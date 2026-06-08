Estas son las botas que puedes usar en días soleados que se convierten en lluviosos

Botas Wellington

Este tipo de bota de hecho surgió como un modelo exclusivo para las lluvias, sin embargo, ha evolucionado y los ahora las puedes usar en cualquier ocasión.

Usualmente son botas de corte medio a largo, llegando debajo de la rodilla, normalmente de goma impermeable, las botas Wellington tienen una suela antideslizante, sin duda alguna son las botas más prácticas que puedes encontrar.

Botas Wellington Altas, $3,699 MXN, Zara (zara.com)

Lecciones para stylearlas

Sin duda alguna para la lluvia, uno de nuestros mejores tips sería utilizar abrigos llamativos, ya que las botas son un calzado súper impactante y para equilibrar el outfit los abrigos, los trench coats y las bumper jackets son ideales.

Elegir las botas en colores neutros es una súper idea ya que ayuda a combinar todas las prendas, en especial si surge utilizar ¡un abrigo de emergencia!

Si quieres dejar que las botas sean las protagonistas, los jeans de cortes rectos y los básicos son tú mejor opción, así vas a elevar el look con los abrigos y las botas.

Alexa Chung styleando un look con botas al estilo de Londres (@alexachung)

¿Dónde están los modelos más cool?

Lo mejor de todo es que las botas son un calzado que puedes encontrarlas en el presupuestos que busques. Desde nuestras marcas de moda favoritas súper accesibles como Zara o Stradivarius, precios más elevados como Massimo Dutti o Mango. Hasta botas de Alta Costura de Prada, Ralph Lauren o las icónicas Valentino. La decisión ¡es completamente tuya!