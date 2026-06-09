Jesús de la Garsa y el gran momento de la moda mexicana en Cannes

Cada año, Cannes se transforma en uno de los escenarios más exclusivos para la moda, el cine y el lujo internacional. Entre premieres, alfombras rojas y eventos privados, diseñadores de distintas partes del mundo llegan a la Riviera Francesa para presentar propuestas que van mucho más allá de una colección tradicional. En esta edición, el diseñador mexicano Jesús de la Garsa logró abrirse paso dentro de esa conversación global.
El diseñador formó parte de una de las experiencias más exclusivas que suceden durante el festival y que reúne moda, arte y celebridades internacionales dentro de un mismo espacio. Su participación destacó al convertirse en el único diseñador latinoamericano invitado a la plataforma, llevando una propuesta donde la alta costura, las estructuras y el dramatismo visual fueron protagonistas. Jesús llevó el diseño mexicano hasta Cannes y entre pasarelas, backstage y after party, el diseñador consolidó uno de los momentos más importantes de su carrera hasta ahora.