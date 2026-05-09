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Moda

La guía de regalos más top para mamá

El amor de mamá es una de las cosas más bellas que existen, y celebrar su cariño con regalos atemporales y sofisticados son la opción perfecta para hacerla sentir especial y recordarle lo que significa  en nuestra vida.
sáb 09 mayo 2026 11:06 AM
Regalos para mama .jpg
(Vía Instagram @verveportraits)

El Día de las Madres se ha convertido en la ocasión perfecta para celebrar el amor y cariño que sentimos por una de las personas más importantes de nuestra vida, y es claro que buscamos hacerlo a través de detalles que no solo sean capaces de hacerla sentir especial, sino también que sean piezas que estén llenas de significado, estilo y elegancia.

Y con esto en mente, entendemos que este año las tendencias para encontrar el regalo perfecto para mamá apuestan por piezas que resulten más personales, elegantes y sofisticadas para que puedan acompañarla en su rutina diaria y darle ese toque fashion y atemporal a sus looks.

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Los regalos más cool para sorprender a mamá en su día

Y con este día tan cerca, las marcas han comenzado a presentar sus nuevas colecciones que están pensadas exclusivamente para mamá, donde el lujo, la elegancia y el estilo se unen en regalos perfectos para consentirla.

Desde bolsas, carteras, lentes hasta joyería con diseños minimalistas y atemporales que logran combinar diseños únicos con ese toque chic y atemporal que nunca pasa de moda y que están listos para ser parte del día a día y elevar cualquier look.

Por eso, hemos explorado algunas de las nuevas colecciones de nuestras marcas favoritas para crear una guía con algunos de los regalos más especiales y esenciales para mamá que puedan darte inspiración para este día tan especial.

Un accesorio clásico que nunca pasa de moda

Los accesorios como bolsas y tarjeteros en tonos neutros son la opción perfecta para regalarle a mamá y este diseño GG Marmont de Gucci es uno de nuestros favoritos por sus detalles sofisticados que la hacen el accesorio ideal para elevar cualquier look y que su versatilidad le permite adaptarse a cualquier plan, dándole ese toque chic y effortless.

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El GG Marmont pertenece a una de las colecciones más exclusivas de Gucci y su estética elegante y atemporal en un tono neutro lo convierte en el regalo perfecto para mamá. (Bolso de hombro pequeño,$2,800 USD, GG Marmont y Bolsa para llaves con zipper,$8,600, GG Marmont. www.gucci.com)

El reloj más top para las mamás que aman el brillo

Uno de los regalos más clásicos y especiales para mamá en este día son los relojes, ya que son piezas capaces de equilibrar el estilo con la funcionalidad mientras son parte de su día a día. Y este diseño de Cartier definitivamente es la opción perfecta para las mamás que son amantes de llevar el tiempo y que valga oro.

cartier
Un reloj es el regalo perfecto para mamá en este Día de las Madres. (Reloj Panthère, $1,240,00, Cartier)

El sello personal de mamá a través de un perfume

Los perfumes siempre serán uno de los regalos más especiales para mamá, al ser parte de su esencia y un reflejo de su personalidad, y el icónico aroma de este perfume de Yves Saint Laurent lo refleja perfectamente por la vibe sofisticada, femenina y atemporal que le caracteriza y que estamos seguros de que la hará sentir especial en cada momento.

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Este perfume de YSL nos conquista con su esencia elegante, femenina y sofisticada, que la convierte en el detalle perfecto para mamá gracias a ese toque atemporal que es ideal para acompañarla todos los días. (Libre eau,$4,020,de Parfum 90 ml. www.yslbeauty.com.mx)

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Los lentes perfectos para transformar cualquier look de mamá

Y si lo que estás buscando es un regalo que le permita a mamá darle un toque lleno de personalidad y estilo a sus looks, apostar por unos lentes statement siempre será una gran opción. Y este diseño de Louis Vuitton definitivamente es ideal por la combinación de los icónicos distintivos de la Maison con el encanto natural de las perlas, que les permite adaptarse a cualquier estilo.

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Estos lentes de sol de Louis Vuitton nos han conquistado por combinar los icónicos distintivos de la Maison con el encanto de la perla para crear un diseño único y muy chic. (Lentes de sol,$17,900, LV Jewel Pearl Square. www.la.louisvuitton.com)

Un set sofisticado y lleno de glamour

Este set de Swarovski es ideal si lo que buscas es un regalo especial y lleno de significado; al tratarse de un collar y aretes con cristales que le darán ese toque atemporal, elegante y sofisticado que es capaz de elevar cualquier look, se convierten en el complemento perfecto que iluminará a mamá en este día tan especial.

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Este conjunto de joyas de la familia Mesmera se convierte en el regalo perfecto para mamá gracias a sus detalles brillantes y atemporales que son ideales para elevar cualquier look con un toque de glamour y elegancia. (Conjunto Mesmera,$10,500,Blanco acabado en rodio. www.swarovski.com.mx)

Un detalle perfecto para el self-care de mamá

Un detalle perfecto para consentir a mamá son las velas aromáticas que pueda integrar en su rutina de self-care, gracias a la manera en que logran transformar cualquier espacio en un momento más íntimo y especial. Y esta colección de Tiffany & Co. definitivamente la conquistará por su presentación elegante y minimalista con aromas que la relajarán sin perder el estilo.

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La colección de velas de Tiffany logra convertir a cualquier espacio en un momento lleno de calma con su combinación de esencias que simbolizan el espíritu de conexión con el self-care de mamá. (Vela,$3,900, About Love. www.tiffany.com.mx)

En este mes de mayo, el amor de mamá se convierte en protagonista, y encontrar el regalo perfecto para ella que logre representar su esencia, estilo y personalidad siempre será una de las mejores formas para hacerla sentir única. Porque también se trata de demostrarle el agradecimiento que sentimos por todo el amor, apoyo y cariño que estas extraordinarias mujeres nos brindan todos los días.

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Las piezas del archivo personal de Madonna que desaparecieron en Coachella Tras su aparición sorpresa y súper icónica junto a Sabrina Carpenter en Coachella, Madonna reportó la desaparición de varias prendas vintage de su archivo personal.

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