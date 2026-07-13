El abanico se convierte en el accesorio estrella de la haute couture

La haute couture nos confirma un regreso icónico para el abanico

El que ha sido considerado como uno de los accesorios más clásicos y tradicionales ha prevalecido en la industria. Esta temporada nos ha demostrado que ha encontrado la manera de reinventarse para marcar un regreso tan icónico en el mundo de la alta costura, como una tendencia que apuesta por llevar al lado más artesanal de la moda a un estilo lleno de personalidad para consolidarse como el accesorio ideal para darle ese toque de elegancia, dramatismo y movimiento a cualquier look, demostrándonos al mismo tiempo que los pequeños detalles también son capaces de transformar por completo a la alta costura.

Deva Cassel apostó por un abanico como su accesorio protagonista durante el desfile de alta costura FW 2026 de Dior en París. (Cortesía Getty Images)

Una de las maisons que mejor ha reflejado la influencia de esta tendencia es Dior. Y no solo a través de su colección de alta costura, donde convirtió el abanico en una extensión natural de dos de sus diseños, sino también al mantener la esencia de la fantasía, la inspiración floral y la vibrante paleta de colores que han definido sus propuestas más recientes. El resultado es una nueva interpretación en la que el savoir-faire de la maison y el lujo se expresan a través de los detalles, dando vida a una estética renovada y sofisticada.

Con un diseño artesanal y detalles de color es que Dior convirtió al abanico en una pieza única de la haute couture, para demostrarnos que los accesorios clásicos también pueden convertirse en los protagonistas de la pasarela. (Cortesía launchmetrics.com/spotlight)

Esta influencia no solo llegó a la pasarela; algunas celebridades como Edward Berthelot y Deva Cassel fueron conquistadas por este accesorio y apostaron por hacerlo parte de su look con una vibe muy minimalista, convirtiéndose en su mejor aliado para hacer frente a la ola de calor que se ha vivido en París durante esta semana.