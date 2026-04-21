Playeras estampadas: la tendencia que regresa este año y cómo llevarla

Las playeras estampadas se han vuelto un constante dentro del street style, convirtiéndose en una de las piezas más relevantes del momento . Estas camisetas vienen desde la cultura pop, inspiradas en la música y el arte. Resurgiendo como una estética que combina nostalgia y modernidad, permitiendo que todos las lleven y adapten a su estilo.

Este año veremos las playeras estampadas en looks más sofisticados, llevándolas con piezas de sastrería como blazers, pantalones de vestir y flats. Serán un elemento clave que nos ayudará a romper la rigidez de un outfit, dándole un aire más cool y relajado a cada look. Quédate aquí para saber como llevar las graphic tees este 2026.