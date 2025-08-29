Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Cómo llevar transparencias en 2025 sin perder elegancia (ni fallar en el intento)

Las transparencias siguen siendo una de las tendencias más fuertes de 2025, pero usarlas con estilo requiere equilibrio. Te contamos cómo combinar estas prendas para lograr un look elegante.
vie 29 agosto 2025 12:39 PM
zendaya.jpg
Sensuales, elegantes y con ese toque fashion, las transparencias siguen marcando tendencia.

Las transparencias son una de esas tendencias que nunca se van del radar. En 2025 siguen dominando pasarelas, streetstyle y red carpets; y aunque nos encantan, sabemos que no siempre es fácil usarlas sin perder la sofisticación. ¿El secreto? El balance entre texturas.

Bien combinadas, las transparencias son un arma fashion poderosa: añaden sensualidad sin caer en lo obvio. La clave está en acompañarlas con prendas más sobrias, cortes limpios y un styling que sume elegancia . Así pasas del riesgo al chic en segundos. Y te contamos cómo lograrlo sin fracasar en el intento.

Publicidad

Cómo llevar transparencias en 2025

Diferentes tipos de transparencias

No todas son iguales, y ahí está la magia. Puedes encontrarlas en tul, organiza, tejidos calados tipo crochet o macramé, e incluso en mesh o canalé fino. Según el material cambia la forma de combinarlas.

Por ejemplo, con tul o encaje, la opción más sofisticada es combinarlos con lencería a juego para mantener la armonía. La organza o tejidos calados tienen una vibe más relajada y funcionan perfecto en looks casuales, con jeans y camiseta básicas.

hailey bieber.jpg
Un toque sheer para transformar el combo más básico.

Casual chic

Las transparencias no son sólo para la noche. Una blusa transparente con un bralette o top debajo, combinada con shorts o jeans, es un look fresco y effortless. Súmale accesorios cool y verás como el outfit sube de nivel.

alessandra ambrosio.jpg
El total black nunca falla, y con transparencias se vuelve más chic.

Lace dress

Un vestido de encaje es la prueba definitiva de que la sensualidad y elegancia pueden ir de la mano. Si lo llevas con ropa interior del mismo tono, lograrás un look sofisticado y equilibrado que nunca falla.

madelyn cline.jpg
El poder del encaje: sensualidad y sofisticación.

Publicidad

Transparencias con bordados

Si buscas un look elegante pero con un aire artesanal, las transparencias con bordados son la opción más chic. Los bordados no solo añaden textura y color, también equilibran el efecto sheer haciéndolo más sofisticado y menos obvio. Le dan un giro romántico y classy a la tendencia.

eiza gonzalez.jpg
Bordados delicados y transparencias es el combo perfecto para un look romántico pero atrevido.

Kimono o bata transparente

Si aún no te animas al full sheer look, prueba con un kimono o bata calada. Sobre una camiseta y unos jeans da el toque trendy y sofisticado sin mostrar demasiado.

kimono transparente
La forma effortless de llevar transparencias.

Detalles sutiles

A veces menos, es más. Si prefieres algo discreto, apuesta por prendas con transparencias en mangas, cuellos o bajos. Tu look será delicado y elegante.

vale aguilar.jpg
Detalles sutiles en mangas y falda que convierten lo simple en sofisticado.

Las transparencias pueden ser tan sensuales como sofisticadas, todo depende en cómo las combines. Esta tendencia no se trata de mostrar de más, sino de insinuar con elegancia y jugar con capas, texturas y contrastes. Al final, el verdadero statement está en lograr un balance que se sienta chic, moderno y fiel a tu estilo.

PORTADA.jpg
Moda

Bolsas de rafia, la tendencia de verano ideal para otoño

Publicidad

Tags

marcas moda Tendencias

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad