Tras su ruptura con Shaun White, Nina Dobrev no eligió el camino de la nostalgia, eligió St. Barts, el epicentro del quiet luxury y la sofisticación tropical, para recordarnos que el "año nuevo, vida nueva" empieza con una dosis masiva de amor propio y vitamina D.
El "efecto St. Barts", la razón por la que el viaje de Nina Dobrev es el moodboard que necesitas para empezar el año
El Destino: St. Barts, el patio de recreo de la A-List
St. Barts (San Bartolomé) no es solo una isla, es un estado mental. Conocida como el "Saint-Tropez del Caribe", este rincón francés se ha convertido en el refugio aspiracional por excelencia. ¿Por qué? Porque logra ese equilibrio entre la exclusividad de un yate privado y la sencillez de una caminata por la arena blanca de Gouverneur Beach.
Nina lo vivió al máximo, desde fiestas con la Palm Tree Crew junto a Alix Earle y Glen Powell hasta momentos de introspección frente al mar. Es ese tipo de destino donde el código de vestimenta es "descalza pero en Missoni", y donde el lujo no grita, sino que susurra.
¿Qué hizo Nina? (Y por qué queremos copiarla)
- El "Revenge Glow", más allá de su cuerpazo en bikini, Nina proyectó una energía de liberación. Su viaje fue una celebración de su single era, rodeada de sus mejores amigos como Miles y Keleigh Teller.
- Yate y mucho baile, el yate no fue solo para las fotos, fue la pista de baile para despedir el 2025. Vimos a una Nina divertida, bailando con vestidos que cualquiera tiene en su wishlist y disfrutando de la música en los eventos de fin de año más exclusivos de la isla.
- Wellness con vista al mar, no todo fue fiesta. La actriz también compartió momentos de autocuidado, saunas con vistas panorámicas y entrenamientos matutinos, demostrando que empezar el año bien requiere equilibrio.
Cómo replicar la experiencia en enero (sin necesidad de un superyate)
No necesitas millones de dólares en el banco para canalizar la energía de Nina Dobrev este mes. Aquí te decimos cómo traer St. Barts a tu realidad:
- Adopta el "Loud Luxury" en tu descanso, enero suele ser un mes de restricciones, pero Nina nos propone lo contrario. Rodéate de texturas que te hagan sentir bien (lino, seda, un buen protector solar con aroma a vacaciones). La elegancia empieza por cómo te tratas a ti misma.
- Curaduría de tu círculo social, el viaje de Nina fue un "trip de amigos". Este mes, prioriza las cenas y cafés con esas personas que elevan tu energía. Elige calidad sobre cantidad.
- Manifiesta tu próximo destino, St. Barts es aspiracional porque representa la meta. Usa este mes para planear ese viaje que te saque de tu zona de confort. No tiene que ser el Caribe, tiene que ser un lugar que te haga sentir tan libre como Nina saltando en la cubierta de un barco.
- El Ritual del Agua, si no tienes el mar cerca, busca una piscina, un spa o simplemente convierte tu baño en un ritual. La idea es limpiar la energía del año pasado para recibir lo nuevo con frescura.
La lección de Nina es clara, el 2026 no se trata de esperar a que las cosas pasen, sino de celebrarte a ti misma en el proceso. St. Barts es el recordatorio de que siempre hay un hotspot que vale la pena esperándote.