La guía de regalos más top para mamá

Los regalos más cool para sorprender a mamá en su día

Y con este día tan cerca, las marcas han comenzado a presentar sus nuevas colecciones que están pensadas exclusivamente para mamá, donde el lujo, la elegancia y el estilo se unen en regalos perfectos para consentirla.

Desde bolsas, carteras, lentes hasta joyería con diseños minimalistas y atemporales que logran combinar diseños únicos con ese toque chic y atemporal que nunca pasa de moda y que están listos para ser parte del día a día y elevar cualquier look.

Por eso, hemos explorado algunas de las nuevas colecciones de nuestras marcas favoritas para crear una guía con algunos de los regalos más especiales y esenciales para mamá que puedan darte inspiración para este día tan especial.

Un accesorio clásico que nunca pasa de moda

Los accesorios como bolsas y tarjeteros en tonos neutros son la opción perfecta para regalarle a mamá y este diseño GG Marmont de Gucci es uno de nuestros favoritos por sus detalles sofisticados que la hacen el accesorio ideal para elevar cualquier look y que su versatilidad le permite adaptarse a cualquier plan, dándole ese toque chic y effortless.

El GG Marmont pertenece a una de las colecciones más exclusivas de Gucci y su estética elegante y atemporal en un tono neutro lo convierte en el regalo perfecto para mamá. (Bolso de hombro pequeño,$2,800 USD, GG Marmont y Bolsa para llaves con zipper,$8,600, GG Marmont. www.gucci.com)

El reloj más top para las mamás que aman el brillo

Uno de los regalos más clásicos y especiales para mamá en este día son los relojes, ya que son piezas capaces de equilibrar el estilo con la funcionalidad mientras son parte de su día a día. Y este diseño de Cartier definitivamente es la opción perfecta para las mamás que son amantes de llevar el tiempo y que valga oro.

Un reloj es el regalo perfecto para mamá en este Día de las Madres. (Reloj Panthère, $1,240,00, Cartier)

El sello personal de mamá a través de un perfume

Los perfumes siempre serán uno de los regalos más especiales para mamá, al ser parte de su esencia y un reflejo de su personalidad, y el icónico aroma de este perfume de Yves Saint Laurent lo refleja perfectamente por la vibe sofisticada, femenina y atemporal que le caracteriza y que estamos seguros de que la hará sentir especial en cada momento.