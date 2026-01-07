El "efecto St. Barts", la razón por la que el viaje de Nina Dobrev es el moodboard que necesitas para empezar el año

Manifiesta tu próximo destino, St. Barts es aspiracional porque representa la meta. Usa este mes para planear ese viaje que te saque de tu zona de confort. (Instagram @nina)

El Destino: St. Barts, el patio de recreo de la A-List

St. Barts (San Bartolomé) no es solo una isla, es un estado mental. Conocida como el "Saint-Tropez del Caribe", este rincón francés se ha convertido en el refugio aspiracional por excelencia. ¿Por qué? Porque logra ese equilibrio entre la exclusividad de un yate privado y la sencillez de una caminata por la arena blanca de Gouverneur Beach.

St. Barts (San Bartolomé) no es solo una isla, es un estado mental. Conocida como el "Saint-Tropez del Caribe", este rincón francés se ha convertido en el refugio aspiracional por excelencia. (Instagram @nina)

Nina lo vivió al máximo, desde fiestas con la Palm Tree Crew junto a Alix Earle y Glen Powell hasta momentos de introspección frente al mar. Es ese tipo de destino donde el código de vestimenta es "descalza pero en Missoni", y donde el lujo no grita, sino que susurra.

Nina lo vivió al máximo, desde fiestas con la Palm Tree Crew junto a Alix Earle y Glen Powell, hasta momentos de introspección frente al mar. (Instagram @nina)

¿Qué hizo Nina? (Y por qué queremos copiarla)

El "Revenge Glow", más allá de su cuerpazo en bikini, Nina proyectó una energía de liberación. Su viaje fue una celebración de su single era, rodeada de sus mejores amigos como Miles y Keleigh Teller. Yate y mucho baile, el yate no fue solo para las fotos, fue la pista de baile para despedir el 2025. Vimos a una Nina divertida, bailando con vestidos que cualquiera tiene en su wishlist y disfrutando de la música en los eventos de fin de año más exclusivos de la isla. Wellness con vista al mar, no todo fue fiesta. La actriz también compartió momentos de autocuidado, saunas con vistas panorámicas y entrenamientos matutinos, demostrando que empezar el año bien requiere equilibrio.