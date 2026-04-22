Los looks icónicos de Sabrina Carpenter y Karol G en Coachella
Karol G y Sabrina Carpenter, headliners de Coachella, nos conquistaron con presentaciones donde las siluetas dramáticas, referencias culturales y la alta costura de sus looks se robaron completamente el show.
Este 2026, Karol G y Sabrina Carpenter no solo encabezaron el cartel de Coachella, también llevaron sus presentaciones a otro nivel.Con dos estéticas completamente diferentes: las referencias culturales y los colores llamativos se reflejaron en los looks maximalistas de Karol G y la alta costura con toques súper soft glam nos deslumbró en las presentaciones de Sabrina Carpenter.
Karol G y Sabrina Carpenter convirtieron a Coachella en su propia declaración de estilo
Para ambas artistas, estas presentaciones marcaron un antes y un después en sus carreras. Y con sus looks, no solo nos conquistaron, sino que también nos demostraron por qué son dos de las figuras más influyentes en la industria de la música.
Karol G llevó la energía latina a su máxima expresión
El styling que nos presentó Karol G durante sus presentaciones en Coachella fue, sin duda alguna, una extensión de su estilo y la energía latina: la vibe tropicoqueta que nos presentó en su último álbum. Apostó por looks con siluetas llamativas, acabados metálicos, volúmenes y detalles con movimientos y plumas llenos de referencias culturales latinoamericanas. No solo deslumbraron, nos conquistaron y crearon un gran impacto para la moda en la música.
Karol G tomó inspiración en la cultura latina y principalmente en Colombia, detalle que no solo se reflejó en sus looks, también en la escenografía y la elección de sus invitados, Becky G, J Balvin, Peso Pluma y un grupo de mariachi femenino, que elevaron su propuesta visual y mostraron su estilo personal e identidad femenina.
Karol G no solo construyó un espectáculo que nos resultó visualmente impactante y atractivo, sino que también estuvo lleno de identidad y empoderamiento femenino, donde la moda y su música se convirtieron en uno solo. Fue así que nos demostró su capacidad y talento para llevar la estética latina a un escenario global tan importante como lo es Coachella, para consolidarse como una de las cantantes que siguen redefiniendo a la industria musical.
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Sabrina Carpenter y su universo entre el pop couture y la alta costura
Sabrina Carpenter apostó por una propuesta fiel a la estética que ha construido y con la que ya la identificamos sin pensarlo: una fusión del pop couture y la alta costura, que cada uno de sus looks nos transmitió esos toques de feminidad y glamour que tomaron protagonismo.
Las piezas que fueron diseñadas a la medida por Jonathan Anderson para Dior y se caracterizaron por sus siluetas ajustadas, transparencias sutiles, uso de encaje y bordados con acabados súper brillantes. Sus looks mantuvieron esa estética ultra femenina y sensual, pero que en esta ocasión los elevó y llevó al mundo del lujo y la sofisticación que definieron su estética para presentarnos el universo de SabrinaWood.
Su styling fue una de las partes protagonistas de su show, mostrándonos contrastes interesantes en sus looks con la finalidad de lograr una estética que fuera muy fashion y versátil, que mantuviera una conexión real con su escenografía y la iluminación, para inspirar no solo al público, sino también a las diferentes celebridades que la acompañaron, como: Geena Davis, Will Ferrell, Terry Crews y Madonna.
Sin duda, esta presentación marcó un antes y un después en la carrera de Sabrina Carpenter, demostrando que el universo SabrinaWood no sólo se trata de una propuesta estética sólida, sino de su identidad visual, que es capaz de conquistarnos sobre el escenario para consolidarse como uno de nuestros favoritos dentro de la industria y que nos promete que llegó para quedarse.
Esta edición de Coachella 2026 con Karol G y Sabrina Carpenter como sus headliners nos dejó claro que el protagonismo de sus shows ya no solo depende de su música y que la moda se ha abierto paso en sus carreras para tomar protagonismo y convertir cada uno de sus looks en una extensión de su identidad.
Entre el maximalismo latino de Karol y el pop couture de Sabrina, convirtieron a Coachella en una gran pasarela para confirmarnos que hoy más que nunca, su estilo y personalidad son parte esencial del espectáculo.