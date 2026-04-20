Coachella terminó y estos fueron nuestros looks favoritos

Paola Alberdi

La influencer y directora creativa de Ellaz nos sorprendió el primer fin de semana de Coachella con un look que robó miradas. Se guió por la estética western nocturna con toques de rock, entrando en una vibe más edgy pero que nos encanta. Minishorts negros y top con transparencias tipo mesh, una chamarra de flecos y accesorios chunky en tono plateado complementaron su look. Optó por un makeup look más sencillo, logrando que su piel se viera radiante y fresca, y acompañó este maquillaje de un peinado sencillo con pelo suelto, siguiendo un poco la estética effortless.

Transparencias y accesorios, nuestro combo favorito (via Instagram (@paolaalberdi))

Inna Moll

Inna Moll se alejó por completo de la estética boho y apostó por un look divertido y experimental. Logró el balance perfecto entre dos piezas statement que se pueden llevar muy bien: un minivestido oversized con prints y estampados divertidos siguiendo la estética Y2K, acompañándolo de botas altas en color verde.

Contrarrestó los tonos fuertes con un beauty look muy sencillo: un makeup no makeup look, pelo suelto y solo un par de pulseras.