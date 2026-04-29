Zoë Kravitz y Harry Styles se comprometen y el anillo es un espectáculo

La relación de Zoë y Harry se ha mantenido en el hermetismo que caracteriza a las parejas más cool de Hollywood. Lejos del ojo público ambos han construido una relación discreta y sólida, apareciendo juntos solo en los momentos más importantes. Sin duda, su conexión es súper natural y genuina, y son un gran referente del romance actual y moderno.
El detalle que confirmó lo que ya todos sospechábamos fue el anillo, una pieza que se aleja completamente de lo tradicional y apuesta por un diseño con intención y que nos encanta. Una elección que refleja el estilo de Zoë y sale de lo común para centrarse en lo único.
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Todo lo que se sabe sobre el anillo de compromiso de Zoë Kravitz
Una estética limpia y discreta
El anillo de Zoë Kravits mantiene una estética discreta y sencilla gracias a la forma en la que fue montado el diamante, aunque éste sea de gran tamaño. Se aleja de lo tradicional y se inclina por un engaste biselado que se caracteriza por rodear toda la piedra, hace que el anillo se visualmente más estructurado y es una forma en la que el diamante queda más seguro. El resultado es un anillo que no depende el brillo exagerado del diamante o incluso de su tamaño, es un diseño que se enfoca más la forma y construcción de la pieza, biselado en oro amarillo con un diamante en corte cojín.
Es un diseño para una persona que no piensa quitarse el anillo nunca y esperamos que en este caso así sea, priorizando la durabilidad y el estilo de la pieza. El biselado protege el diamante por completo y reduce el riesgo de que se dañe en el día a día, logrando que tenga un desgaste menor a una roca que se encuentra expuesta. Sin duda esta elección también nos habla sobre una nueva tendencia en la joyería, la cual opta por piezas con intención y menos exhibición.
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Una pieza con estilo minimalista
Si algo sabemos de la actual pareja es que son capaces de construir una identidad sin caer en lo predecible y ambos han demostrado su preferencia por piezas que combinan lo clásico con lo inesperado y este anillo es un claro ejemplo. Sabemos que Harry siempre hace una perfecta elección de sus prendas de ropa y accesorios, por eso sabemos que este caso no fue la excepción y es un anillo con una intención clara.
El estilo de Zoë se caracteriza por ser limpio, en tonos neutros y accesorios que imponen sin exceso. Su anillo de compromiso es como una extensión de su estética personal, siendo una joya que la acompañe todos los días. Los expertos dicen que el diamante en corte cojín alargado ronda entre los 7 y 10 quilates.