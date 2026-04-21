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Moda

Playeras estampadas: la tendencia que regresa este año y cómo llevarla

Las playeras estampadas están de regreso y hay mil maneras de llevarlas adaptándolas a tu estilo y siempre con un toque único.
mar 21 abril 2026 03:01 PM
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Las formas más cool de llevar una graphic tee (via Instagram (@kristinervb))

Las playeras estampadas se han vuelto un constante dentro del street style, convirtiéndose en una de las piezas más relevantes del momento . Estas camisetas vienen desde la cultura pop, inspiradas en la música y el arte. Resurgiendo como una estética que combina nostalgia y modernidad, permitiendo que todos las lleven y adapten a su estilo.

Este año veremos las playeras estampadas en looks más sofisticados, llevándolas con piezas de sastrería como blazers, pantalones de vestir y flats. Serán un elemento clave que nos ayudará a romper la rigidez de un outfit, dándole un aire más cool y relajado a cada look. Quédate aquí para saber como llevar las graphic tees este 2026.

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5 formas de cómo llevar tu playera estampada

Falda satinada

Si lo que buscas es un buen balance entre un look femenino y el toque relajado de una playera estampada, tu mejor opción será llevarla con una falda satinada. La mezcla de colores y texturas te ayudará a elevar por completo tu outfit, puedes optar por una falda lisa si quieres mantener el look más simple, o una falda con estampados si lo que buscas es algo más divertido.

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La combinación perfecta para un look de día (via Instagram (@missy_elz))

Sobre denim

Si algo nos gusta son los total looks con denim, y sin duda añadir una playera estampada nos dará un outfit espectacular. La combinación perfecta entre prendas clásicas sin caer en lo aburrido. Lleva la blusa de tu elección, dejando que sea el statement piece de tu look, captando todas las miradas. No le tengas miedo a las texturas y atrévete a experimentar con diferentes patrones.

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A todas nos encantan los jeans y más cuando los acompañamos de una graphic tee (via Instagram (@dailydrills) )

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Pantalón tipo sastre

Si buscas un look más estructurado y con piezas atemporales, los pantalones tipo sastre serán tu mejor aliado. La combinación de una playera estampada con estos pantalones tendrá como resultado un look moderno, limpio y con vibe editorial. El balance perfecto entre una pieza formal y otra casual, nos dará un look effortless y muy cool, recuerda que todos tus outfits pueden dar un giro increíble con una sola pieza.

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Formal y relajado, una de nuestras combinaciones favoritas (via Instagram (@thesouledstore))

Minifalda

Si eres una persona más arriesgada y te gusta salir de tu zona de confort, no dudes en llevar tu playera estampada con una minifalda. Este look nos da todas las vibes Y2K, más cuando lo acompañas de botas altas. Es perfecto para salir de noche si llevas una falda de piel o en tonos obscuros, y para un día de verano si optas por una falda blanca con volantes. Atrévete un poco más y experimenta con diferentes piezas.

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Un look de día que sin duda es de nuestros favoritos, perfecto para verano (via Instagram (@catlbaxter))

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Layering

Una de nuestras formas favoritas de llevar una playera estampada siempre será haciendo layering, logrando que la playera se vea más estilizada, sin perder ese toque effortless que tanto nos gusta. Puedes llevarla con una blusa negra cuello de tortuga y mangas largas por debajo, jeans o los pantalones de tu preferencia y un blazer para darle un aire sofisticado al look. Atrévete a hacer layering y no olvides accesorizar para llevar tus outfits a otro nivel.

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Nos encanta hacer layering y más cuando una graphic tee es parte del look (via Instagram (@biancagover))

Las playeras estampadas están de vuelta y esperamos tenerlas por mucho tiempo, no dudes en comprar la tuya y stylearla para distintas ocasiones. Recuerda que todas las piezas se pueden adaptar a tu estilo sin necesidad de cambiar por completo tus gustos o formas de vestir. Aún así, recuerda que siempre es bueno salir un poco de nuestra zona de confort y que mejor que hacerlo con estas playeras con diseños diferentes y para todos los gustos.

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