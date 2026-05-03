Los looks más top de la Met Gala hasta el momento

Los looks más icónicos de los últimos años

Rihanna 2015 – China: Through the Looking Glass

Riri asistió a la alfombra roja del 2015 con un look que gritó entrada triunfal. Un vestido imperial amarillo de Guo Pei, con una capa kilométrica bordada a mano que recordaba a la realeza china. Fue el perfecto balance entre el respeto a la cultura y la alta costura, logró que el vestido hablara por si mismo.

Rihanna siempre icónica y más con este look amarillo. (via Instagram (@highfashiontv))

Sarah Jessica Parker 2015 – China: Through the Looking Glass

Si alguien siguió la temática de esa noche a la perfección, fue Sarah. Un vestido inspirado en la cultura china que acompañó con un tocado fabuloso, que sin duda se llevó toda la atención de la noche. Un look que arriesgó, interpretó y más que nada cumplió con el tema de la noche, siendo recordado durante años.

El tocado más cool que hemos visto en la alfombra roja. (via Instagram (@philiptreacyarchive))

Claire Danes 2016 – Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology

Uno de los momentos más memorables de la Met Gala, Claire Danes llegó con un vestido de Zac Posen. A simple vista parecía un diseño clásico y tradicional, pero de pronto el vestido se iluminó completamente, creando un efecto futurista y que logró contrastar lo clásico con lo innovador.