Por qué las nuevas sandalias de Isabel Marant serán las más deseadas de la temporada

Así es la colaboración entre Isabel Marant y Havaianas

Estas dos grandes marcas de renombre internacional se juntaron con una visión compartida de absoluta libertad, de innegable comodidad y el profundo deseo de celebrar la idílica noción de un verano eterno lleno de luz. Esta colaboración sin precedentes surge justo en un momento clave de la moda, donde la industria está coronando el codiciado estilo effortless y genuinamente relajado, posicionándolo como el nuevo lujo contemporáneo que todas queremos llevar.

El gran lanzamiento oficial de esta maravilla sartorial se llevó a cabo el pasado 22 de mayo, y ya está causando verdadero furor y acaparando miradas entre las it girls y prescriptoras de estilo en todo el mundo. Al tratarse de una entrega sumamente exclusiva de piezas limitadas y altamente codiciadas por las expertas, todos los modelos están literalmente volando de laas tiendas, debido en gran parte a la increíble versatilidad que poseen para combinarse a la perfección tanto con vestidos ligeros y fluidos o con tus pares favoritos de jeans. Y para ser honestas, no es sorpresa de nadie que ya en cuestión de días ya estén encabezando los primeros lugares de popularidad y búsquedas en sitios de referencia fashionista como el Lyst Index.