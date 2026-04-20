Coachella terminó y estos fueron nuestros looks favoritos

Sin duda, Coachella es uno de nuestros eventos favoritos del año, más cuando viene de la mano de outfits únicos que siguen la estética del festival. Desde el boho chic, hasta el Y2K, Coachella es la sede en la que todos los estilos se encuentran convirtiéndose en uno mismo y resaltando la personalidad de cada persona.
Asistieron celebridades como Justin Bieber, Sabrina Carpenter e influencers conocidas como Eugenia Rodríguez y Lele Pons. Después de dos fines de semana llenos de looks espectaculares, por fin tenemos nuestros favoritos. Quédate aquí pasa saber cuáles son los outfits que más nos gustaron.