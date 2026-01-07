El hotel donde Carlos Sainz pasó Año Nuevo en México

Las vacaciones de Carlos Sainz en México

El spot donde se hospedó no pasó desapercibido. El Dorado Golf & Beach Club es uno de esos lugares que no necesitan demasiada presentación porque su propuesta habla sola. Ubicado a lo largo del Golden Corridor, este exclusivo club privado frente al Mar de Cortés está pensado para quienes buscan privacidad, naturaleza y un lujo que no grita, pero se nota. No es un hotel tradicional, sino una experiencia integral que mezcla residencias de alto nivel, servicios personalizados y un entorno que invita a bajar el ritmo sin perder el estilo.

Ubicado a lo largo del Golden Corridor, este exclusivo club privado frente al Mar de Cortés está pensado para quienes buscan privacidad, naturaleza y un lujo que no grita, pero se nota. (Instagram @carlossaniz55)

Uno de sus grandes protagonistas es el campo de golf diseñado por Jack Nicklaus, considerado uno de los mejores de la región, con vistas que hacen que incluso quienes no juegan entiendan por qué este deporte se vuelve parte del ritual vacacional. A eso se suman playas prácticamente vírgenes, albercas con vista al mar, spa, gimnasio, cine privado y una oferta gastronómica que celebra los ingredientes locales con un enfoque contemporáneo. Todo está pensado para que el plan fluya sin prisas y sin estrés.