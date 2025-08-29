Cómo llevar transparencias en 2025 sin perder elegancia (ni fallar en el intento)

Cómo llevar transparencias en 2025

Diferentes tipos de transparencias

No todas son iguales, y ahí está la magia. Puedes encontrarlas en tul, organiza, tejidos calados tipo crochet o macramé, e incluso en mesh o canalé fino. Según el material cambia la forma de combinarlas.

Por ejemplo, con tul o encaje, la opción más sofisticada es combinarlos con lencería a juego para mantener la armonía. La organza o tejidos calados tienen una vibe más relajada y funcionan perfecto en looks casuales, con jeans y camiseta básicas.

Un toque sheer para transformar el combo más básico. (Vía Instagram (@haileybieber))

Casual chic

Las transparencias no son sólo para la noche. Una blusa transparente con un bralette o top debajo, combinada con shorts o jeans, es un look fresco y effortless. Súmale accesorios cool y verás como el outfit sube de nivel.

El total black nunca falla, y con transparencias se vuelve más chic. (Vía Instagram (@alessandraambrosio))

Lace dress

Un vestido de encaje es la prueba definitiva de que la sensualidad y elegancia pueden ir de la mano. Si lo llevas con ropa interior del mismo tono, lograrás un look sofisticado y equilibrado que nunca falla.