enero, estos fueron los destinos que están dominando Instagram
Después del caos decembrino, muchas celebs han apostado por lugares que invitan a bajar el ritmo. Tulum, por ejemplo, sigue apareciendo en reels de Kendall Jenner, Hailey Bieber y Emily Ratajkowski, pero no desde el ángulo fiesta que conocíamos. Ahora el foco está en hoteles boutique, desayunos frente a la selva, beach clubs minimalistas y rituales de bienestar. El nuevo lujo aquí es levantarte temprano, tomar un smoothie verde y caminar descalza sobre arena. Tulum ya no grita, susurra, y eso lo hace aún más instagrameable.
En Europa, París vive su era más íntima en enero. Lejos de las multitudes, influencers como Camille Charrière y celebs que pasan desapercibidas han vuelto virales reels de cafés diminutos, caminatas con abrigo largo y panes recién horneados. El París invernal no es el de Emily in Paris, es uno más real, más cool y mucho más aesthetic. La ciudad se convierte en el fondo perfecto para fotos sin poses exageradas, solo lifestyle bien capturado.
Otro destino que explotó en feeds este inicio de año es Marrakech. Paletas de colores cálidos, hotspots escondidos y terrazas con vista a la Medina han sido protagonistas en contenidos de influencers de moda y wellness. No es casualidad. Enero es uno de los mejores meses para visitarlo y la estética lo dice todo, textiles, cerámica, comida hermosa y luz dorada que hace que cualquier foto parezca editorial. Viajar ahí se siente como entrar a un moodboard vivo.
Si lo tuyo es el frío cool, Aspen y Lake Tahoe siguen siendo los favoritos de celebs como Sofia Richie Grainge y Hailey Bieber. Pero ojo, el viaje ya no se trata solo de esquiar. Los reels más virales muestran chimeneas, chocolate caliente, outfits cozy perfectamente coordinados y hoteles con vista a montañas nevadas. Es el tipo de viaje que no necesitas documentar todo el día, solo los momentos clave, y listo, Instagram hace el resto.
Y para quienes buscan algo más cercano, San Miguel de Allende está viviendo su propio momento viral. Cada vez más creadoras de contenido lo están mostrando como el destino ideal para un fin de semana aesthetic. Calles empedradas, hoteles boutique con diseño impecable, rooftops discretos y galerías que parecen sacadas de Pinterest. Es romántico, cultural y muy instagrameable, sin necesidad de cruzar el mundo.
La tendencia es clara, viajar como celeb en enero no se trata de gastar más, sino de elegir mejor. Destinos con identidad visual fuerte, experiencias que se sienten auténticas y una narrativa que fluye perfecto en reels y stories. Porque hoy, más que decir “me fui de viaje”, lo cool es que parezca que ese viaje fue pensado para ti y para tu feed.