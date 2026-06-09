Jesús de la Garsa y el gran momento de la moda mexicana en Cannes

¿Quién es Jesús de la Garsa?

Cuando se habla del talento mexicano en la moda, el nombre de Jesús de la Garsa se ha convertido en uno de los más interesantes del momento. Recientemente, el diseñador llamó la atención en Cannes gracias a una colección que destacó por una propuesta femenina llena de elegancia. Originario de Jerécuaro, Guanajuato, Jesús descubrió desde pequeño su pasión por el mundo de la confección. Gran parte de esa inspiración nació junto a su abuela, con quien aprendió las bases de la costura y desarrolló un gusto especial por crear prendas desde cero.

En 2017, participó y ganó el primer lugar en el certamen México Diseña by Elle y eso fue un paso gigante en su carrera, pues rápidamente comenzó a ganar reconocimiento gracias a su estilo distintivo y atención al detalle. Su trabajo no tardó en captar la mirada de figuras públicas, especialistas de moda y medios especializados, posicionándolo como una de las promesas más sólidas del diseño mexicano. Hoy, sus creaciones han cruzado fronteras y continúan demostrando que el talento hecho en México tiene mucho que decir en los escenarios más importantes de la moda internacional.

Jesus de la Garsa con Law Roach (Stephania Burgos (vía Google Drive).

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Jesús de la Garsa en Cannes

A diferencia de otros participantes internacionales que presentaron únicamente dos looks, el mexicano apostó por una mini colección de seis looks. Corsets estructurados, aplicaciones de cristal, siluetas ajustadas y bordados artesanales construyeron una narrativa visual sofisticada y mucho más contemporánea que logró captar la atención de asistentes e invitados.

La colección tomó inspiración del universo visual de Magnum, reinterpretando el lujo desde una perspectiva mucho más dramática y sensorial. Más allá de presentar prendas, el diseñador mexicano construyó una experiencia donde cada look parecía formar parte del mismo universo cinematográfico.