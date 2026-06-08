El emblemático brazalete Love de Cartier regresa, ¡ahora en colores!

EL nuevo brazalete LOVE de Cartier

Si hay una pieza que logró trascender el mundo de la joyería para convertirse en un símbolo cultural es el Love Bracelet. Creado en 1969 por el diseñador italiano Aldo Cipullo, quien buscó que fuera una pieza que estuviera presente en la vida diaria de quien la usara, ya que cargaba un simbolismo importante, el amor y los compromisos duraderos.

El brazalete, de forma rígida y ovalada revolucionó por completo los estándares de diseño de joyería de su época. La pieza se caracteriza por ser la primera pulsera que ocupa una llave para poder ponerla o retirarla. Esto se logró con la incorporación de tornillos prácticamente invisibles y que no sobresalen del brazalete.

El legendario Love Bracelet se renueva en una versión mucho más única (Cortesía Cartier)

Este 2026, la maison llega a sorprendernos con un solo objetivo en mente: Reinventar con estilo un gran clásico. LOVE COLORS, nace como una colección cápsula de 6 diseños para el emblemático Love Bracelet, añadiendo a la pieza tradicional, destellos de color, a través de la incorporación de una cuidadosa selección de piedras preciosas coloridas.

La colección presenta combinaciones cuidadosamente seleccionadas entre los metales emblemáticos de Cartier y las piedras preciosas, logrando un equilibrio entre innovación y tradición: oro rosa con zafiros rosas, oro amarillo con tsavoritas verdes y oro blanco con zafiros azules. Al incorporar colores se busca invitar al estilo único y divertido de cada persona, por lo que también existen versiones multicolor en distintos metales, para que cada persona pueda encontrar la pulsera que más vaya acorde a su esencia.