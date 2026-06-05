Por qué las nuevas sandalias de Isabel Marant serán las más deseadas de la temporada

¡Mucho calor y mucho sol! Y el momento perfecto para complementar tu look del día con la colaboración más deseada de toda la temporada. Isabel Marant se ha unido con la firma Havianas para dar vida a la colección cápsula de edición limitada que promete redefinir por completo el estilo durante el verano .
Con ese espíritu bohemio directo desde París, y la vibrante energía del soleado Brasil, nos traen una propuesta fresca que eleva a las tradicionales sandalias un auténtico accesorio de alta costura y un objeto de deseo para todas las amantes de la moda.
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Así es la colaboración entre Isabel Marant y Havaianas
Estas dos grandes marcas de renombre internacional se juntaron con una visión compartida de absoluta libertad, de innegable comodidad y el profundo deseo de celebrar la idílica noción de un verano eterno lleno de luz. Esta colaboración sin precedentes surge justo en un momento clave de la moda, donde la industria está coronando el codiciado estilo effortless y genuinamente relajado, posicionándolo como el nuevo lujo contemporáneo que todas queremos llevar.
El gran lanzamiento oficial de esta maravilla sartorial se llevó a cabo el pasado 22 de mayo, y ya está causando verdadero furor y acaparando miradas entre las it girls y prescriptoras de estilo en todo el mundo. Al tratarse de una entrega sumamente exclusiva de piezas limitadas y altamente codiciadas por las expertas, todos los modelos están literalmente volando de laas tiendas, debido en gran parte a la increíble versatilidad que poseen para combinarse a la perfección tanto con vestidos ligeros y fluidos o con tus pares favoritos de jeans. Y para ser honestas, no es sorpresa de nadie que ya en cuestión de días ya estén encabezando los primeros lugares de popularidad y búsquedas en sitios de referencia fashionista como el Lyst Index.
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'Top Ikat' y 'Maxi Puffed Studs': Nuestras dos obseciones de verano
Nuestro primer gran protagonista indiscutible de esta línea es el exquisito modelo Havaianas Top Ikat. Esta versión maravillosamente reimaginada recupera los gráficos artesanales y los estampados más emblemáticos y representativos de la marca francesa, fusionándolos con la silueta clásica. Estas hermosas sandalias aportan un aire desenfrenado de inigualable frescura y un toque de estilo natural, orgánico y sofisticado a cualquier outfit que elijas, teniéndose actualmente disponibles en 2 espectaculares y vibrantes tonalidades que capturan la esencia del sol: el vibrante y enérgico Hibiscus Red y el evocador Gray Sunset, disponibles para su compra por un precio exclusivo de 120 euros.
Por otro lado, para las mujeres que buscan un toque mucho más texturizado, profundamente vanguardista y sin duda atrevido, el imponente modelo Havaianas Maxi Puffed Studs nos tiene completamente encantadas y fascinadas. Este innovador diseño se destaca inmediatamente a la vista por su silueta acolchada de gran relieve que abraza el pie y la cuidadosa incrustación de studs metálicos alrededor de ellas, detalles rebeldes que están claramente inspiradas en las clásicas tachuelas western de aires vaqueros, encontrándose disponibles en 2 colores profundamente versátiles y elegantes, el clásico negro y un sofisticado beige, por un costo en tiendas de 195 euros.
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El secreto para comprarlas antes de que se agoten
Para poder capturar la verdadera esencia y la magia detrás de esta colaboración tan especial y única, todo este universo estético fue magistralmente inmortalizado bajo el lente del talentoso fotógrafo Anthony Seklaoui. Cada imagen capturada en esta campaña refleja un ambiente cálido y nostálgico que conecta de inmediato el tan celebrado regreso de la estética Y2K de los años 2000, relacionándolo perfectamente con el auge imparable del estilo bohemio, para dar una vibra con un aire libre y contemporáneo, alimentando aún más nuestra profunda obsesión por este mismo.
Finalmente, si deseas asegurar tu par ideal para triunfar durante los largos días de sol, arena y playa que se avecinan, te alegrará saber que la colección entera se encuentra actualmente disponible en las exclusivas tiendas físicas de ambas marcas alrededor del mundo. Igualmente, si prefieres el confort de tu hogar, puedes adquirirlas de forma mucho más rápida y cómoda a través de sus sitios web oficiales; eso sí, te recomendamos hacerlo de inmediato y antes de qué se agoten por completo y te quedes sin la pieza estrella de esta temporada.