Moda

Falda-pantalón, todo lo que debes saber antes de llevar esta tendencia en el 2025

El símbolo de libertad femenina regresa convertido en tendencia.
lun 25 agosto 2025 01:54 PM
Portada Falda Pantalon.jpg
Lo que alguna vez fue símbolo de libertad, hoy dicta tendencia

Es increíble pensar que el pantalón fue en su momento un símbolo de cambio en la vida de las mujeres. Aunque hoy lo vemos en pasarelas y en la vida cotidiana, en su tiempo significó la entrada al mundo laboral y a nuevas libertades. Sin duda es una prenda cargada de simbolismo que, además, puede elevar cualquier look y convertirse en un básico para amantes de la moda.

Uno de sus momentos clave llegó en los 90 y no es casualidad: el regreso de esta moda siempre ha estado asociado a la liberación femenina. Y ahora vuelve con un toque de los 2000.

Cómo llevar el combo poderoso falda y pantalón en 2025

Combina y experimenta

Atrévete a juntar una falda y un pantalón de tu armario. No solo elevará tu look, sino que te abre la puerta a jugar con texturas, cortes y estilos.

falda.jpg
Street Style Copenhagen Fashion Week

¿Vestido o falda?

No te limites. Un vestido mini que no te animas a usar puede convertirse en la pieza clave sobre un pantalón ajustado. También puedes optar por un vestido más largo y oversized para un look más edgy.

falda
¿Vestido o pantalón? Ambos

Algo ya integrado

Si prefieres un look monocromático y pulido, existen piezas diseñadas con ambas prendas integradas. Una opción perfecta para quienes buscan looks más minimalistas.

falda pantalon.jpg
Un statement piece que habla por sí mismo.

Simulación de una falda

Antes de que el pantalón se instaurara por completo, los cortes bombachos jugaban con la silueta de la falda de una manera sutil pero poderosa. Hoy, esta versión vuelve para quienes prefieren un estilo minimalista pero con un twist fashion.

528075090_18527183410051410_967656760695986221_n.jpg
Cómoda, libre y con estilo

La falda pantalón es mucho más que una tendencia: es una declaración de estilo, de libertad y de atrevimiento. Ya sea con piezas combinadas, vestidos, versiones monocromáticas o pantalones bombachos, la clave está en divertirse con la moda y llevarla a tu manera.

portadaseptiembre (1).jpg

