Los looks más top de la Met Gala hasta el momento

Tenemos outfits inolvidables, desde vestidos custom made, hasta piezas de archivo que reviven momentos especiales en la industria. Sin duda para nosotras hay una serie de looks especiales que serán siempre recordados cuando se mencione esta alfombra roja. Quédate aquí para saber cuáles son los looks más top de la Met Gala.
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Los looks más icónicos de los últimos años
Rihanna 2015 – China: Through the Looking Glass
Riri asistió a la alfombra roja del 2015 con un look que gritó entrada triunfal. Un vestido imperial amarillo de Guo Pei, con una capa kilométrica bordada a mano que recordaba a la realeza china. Fue el perfecto balance entre el respeto a la cultura y la alta costura, logró que el vestido hablara por si mismo.
Sarah Jessica Parker 2015 – China: Through the Looking Glass
Si alguien siguió la temática de esa noche a la perfección, fue Sarah. Un vestido inspirado en la cultura china que acompañó con un tocado fabuloso, que sin duda se llevó toda la atención de la noche. Un look que arriesgó, interpretó y más que nada cumplió con el tema de la noche, siendo recordado durante años.
Claire Danes 2016 – Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology
Uno de los momentos más memorables de la Met Gala, Claire Danes llegó con un vestido de Zac Posen. A simple vista parecía un diseño clásico y tradicional, pero de pronto el vestido se iluminó completamente, creando un efecto futurista y que logró contrastar lo clásico con lo innovador.
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Katy Perry 2018 – Heavenly Bodies
Katy decidió irse a lo grande con la temática de Heavenly Bodies, se convirtió en un ángel con alas gigantes de Versace. Un look dorado con texturas metálicas y proporciones maximalistas fue uno de los más fotografiados de la noche. Aunque esta temática tuvo muchos looks increíbles, el de Katy sigue siendo uno de los más icónicos.
Kim Kardashian 2019 – Camp: Notes on Fashion
El famoso wet look que se llevó toda la atención de la Met Gala del 2019, diseñado por Thierry Mugler para Kim Kardashian. Un look lleno de látex, silicona y cristales colocados a la perfección. La silueta súper ajustada que remarcaba las curvas de Kim, llevó el concepto del wet look a otro nivel y fue sin duda el regreso triunfal de Mugler.
Lady Gaga 2019 – Camp: Notes on Fashion
Si algo sabe hacer Gaga es llamar la atención, sus looks jamás nos decepcionan y siempre logran superarse uno con el otro. La verdadera entrada triunfar con un vestido fucsia de Brandon Maxwell, un look que fue desarmando frente a los fotógrafos y paso de negro a rosa y terminó con lencería con medias.
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Zendaya 2019 – Camp: Notes on Fashion
Zendaya también ha sido de las mejores vestidas y sus looks siempre logran sorprendernos, llegó con un vestido de cenicienta de Tommy Hilfiger. La acompañó su stylist que simuló ser el hada madrina y en ese momento el vestido se iluminó, creando un espacio mágico y súper teatral.
Kendall Jenner 2021 In America: A Lexicon of Fashion
El regreso de la Met Gala después de la pandemia trajo uno de los looks más elegantes y claro que fue Kendall quien lo llevó. Un vestido Givenchy cubierto de cristales con una silueta estilizada que nos recordó al glamour clásico de Hollywood. Un look inspirado en Audrey Hepburn, que optó por la elegancia atemporal y logró ser uno de los momentos más elegantes de la noche.
Blake Lively 2022 – Gilded Glamour
Blake siempre nos ha dado los mejores looks y es muy difícil escoger entre ellos, pero uno de los más icónicos es el vestido transformable de Versace. El cambio de color hizo referencia a la estatua de la libertad, se convirtió de cobre oxidado a turquesa brillante. Un momento que contó una historia en vivo, siendo la moda y alta costura los protagonistas del momento.
Zendaya 2025 – Superfine: Tailoring Black Style
Zendaya dominó la alfombra roja una vez más, llevo un traje blanco estilo zoot suit de Louis Vuitton, diseñado por Pharrell Williams. Un traje perfectamente estructurado, acompañado de un sombrero que le dio el toque más único y especial al look. Más allá de ser un look impactante, tuvo un mensaje histórico detrás, contaba una historia que se alineó completamente con el tema.