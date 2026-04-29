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Moda

Zoë Kravitz y Harry Styles se comprometen y el anillo es un espectáculo

Una noticia que no esperábamos para nada, Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos y el protagonista es el anillo de compromiso.
mié 29 abril 2026 02:30 PM
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Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometieron tras ocho meses de relación. (Getty Images)

La relación de Zoë y Harry se ha mantenido en el hermetismo que caracteriza a las parejas más cool de Hollywood. Lejos del ojo público ambos han construido una relación discreta y sólida, apareciendo juntos solo en los momentos más importantes. Sin duda, su conexión es súper natural y genuina, y son un gran referente del romance actual y moderno.

El detalle que confirmó lo que ya todos sospechábamos fue el anillo, una pieza que se aleja completamente de lo tradicional y apuesta por un diseño con intención y que nos encanta. Una elección que refleja el estilo de Zoë y sale de lo común para centrarse en lo único.

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Todo lo que se sabe sobre el anillo de compromiso de Zoë Kravitz

Una estética limpia y discreta

El anillo de Zoë Kravits mantiene una estética discreta y sencilla gracias a la forma en la que fue montado el diamante, aunque éste sea de gran tamaño. Se aleja de lo tradicional y se inclina por un engaste biselado que se caracteriza por rodear toda la piedra, hace que el anillo se visualmente más estructurado y es una forma en la que el diamante queda más seguro. El resultado es un anillo que no depende el brillo exagerado del diamante o incluso de su tamaño, es un diseño que se enfoca más la forma y construcción de la pieza, biselado en oro amarillo con un diamante en corte cojín.

Harry Styles, Zoe Kravitz
Zoe Kravitz y Harry Styles (The Grosby Group)

Es un diseño para una persona que no piensa quitarse el anillo nunca y esperamos que en este caso así sea, priorizando la durabilidad y el estilo de la pieza. El biselado protege el diamante por completo y reduce el riesgo de que se dañe en el día a día, logrando que tenga un desgaste menor a una roca que se encuentra expuesta. Sin duda esta elección también nos habla sobre una nueva tendencia en la joyería, la cual opta por piezas con intención y menos exhibición.

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Un anillo de compromiso biselado se convierte en una gran opción. (via Instagram (@bornminediamonds))

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Una pieza con estilo minimalista

Si algo sabemos de la actual pareja es que son capaces de construir una identidad sin caer en lo predecible y ambos han demostrado su preferencia por piezas que combinan lo clásico con lo inesperado y este anillo es un claro ejemplo. Sabemos que Harry siempre hace una perfecta elección de sus prendas de ropa y accesorios, por eso sabemos que este caso no fue la excepción y es un anillo con una intención clara.

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Las parejas bien vestidas son lo más cool, y Zoë y Harry son una de ellas. (XNY/Star Max/GC Images)

El estilo de Zoë se caracteriza por ser limpio, en tonos neutros y accesorios que imponen sin exceso. Su anillo de compromiso es como una extensión de su estética personal, siendo una joya que la acompañe todos los días. Los expertos dicen que el diamante en corte cojín alargado ronda entre los 7 y 10 quilates.

(Obligatorio)
Un estilo único que se complementa con el estilo de su anillo de compromiso. (via Instagram (@zoeisabellakravitz))
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Harry Styles Zoe Kravitz anillo de compromiso

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