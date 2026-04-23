'Euphoria' y sus looks de diseñador elevan el 'styling' en la televisión a un nuevo nivel; estos son nuestros favoritos

¿Qué está pasando con los looks de diseñador en Euphoria?

Sí hay alta costura

Uno de los grandes cambios dentro de la nueva temporada de Euphoria son las piezas de alta costura y archivo que hemos visto.

Los diseños vintage que se han usado van súper alineados a la estética de la serie, dándole un giro único al vestuario, por más que no todos se den cuenta.

Todo esto se hace para generar un efecto muy especial, porque posicionan a los personajes en un mundo más aspiracional, logrando que el valor no esté en lo nuevo, sino en lo vintage con piezas bien curadas.

Piezas de alta costura sin perder el estilo de la serie (via Instagram (@euphoria))

Importancia narrativa

Claro que existe un salto narrativo a través de los vestuarios desde la primera temporada, hasta ahora que estamos en la tercera.

En un inicio, Euphoria fue un fenómeno dentro de la moda gracias a los looks llamativos, maquillaje arriesgado y outfits que se podían crear fácilmente, sirviendo como fuente de inspiración para los seguidores de la serie.

Pero ahora, en la tercera temporada, vemos piezas únicas que dejan de ser pensadas para volverse virales, si no que buscan tener un papel más importante dentro de la historia.