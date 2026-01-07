En su post de Instagram, Carlos dejó claro que fue un viaje completo, de esos que no se sienten forzados, sino perfectamente equilibrados entre descanso, golf, fiesta y buena comida.
El hotel donde Carlos Sainz pasó Año Nuevo en México
Las vacaciones de Carlos Sainz en México
El spot donde se hospedó no pasó desapercibido. El Dorado Golf & Beach Club es uno de esos lugares que no necesitan demasiada presentación porque su propuesta habla sola. Ubicado a lo largo del Golden Corridor, este exclusivo club privado frente al Mar de Cortés está pensado para quienes buscan privacidad, naturaleza y un lujo que no grita, pero se nota. No es un hotel tradicional, sino una experiencia integral que mezcla residencias de alto nivel, servicios personalizados y un entorno que invita a bajar el ritmo sin perder el estilo.
Uno de sus grandes protagonistas es el campo de golf diseñado por Jack Nicklaus, considerado uno de los mejores de la región, con vistas que hacen que incluso quienes no juegan entiendan por qué este deporte se vuelve parte del ritual vacacional. A eso se suman playas prácticamente vírgenes, albercas con vista al mar, spa, gimnasio, cine privado y una oferta gastronómica que celebra los ingredientes locales con un enfoque contemporáneo. Todo está pensado para que el plan fluya sin prisas y sin estrés.
Entre días de sol, rondas de golf, cenas largas y salidas, el Año Nuevo de Carlos Sainz se sintió como la vacación perfecta. Los Cabos volvió a confirmarse como ese destino donde el lujo puede ser tranquilo, auténtico y cero pretencioso. Y sí, si así se ve empezar el 2026, no suena nada mal copiar el plan.