Estas son las botas que puedes usar en días soleados que se convierten en lluviosos

Así que aquí tenemos opciones súper útiles y súper chic que puedes conseguir, para no arruinar tu look y hacer de las botas, tu mejor aliado en esta temporada.
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Las botas que debes tener en estos días de lluvia
Existen muchos tipos de botas, pero aquí te mostramos cuáles son nuestros modelos favoritos, dónde poder encontrarlos y cómo stylearlos para no sacrificar tu look con la lluvia.
Botas Chelsea
Definitivamente son nuestra opción más elegante y clásica. Con un corte justo por encima del tobillo y una ligera plataforma, se destacan por los paneles elásticos laterales que generan mucha más comodidad, manteniendo una estética de elegancia. Muchas veces son de materiales sintético que puede ser impermeables, perfectas para la temporada de lluvias.
Combat Boots
Si quieres un look con personalidad y una vibra más rockstar, las combat boots o mejor conocidas como botas militar son la opción ideal. Con una silueta más ruda y estructurada, este modelo tiene como inspiración el calzado de los militares, con hebillas metálicas que dan un toque distintivo. Su estilo y su corte las hacen perfectas para las actividades del diario, sin importar el clima.
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Botas Wellington
Este tipo de bota de hecho surgió como un modelo exclusivo para las lluvias, sin embargo, ha evolucionado y los ahora las puedes usar en cualquier ocasión. Usualmente son botas de corte medio a largo, llegando debajo de la rodilla, normalmente de goma impermeable, las botas Wellington tienen una suela antideslizante, sin duda alguna son las botas más prácticas que puedes encontrar.
Lecciones para stylearlas
Sin duda alguna para la lluvia, uno de nuestros mejores tips sería utilizar abrigos llamativos, ya que las botas son un calzado súper impactante y para equilibrar el outfit los abrigos, los trench coats y las bumper jackets son ideales. Elegir las botas en colores neutros es una súper idea ya que ayuda a combinar todas las prendas, en especial si surge utilizar ¡un abrigo de emergencia! Si quieres dejar que las botas sean las protagonistas, los jeans de cortes rectos y los básicos son tú mejor opción, así vas a elevar el look con los abrigos y las botas.
¿Dónde están los modelos más cool?
Lo mejor de todo es que las botas son un calzado que puedes encontrarlas en el presupuestos que busques. Desde nuestras marcas de moda favoritas súper accesibles como Zara o Stradivarius, precios más elevados como Massimo Dutti o Mango. Hasta botas de Alta Costura de Prada, Ralph Lauren o las icónicas Valentino. La decisión ¡es completamente tuya!