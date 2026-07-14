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Moda

Leret Leret tiene la fórmula perfecta para el verano

La marca creó la dualidad perfecta entre el cashmere y el algodón para los climas cambiantes de la Ciudad de México.
mar 14 julio 2026 08:34 AM
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Los outfits más cool se hacen con LERET LERET. ((@leretleret))

Hay marcas que siguen la temporada y sacan colecciones dependiendo la época del año, pero hay otras que adaptan sus prendas a cualquier tipo de clima y una de ellas es LERET LERET. La firma opta por fabricar prendas con materiales de la más alta calidad , como lo son el algodón y el cashmere. Piezas capaces de acompañarte en cualquier momento del día y de adaptarse a todo tipo de clima.

En una ciudad como Ciudad de México, donde podemos despertar con un clima frio que se vuelve caluroso y termina en una tarde lluviosa, la filosofía de la marca hace más sentido. Prendas de algodón para estar frescas durante el día y suéteres de cashmere que nos mantienen calientitas en las tardes lluviosas. Dos materiales distintos que se complementan entre sí, creado el clóset perfecto con las mejores prendas para cualquier día.

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LERET LERET es la mejor opción para cualquier día caluroso

Las prendas de algodón de LERET LERET son la mejor opción para estar cómodas sin perder el estilo, desde días casuales, hasta vuelos o roadtrips largos, la marca se encarga de elaborar piezas únicas que se adaptan al día a día de todos y que lucen increíbles. Los diseños de la marca demuestran que cualquier básico bien hecho puede ser también un statement piece dentro de cualquier outfit.

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El set más comfy para tu día a día. (Cortesía (LERET LERET))

Entre los favoritos de algodón destaca el Cloud Set, ideal para esos que quieres estar cómoda, pero sentirte increíble con tu look. También está la Pisces Shirt, perfecta para hacer looks súper cool, ya sea que la uses como sobre camisa o como una camisa clásica para esos días caluroso en la ciudad. Otra de las más amadas es la Sail T-Shirt, perfecta para llevarla con el Cloud Set o con jeans ligeros para esos días soleados, sin duda esta playera será un icono este verano.

(Obligatorio)
La camisa más cool para cualquier outfit de verano. (Cortesía (LERET LERET))

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Las piezas estrella de cashmere

Cuando llega la tarde, la temperatura baja y empiezan esas lluvias ligeras que enfrían el ambiente, LERET LERET se vuelve protagonista. Prendas ideales para mantenernos calientitas si tener esas chamarras gigantes que incomodan, claro que están hechas de materiales de súper buena calidad y eso las convierte en la mejor opción cuando pensamos en un suéter ligero que nos quite el frio.

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El suéter perfecto si existe y lo puedes encontrar en LERET LERET. (Cortesía (LERET LERET))

Entre todos sus diseños tenemos tres favoritos y estamos seguras de que tú también los vas a amar. El No. 89 es el suéter perfecto para darle un pop de color a todos tus looks y salir un poco de tu zona de confort. El No. 83 es el chaleco perfecto si lo que quieres es que tu outfit sea un poco más versátil y perfecto para esas tardes que no hace tanto frio. Por último, el No. 85 es el ideal para ti si amas los caballos o si quieres dar una vibe más ecuestre con tus looks. Todos estos son perfectos para el clima de la Ciudad de México, pero no dudes en llevarlos contigo estas vacaciones a cualquier destino.

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Prendas perfectas para estas tardes de verano. (Cortesía (LERET LERET))

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Lo que más amamos de LERET LERET es la dualidad que existe entre los dos materiales principales, el algodón y el cashmere, y como ambos diseños son únicos y perfectos para elevar cualquier look. Es una marca que más que dividir el verano del invierno, crea prendas para poder llevar en cualquier temporada del año y son la mejor opción para tener un clóset versátil y lleno de piezas cómodas y con mucha personalidad.

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Perfecto para todas las equestria girlies. (Cortesía (LERET LERET))

En una ciudad donde el clima puede cambiar de un segundo a otro, LERET LERET cuenta con una gran propuesta de prendas hechas para convivir la una con la otra. Puedes empezar la mañana con la Sail T-Shirt y terminar el día con el No. 85. Lo que más amamos de la marca es que toda la ropa se puede combinar y con esto puedes lograr looks icónicos con statement pieces que siguen tu propio estilo.

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Una vibe única que nos tiene obsesionadas. (Cortesía (LERET LERET))

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Leret Leret suéter Ropa y outfits

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