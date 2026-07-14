Leret Leret tiene la fórmula perfecta para el verano

Hay marcas que siguen la temporada y sacan colecciones dependiendo la época del año, pero hay otras que adaptan sus prendas a cualquier tipo de clima y una de ellas es LERET LERET. La firma opta por fabricar prendas con materiales de la más alta calidad , como lo son el algodón y el cashmere. Piezas capaces de acompañarte en cualquier momento del día y de adaptarse a todo tipo de clima.

En una ciudad como Ciudad de México, donde podemos despertar con un clima frio que se vuelve caluroso y termina en una tarde lluviosa, la filosofía de la marca hace más sentido. Prendas de algodón para estar frescas durante el día y suéteres de cashmere que nos mantienen calientitas en las tardes lluviosas. Dos materiales distintos que se complementan entre sí, creado el clóset perfecto con las mejores prendas para cualquier día.