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Moda

Coachella terminó y estos fueron nuestros looks favoritos

Además de ser el festival musical más relevante del mundo, Coachella reúne los mejores outfits siguiendo las estéticas más cool.
lun 20 abril 2026 01:12 PM
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Es Coachella season y los looks no nos podrían emocionar más (via Instagram (@kisu))

Sin duda, Coachella es uno de nuestros eventos favoritos del año, más cuando viene de la mano de outfits únicos que siguen la estética del festival. Desde el boho chic, hasta el Y2K, Coachella es la sede en la que todos los estilos se encuentran convirtiéndose en uno mismo y resaltando la personalidad de cada persona.

Asistieron celebridades como Justin Bieber, Sabrina Carpenter e influencers conocidas como Eugenia Rodríguez y Lele Pons. Después de dos fines de semana llenos de looks espectaculares, por fin tenemos nuestros favoritos. Quédate aquí pasa saber cuáles son los outfits que más nos gustaron.

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Los 5 looks que nos tienen obsesionadas

Leonnie Hanne

La conocida influencer de moda asistió al festival de Coachella con un look impecable que mezcla dos estéticas que nos encantan. Llevó un top blanco drapeado y falda tipo pareo; complementó este look con una chamarra de piel resaltando el estilo boho que tanto nos encanta. Su styling fue simple y alineado con el resto del look: una bolsa Chanel, lentes de sol y un cinturón minimalista que lograron un balance perfecto en cada detalle.

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Otro año en Coachella es igual a otro año de looks increíbles (via Instagram (@leoniehanne))

Eugenia Rodríguez

El primer fin de semana, Eugenia apostó por un look un poco más arriesgado, pero con toques únicos que lo vuelven espectacular, siguió la estética western con piezas que combinan lo artesanal con siluetas limpias. Llevó una top crochet con cuello alto y mangas grandes, de la mano de unos shorts high waisted del mismo color que las botas tipo western que usó. Su styling nos encantó, ya que sigue una línea minimalista con un peinado half-up, accesorios discretos y una bolsa lady Dior blanca.

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Paola Alberdi

La influencer y directora creativa de Ellaz nos sorprendió el primer fin de semana de Coachella con un look que robó miradas. Se guió por la estética western nocturna con toques de rock, entrando en una vibe más edgy pero que nos encanta. Minishorts negros y top con transparencias tipo mesh, una chamarra de flecos y accesorios chunky en tono plateado complementaron su look. Optó por un makeup look más sencillo, logrando que su piel se viera radiante y fresca, y acompañó este maquillaje de un peinado sencillo con pelo suelto, siguiendo un poco la estética effortless.

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Transparencias y accesorios, nuestro combo favorito (via Instagram (@paolaalberdi))

Inna Moll

Inna Moll se alejó por completo de la estética boho y apostó por un look divertido y experimental. Logró el balance perfecto entre dos piezas statement que se pueden llevar muy bien: un minivestido oversized con prints y estampados divertidos siguiendo la estética Y2K, acompañándolo de botas altas en color verde.

Contrarrestó los tonos fuertes con un beauty look muy sencillo: un makeup no makeup look, pelo suelto y solo un par de pulseras.

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La mejor forma de llevar tonos y estampados arriesgados (via Instagram (@innamoll))

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Camila Coelho

Camila Coelho llevó un look que refleja todo su estilo, arriesgando, pero manteniendo una línea chic y sexy que nos encanta. El statement piece del look fue un top completamente metálico que styleo con pantalones cargo low waisted. Optó por un beauty look con acabado glowy en tonos nude y un peinado con ondas relajadas y messy. Claro que los accesorios también son un must y Camila lo mantuvo sencillo, complementando el look con una bolsa Fendi.

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¿Top o accesorio? no sabemos pero nos encanta el look (via Instagram (@camilacoelho))

Coachella es uno de los festivales más amados y nos encanta que sea un punto de encuentro no solo de música, sino también de moda. Amamos los looks del primer fin de semana y estamos más que emocionadas por los outfits que veremos en el segundo fin de semana de este festival. Una mezcla de muchos estilos y estéticas que se convierte en un momento que impone y sigue las tendencias actuales.

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Moda

Los puntos están de regreso (pero no como los recuerdas)

Tags

Coachella Moda Ropa y outfits

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abril 2026

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