Los looks icónicos de Sabrina Carpenter y Karol G en Coachella

Karol G y Sabrina Carpenter convirtieron a Coachella en su propia declaración de estilo

Para ambas artistas, estas presentaciones marcaron un antes y un después en sus carreras. Y con sus looks, no solo nos conquistaron, sino que también nos demostraron por qué son dos de las figuras más influyentes en la industria de la música.

Karol G llevó la energía latina a su máxima expresión

El styling que nos presentó Karol G durante sus presentaciones en Coachella fue, sin duda alguna, una extensión de su estilo y la energía latina: la vibe tropicoqueta que nos presentó en su último álbum. Apostó por looks con siluetas llamativas, acabados metálicos, volúmenes y detalles con movimientos y plumas llenos de referencias culturales latinoamericanas. No solo deslumbraron, nos conquistaron y crearon un gran impacto para la moda en la música.

Karol G apostó por siluetas dramáticas con detalles llenos de color y volumen que sin duda representaron su energía latina sobre el escenario. (Vía Instagram )

Karol G tomó inspiración en la cultura latina y principalmente en Colombia, detalle que no solo se reflejó en sus looks, también en la escenografía y la elección de sus invitados, Becky G, J Balvin, Peso Pluma y un grupo de mariachi femenino, que elevaron su propuesta visual y mostraron su estilo personal e identidad femenina.

La vibra de Tropicoqueta se hizo presente en esta edición de Coachella, reflejando una estética llena de color y actitud que define el sello latino de Karol G. (Vía Getty Images)

Karol G no solo construyó un espectáculo que nos resultó visualmente impactante y atractivo, sino que también estuvo lleno de identidad y empoderamiento femenino, donde la moda y su música se convirtieron en uno solo. Fue así que nos demostró su capacidad y talento para llevar la estética latina a un escenario global tan importante como lo es Coachella, para consolidarse como una de las cantantes que siguen redefiniendo a la industria musical.