Jelly ballerinas, los nuevos zapatos que están robando miradas

La nostalgia sigue siendo una de las emociones más poderosas dentro de la moda, es por eso que hay tendencias que siempre regresan y, en este caso, las Jelly Ballerinas son una de ellas. Con su estética noventera y divertida, este calzado ha vuelto a conquistar el street style como la opción más cómoda y cool.
Si tú también quieres elegir las jelly ballerinas como tu calzado para el verano, aquí te dejamos algunas de las mejores opciones de compra y nuestros tips favoritos de cómo stylearlas, estamos seguros que vas a querer un par de cada color.
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Jelly Ballerinas, la tendencia noventera regresa
Los Jelly Shoes se popularizaron en la década de los 90. Seguramente los recordarás de tu infancia, los divertidos zapatos de plástico con glitter que amábamos usar.
Justamente, esta tendencia es una opción de calzado que se destaca por estar hecha de materiales flexibles y translúcidos, con un acabado lleno de brillos y colores, muchas veces su textura es parecida a una red.
A pesar de que muchas las consideraron como una opción pasada de moda, la realidad es que hemos visto el regreso de esta pieza noventera lentamente; desde las pasarelas de la marca The Row en 2024 como una ballerina tipo red, la marca francesa Chloé en 2025 como flip flops y este año las tenemos en la semana de la moda de París en la pasarela de Saint Laurent como el clásico Derby Shoe.
Sí, los Jelly Shoes han tenido una gran evolución a lo largo de los años, sin embargo, la tendencia definitiva de este 2026 es la reinterpretación moderna de la clásica bailarina, dándonos como resultado las Jelly Ballerinas, una opción sorprendentemente versátil y divertida que se ha convertido en un indisepensable para el verano.
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Las opciones más cool en tus tiendas favoritas
COS
Si buscas una opción de calzado de excelente calidad, COS tiene que ser la marca para ti, ya que aún con lo divertido de las Jelly Ballerinas mantienen su estética minimalista, con modelos en únicamente dos colores: rojo o completamente transparente. De silueta plana y punta redondeada, las puedes encontrar en su tienda en línea en €40.
Zara
Sin duda alguna las jelly ballerinas más trendy por todo internet fueron ¡las de Zara! Su modelo lo puedes encontrar en €16 y tiene como única opción el color marrón. Zara es nuestra marca de confianza y su zapato es súper cómodo y fácil de combinar. Las fabricaron en un color y una silueta que ¡va bien con todo!
Karl Lagerfeld
Si te gustan las compras más lujosas, la marca del reconocido diseñador Karl Lagerfed presenta una opción clásica y elegante, con un precio de $2,309 MXN. Si algo caracterizaba al diseñador eran los detalles y, justamente, su ballerina cuenta con el logo de la marca en plateado con brillantes en los costados, elevando el calzado por completo.
H&M y Stradivarius
Si estás buscando una opción mucho más accesible, no podemos dejar de mencionarte las marcas de H&M y Stradivarius, cuyos precios rondan $400 MXN - $600 MXN. Su mayor ventaja es la amplia variedad de colores y modelos que tienen ambas marcas.
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Nuestros tips favoritos de como stylearlas
Si quieres llevarlas este verano de la mejor forma, aquí te dejamos algunos consejos para stylearlas y sacarles el mayor provecho. Estamos seguros que los tips te van a encantar.
Un pop de color
Definitivamente estas ballerinas son una opción muy colorida que no puede pasar desapercibida, ¿cuál es nuestro tip? Darles todo el protagonismo del look; puedes optar por combinarlas con básicos o piezas en colores neutros para que destaquen completamente su textura tipo red y que el color sobresalga, logrando elevar tu look completamente a un estilo más audaz.
Minimalista y Neutro
Si no eres tan fan de los looks extravagantes, te tenemos buenas noticias, las Jelly Ballerinas también pueden adaptarse a un estilo más limpio y minimalista, puedes elegir unas ballerinas completamente transparentes y hacer match con prendas básicas, creando un look más monocromático y equilibrado.
Mezcla de Texturas y Colores
Una de nuestros stylings favoritos es hacer una mezcla de colores y texturas en el look. ¿Cómo puedes lograrlo? Elige prendas con patrones y que lleven muchos colores, elije las ballerinas en un color que combine con el estampado de alguna prenda para que haga armonía con el resto del look, de esa forma tendrás un look súper colorido y diferente.
Cómo puedes ver , las Jelly Ballerinas son una gran opción de calzado, sin importar tu estilo o la estética que buscas, puedes encontrar manera de stylearla y llevar esta tendencia a tu verano 2026 ¿qué opinas? Nosotros las amamos.