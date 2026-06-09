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Moda

Jesús de la Garsa y el gran momento de la moda mexicana en Cannes

El diseñador mexicano llegó al Festival de Cannes de la mano de Law Roach, llevando el diseño latinoamericano a uno de los escenarios más importantes de la moda y el cine.
mar 09 junio 2026 03:02 PM
(Obligatorio)
Jesus de la Garsa Backstage (Stephania Burgos (vía Google Drive).
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Cada año, Cannes se transforma en uno de los escenarios más exclusivos para la moda, el cine y el lujo internacional. Entre premieres, alfombras rojas y eventos privados, diseñadores de distintas partes del mundo llegan a la Riviera Francesa para presentar propuestas que van mucho más allá de una colección tradicional. En esta edición, el diseñador mexicano Jesús de la Garsa logró abrirse paso dentro de esa conversación global.

El diseñador formó parte de una de las experiencias más exclusivas que suceden durante el festival y que reúne moda, arte y celebridades internacionales dentro de un mismo espacio. Su participación destacó al convertirse en el único diseñador latinoamericano invitado a la plataforma, llevando una propuesta donde la alta costura, las estructuras y el dramatismo visual fueron protagonistas. Jesús llevó el diseño mexicano hasta Cannes y entre pasarelas, backstage y after party, el diseñador consolidó uno de los momentos más importantes de su carrera hasta ahora.

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¿Quién es Jesús de la Garsa?

Cuando se habla del talento mexicano en la moda, el nombre de Jesús de la Garsa se ha convertido en uno de los más interesantes del momento. Recientemente, el diseñador llamó la atención en Cannes gracias a una colección que destacó por una propuesta femenina llena de elegancia. Originario de Jerécuaro, Guanajuato, Jesús descubrió desde pequeño su pasión por el mundo de la confección. Gran parte de esa inspiración nació junto a su abuela, con quien aprendió las bases de la costura y desarrolló un gusto especial por crear prendas desde cero.

En 2017, participó y ganó el primer lugar en el certamen México Diseña by Elle y eso fue un paso gigante en su carrera, pues rápidamente comenzó a ganar reconocimiento gracias a su estilo distintivo y atención al detalle. Su trabajo no tardó en captar la mirada de figuras públicas, especialistas de moda y medios especializados, posicionándolo como una de las promesas más sólidas del diseño mexicano. Hoy, sus creaciones han cruzado fronteras y continúan demostrando que el talento hecho en México tiene mucho que decir en los escenarios más importantes de la moda internacional.

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Jesus de la Garsa con Law Roach (Stephania Burgos (vía Google Drive).
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Jesús de la Garsa en Cannes

A diferencia de otros participantes internacionales que presentaron únicamente dos looks, el mexicano apostó por una mini colección de seis looks. Corsets estructurados, aplicaciones de cristal, siluetas ajustadas y bordados artesanales construyeron una narrativa visual sofisticada y mucho más contemporánea que logró captar la atención de asistentes e invitados.

La colección tomó inspiración del universo visual de Magnum, reinterpretando el lujo desde una perspectiva mucho más dramática y sensorial. Más allá de presentar prendas, el diseñador mexicano construyó una experiencia donde cada look parecía formar parte del mismo universo cinematográfico.

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looks del diseñador Jesus de la Garsa (Stephania Burgos (vía Google Drive).
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Lejos de recurrir a los elementos típicos que suelen asociarse con México, Jesús de la Garsa decidió tomar un camino mucho más moderno y sofisticado. Su colección apostó por una visión fresca del lujo, donde las texturas, los contrastes y los detalles fueron los verdaderos protagonistas. Acabados en tonos tierra, destellos brillantes y siluetas llenas de dramatismo que parecían sacadas directamente de una editorial de alta moda. Cada look contaba una historia visual que jugaba con los sentidos y transmitía una elegancia poderosa sin necesidad de caer en lo predecible. Para completar la propuesta, el diseñador sumó el talento de otras firmas mexicanas. Los zapatos estuvieron a cargo de DANTE, mientras que las piezas de joyería fueron creadas por TTEN, demostrando que cuando el diseño nacional trabaja en conjunto, puede brillar con fuerza en algunos de los escenarios más exclusivos e importantes del mundo.

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Calzado de la marca Mexicana Dante (Stephania Burgos (vía Google Drive).
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Entre fittings, backstage y encuentros con figuras clave de la industria, el diseñador dejó claro que su propuesta no solo busca crear prendas, sino generar una experiencia visual completa. Cada look estuvo acompañado por accesorios, calzado y elementos cuidadosamente seleccionados que elevaron la narrativa estética presentada dentro de House of Magnum.

La presencia de Jesús de la Garsa en Cannes también reflejó el momento que vive actualmente el diseño mexicano: una industria cada vez más sólida, auténtica y capaz de dialogar con la moda global desde una identidad propia. Entre celebridades, modelos y personalidades internacionales, el talento mexicano logró abrirse paso naturalmente dentro de una de las conversaciones más importantes de la temporada.

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Jesus de la Garsa Backstage (Stephania Burgos (vía Google Drive).
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