Por qué las sandalias son la obsesión más sofisticada y cómoda del año

El verano ha impuesto un nuevo veredicto en las capitales de la moda donde la comodidad ya no se sacrifica por la sofisticación. Las calles se rinden ante la invasión del calzado plano , consolidando a las sandalias de tiras como las auténticas reinas de los meses más cálidos del año.
Grandes casas de moda coinciden en que este accesorio ha dejado atrás su pasado unicamente playero para reclamar su trono en las calles. A continuación, te contamos las claves de su éxito, sus conexiones estilísticas más inesperadas y la guía de compras definitiva.
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Las sandalias que están en tendencia
El viaje de las flip flops hacia la cima de la moda urbana es una historia atrevida que se nos trae flashbacks por la nostalgia de la estética Y2K. La confirmación de que esta tendencia llegó para quedarse se dio gracias a la visión de firmas de alta costura como Zimmermann, Tod's y The Row, que no dudaron en subir las sandalias thong a sus desfiles veraniegos al lado de prendas de sastrería muy estructuradas.
Por su parte, la firma de lujo italiana Miu Miu revolucionó el concepto al presentar en su pasarela versiones de tiras milimétricas y sus sandalias. Así, la marca se alejó por completo de la informalidad tradicional y nos regalo unos diseños elegantes en colores, llevándolas con vestidos y faldas. Así que esta es la inspo de como llevarlas con estilo para este calor y no caer en los básicos shorts y úsarlas con todo lo más hot de este 2026.
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Entre el minimalismo y el boho-chic
En el street style, hay un referente absoluto del lujo silencioso: combinar prendas sastre en color negro con sandalias thong planas de cuero, una propuesta minimalista que firmas accesibles como Cos replican con maestría. Este enfoque de líneas limpias es la gran obsesión cromática del año,también el color rojo es una de las apuestas más fuertes para llevar con este tipo de preppy looks.
En el otro extremo, el romanticismo de los años 2000 regresa con fuerza bajo el liderato de casas como Chloé, inspirándose en los icónicos estilos de prescriptoras eternas como Kate Moss, Sienna Miller y Alexa Chung. En este universo de estética boho-chic, las propuestas de Chloé y Zimmermann se encuentran al apostar por blusas fluidas con encajes, faldas vaporosas y sandalias con plataforma de madera o modelos estilo wrap de la marca RAYE que se atan con gracia al tobillo.
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El shopping manual: ¿Dónde comprar las sandalias más cool del momento?
Para incorporar esta gran tendencia a tu armario, la propuesta más exclusiva del mercado es la colaboración de edición limitada de Isabel Marant x Havaianas , un encuentro perfecto entre el diseño parisino y el espíritu brasileño.
La firma Toteme vende sus codiciadas sandalias thong de tacón bajo en un electrizante color rojo, mientras que Cos tiene disponible su versión minimalista de suela plana en cuero. Alaïa cautiva en sus escaparates con sus sofisticadas mules de tiras delgadas.Las opciones para sumarse a este fenómeno se extienden a firmas de renombre comercial y zapaterías accesibles de gran alcance.
La icónica marca Birkenstock ofrece sus tradicionales sandalias de tiras en color negro, una estética artesanal que comparte con los modelos de cintas estilo wrap. Si prefieres la estabilidad del tacón ancho y en bloque, las firmas Massimo Dutti, Michael Kors, Fendi, Max Mara y Ulla Johnson tienen en sus colecciones de estructuras firmes con tiras gruesas en un infalible color negro. Zara, H&M y Stradivarius son las marcas ideales para alternativas económicas de sandalias planas y diseños entrelazados en una amplia gama de colores neutros y cortes limpios.