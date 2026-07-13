El abanico se convierte en el accesorio estrella de la haute couture
El abanico se ha convertido en el accesorio imprescindible en esta temporada de haute couture: nos confirma que la elegancia también puede ser funcional y llena de personalidad con diseños únicos y artesanales
Una de las temporadas más esperadas, y una de nuestras favoritas en la industria de la moda, ya ha comenzado: la Semana de la Alta Costura en París , en la cual las maisons más prestigiosas conquistan con colecciones extraordinarias donde los detalles artesanales, la creatividad y el savoir-faire nos confirman que juntos no tienen límite alguno.
Sin embargo, en esta ocasión no solo fueron los vestidos, abrigos y zapatos con diseños tan únicos los que captaron nuestra atención. Fue el regreso un tanto inesperado de un accesorio muy clásico el que terminó por convertirse en el protagonista de esta temporada, y sí, estamos hablando del abanico, el cual no solo ha conquistado al street style sino que también a estas colecciones con diseños sofisticados, artesanales y llenos de personalidad.
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La haute couture nos confirma un regreso icónico para el abanico
El que ha sido considerado como uno de los accesorios más clásicos y tradicionales ha prevalecido en la industria. Esta temporada nos ha demostrado que ha encontrado la manera de reinventarse para marcar un regreso tan icónico en el mundo de la alta costura, como una tendencia que apuesta por llevar al lado más artesanal de la moda a un estilo lleno de personalidad para consolidarse como el accesorio ideal para darle ese toque de elegancia, dramatismo y movimiento a cualquier look, demostrándonos al mismo tiempo que los pequeños detalles también son capaces de transformar por completo a la alta costura.
Una de las maisons que mejor ha reflejado la influencia de esta tendencia es Dior. Y no solo a través de su colección de alta costura, donde convirtió el abanico en una extensión natural de dos de sus diseños, sino también al mantener la esencia de la fantasía, la inspiración floral y la vibrante paleta de colores que han definido sus propuestas más recientes. El resultado es una nueva interpretación en la que el savoir-faire de la maison y el lujo se expresan a través de los detalles, dando vida a una estética renovada y sofisticada.
Esta influencia no solo llegó a la pasarela; algunas celebridades como Edward Berthelot y Deva Cassel fueron conquistadas por este accesorio y apostaron por hacerlo parte de su look con una vibe muy minimalista, convirtiéndose en su mejor aliado para hacer frente a la ola de calor que se ha vivido en París durante esta semana.
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De los desfiles de haute couture al street style
El protagonismo del abanico no solo quedó en las pasarelas, sino que terminó por conquistar el street style, siendo así que diferentes celebridades e influencers decidieron integrarlos a sus looks con estilos muy minimalistas o más llamativos, lo cual terminó por consolidarlo como nuestro favorito gracias a su versatilidad y por el cual estamos seguras de que ya no podrá faltar en nuestra bolsa en esta temporada de calor.
Si esta tendencia te ha llamado la atención y quieres hacerla parte de tus próximos outfits, te recomendamos que tomes en cuenta la cantidad de estampados y colores con los que ya cuente tu look. En ese caso te recomendamos apostar por un abanico en tonos neutros y, si tu look lució mucho más monocromático, puedes apostar por darle ese toque de color.
Además, la variedad de tamaños y diseños te permitirá jugar con diferentes estilos y encontrar el que mejor se adapte a lo que buscas, así que no debes esperar por alguna ocasión especial para convertirlo en el detalle que transforme por completo tu look.