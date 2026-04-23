'Euphoria' y sus looks de diseñador elevan el 'styling' en la televisión a un nuevo nivel; estos son nuestros favoritos

La tercera temporada de Euphoria tiene una nueva diseñadora de vestuario, Natasha Newman-Thomas, quien ha logrado que los looks den una vibe única y alineada con cada personaje.
Pero eso no es todo, en esta temporada hemos visto piezas de diseñador y looks high fashion que no habíamos visto en las demás.
Sin embargo, aunque logran un enfoque más cercano al lujo, no lo hacen tan evidente. Esto se da gracias a que tienen una selección súper curada detrás de cada pieza de vestuario. Una mezcla perfecta entre lujo silencioso, con siluetas sofisticadas y que demuestra la evolución del personaje.
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¿Qué está pasando con los looks de diseñador en Euphoria?
Sí hay alta costura
Uno de los grandes cambios dentro de la nueva temporada de Euphoria son las piezas de alta costura y archivo que hemos visto.
Los diseños vintage que se han usado van súper alineados a la estética de la serie, dándole un giro único al vestuario, por más que no todos se den cuenta.
Todo esto se hace para generar un efecto muy especial, porque posicionan a los personajes en un mundo más aspiracional, logrando que el valor no esté en lo nuevo, sino en lo vintage con piezas bien curadas.
Importancia narrativa
Claro que existe un salto narrativo a través de los vestuarios desde la primera temporada, hasta ahora que estamos en la tercera.
En un inicio, Euphoria fue un fenómeno dentro de la moda gracias a los looks llamativos, maquillaje arriesgado y outfits que se podían crear fácilmente, sirviendo como fuente de inspiración para los seguidores de la serie.
Pero ahora, en la tercera temporada, vemos piezas únicas que dejan de ser pensadas para volverse virales, si no que buscan tener un papel más importante dentro de la historia.
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Los looks más icónicos de la tercera temporada de 'Euphoria'
Los looks más virales no dejan atrás la personalidad y estética de cada personaje, como Nate y Maddy que utilizan piezas que reflejan poder y aspiración, mientras que Cassie sigue llevando looks más girly.
Podemos ver marcas como Dior y la famosa Saddle Bag que llevó Cassie en color rosa tie dye, un vestido rosa de Emilio Pucci que nos tiene obsessed.
Maddy lleva looks increíbles, obvio el abrigo de Ernest W. Baker con una vibe súper baddie que nos encanta y un vestido tipo kimono de The Attico.
Claro que Nate no se puede quedar atrás, llevó camisa a cuadros que grita lujo silencioso de Bottega Veneta, recordándonos al estilo que tenía su papá las primeras temporadas. Y Jules con un vestido Balenciaga 2024, ya sin menos brillo y tonos más neutros.
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El lujo silencioso está presente en los looks de 'Euphoria'
Gracias a la evolución que ha tenido la serie, desde los personajes, hasta el vestuario y la narrativa, llega el momento perfecto para trabajar con piezas exclusivas.
Lo podemos ver como la manera de hacer alusión a la edad de los personajes. Dejan de ser adolescentes para convertirse en adultos.
Como resultado tenemos una estética menos llamativa, acercándose a la estética del lujo silencioso. Aunque no se pierde la esencia de la serie y del vestuario, si logramos ver una evolución que nos encanta.
Euphoria sin duda nos sorprendió con los looks high fashion, donde cada pieza construye una narrativa visual perfecta, el lujo deja de ser superficial y se convierte en algo simbólico.
Natasha Newman-Thomas está haciendo un trabajo increíble con el diseño de vestuario, logrando impactar con cada pieza, sin dejar atrás el estilo de cada personaje.