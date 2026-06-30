Jelly ballerinas, los nuevos zapatos que están robando miradas

Jelly Ballerinas, la tendencia noventera regresa

Los Jelly Shoes se popularizaron en la década de los 90. Seguramente los recordarás de tu infancia, los divertidos zapatos de plástico con glitter que amábamos usar.

Las icónicas Jelly Ballerinas en la marca The Row (@tash_ps)

Justamente, esta tendencia es una opción de calzado que se destaca por estar hecha de materiales flexibles y translúcidos, con un acabado lleno de brillos y colores, muchas veces su textura es parecida a una red.

A pesar de que muchas las consideraron como una opción pasada de moda, la realidad es que hemos visto el regreso de esta pieza noventera lentamente; desde las pasarelas de la marca The Row en 2024 como una ballerina tipo red, la marca francesa Chloé en 2025 como flip flops y este año las tenemos en la semana de la moda de París en la pasarela de Saint Laurent como el clásico Derby Shoe.

Sí, los Jelly Shoes han tenido una gran evolución a lo largo de los años, sin embargo, la tendencia definitiva de este 2026 es la reinterpretación moderna de la clásica bailarina, dándonos como resultado las Jelly Ballerinas, una opción sorprendentemente versátil y divertida que se ha convertido en un indisepensable para el verano.