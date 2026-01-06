Viajar como celeb en enero, estos fueron los destinos que están dominando Instagram

Después del caos decembrino, muchas celebs han apostado por lugares que invitan a bajar el ritmo. Tulum, por ejemplo, sigue apareciendo en reels de Kendall Jenner, Hailey Bieber y Emily Ratajkowski, pero no desde el ángulo fiesta que conocíamos. Ahora el foco está en hoteles boutique, desayunos frente a la selva, beach clubs minimalistas y rituales de bienestar. El nuevo lujo aquí es levantarte temprano, tomar un smoothie verde y caminar descalza sobre arena. Tulum ya no grita, susurra, y eso lo hace aún más instagrameable.

En Europa, París vive su era más íntima en enero. Lejos de las multitudes, influencers como Camille Charrière y celebs que pasan desapercibidas han vuelto virales reels de cafés diminutos, caminatas con abrigo largo y panes recién horneados. El París invernal no es el de Emily in Paris, es uno más real, más cool y mucho más aesthetic. La ciudad se convierte en el fondo perfecto para fotos sin poses exageradas, solo lifestyle bien capturado.