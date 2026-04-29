Zoë Kravitz y Harry Styles se comprometen y el anillo es un espectáculo

Todo lo que se sabe sobre el anillo de compromiso de Zoë Kravitz

Una estética limpia y discreta

El anillo de Zoë Kravits mantiene una estética discreta y sencilla gracias a la forma en la que fue montado el diamante, aunque éste sea de gran tamaño. Se aleja de lo tradicional y se inclina por un engaste biselado que se caracteriza por rodear toda la piedra, hace que el anillo se visualmente más estructurado y es una forma en la que el diamante queda más seguro. El resultado es un anillo que no depende el brillo exagerado del diamante o incluso de su tamaño, es un diseño que se enfoca más la forma y construcción de la pieza, biselado en oro amarillo con un diamante en corte cojín.

Zoe Kravitz y Harry Styles (The Grosby Group)

Es un diseño para una persona que no piensa quitarse el anillo nunca y esperamos que en este caso así sea, priorizando la durabilidad y el estilo de la pieza. El biselado protege el diamante por completo y reduce el riesgo de que se dañe en el día a día, logrando que tenga un desgaste menor a una roca que se encuentra expuesta. Sin duda esta elección también nos habla sobre una nueva tendencia en la joyería, la cual opta por piezas con intención y menos exhibición.