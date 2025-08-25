Falda-pantalón, todo lo que debes saber antes de llevar esta tendencia en el 2025

Es increíble pensar que el pantalón fue en su momento un símbolo de cambio en la vida de las mujeres. Aunque hoy lo vemos en pasarelas y en la vida cotidiana, en su tiempo significó la entrada al mundo laboral y a nuevas libertades. Sin duda es una prenda cargada de simbolismo que, además, puede elevar cualquier look y convertirse en un básico para amantes de la moda.

Uno de sus momentos clave llegó en los 90 y no es casualidad: el regreso de esta moda siempre ha estado asociado a la liberación femenina. Y ahora vuelve con un toque de los 2000.