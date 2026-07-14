Por qué las sandalias son la obsesión más sofisticada y cómoda del año

Las sandalias que están en tendencia

El viaje de las flip flops hacia la cima de la moda urbana es una historia atrevida que se nos trae flashbacks por la nostalgia de la estética Y2K. La confirmación de que esta tendencia llegó para quedarse se dio gracias a la visión de firmas de alta costura como Zimmermann, Tod's y The Row, que no dudaron en subir las sandalias thong a sus desfiles veraniegos al lado de prendas de sastrería muy estructuradas.

Women's Summer 2026, Look 15 (The Row)

Por su parte, la firma de lujo italiana Miu Miu revolucionó el concepto al presentar en su pasarela versiones de tiras milimétricas y sus sandalias. Así, la marca se alejó por completo de la informalidad tradicional y nos regalo unos diseños elegantes en colores, llevándolas con vestidos y faldas. Así que esta es la inspo de como llevarlas con estilo para este calor y no caer en los básicos shorts y úsarlas con todo lo más hot de este 2026.