El emblemático brazalete Love de Cartier regresa, ¡ahora en colores!

Una de sus piezas más emblemáticas es Love Bracelet, y no solo es una pieza insignia, sino que también está siempre en el top los amantes de la marca. esta vez, Cartier nos presenta una de sus apuestas más grandes de los últimos años, LOVE COLORS, una edición cápsula que reinventa el diseño clásico del icónico brazalete, llenándolo de color y vida.
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EL nuevo brazalete LOVE de Cartier
Si hay una pieza que logró trascender el mundo de la joyería para convertirse en un símbolo cultural es el Love Bracelet. Creado en 1969 por el diseñador italiano Aldo Cipullo, quien buscó que fuera una pieza que estuviera presente en la vida diaria de quien la usara, ya que cargaba un simbolismo importante, el amor y los compromisos duraderos.
El brazalete, de forma rígida y ovalada revolucionó por completo los estándares de diseño de joyería de su época. La pieza se caracteriza por ser la primera pulsera que ocupa una llave para poder ponerla o retirarla. Esto se logró con la incorporación de tornillos prácticamente invisibles y que no sobresalen del brazalete.
Este 2026, la maison llega a sorprendernos con un solo objetivo en mente: Reinventar con estilo un gran clásico. LOVE COLORS, nace como una colección cápsula de 6 diseños para el emblemático Love Bracelet, añadiendo a la pieza tradicional, destellos de color, a través de la incorporación de una cuidadosa selección de piedras preciosas coloridas.
La colección presenta combinaciones cuidadosamente seleccionadas entre los metales emblemáticos de Cartier y las piedras preciosas, logrando un equilibrio entre innovación y tradición: oro rosa con zafiros rosas, oro amarillo con tsavoritas verdes y oro blanco con zafiros azules. Al incorporar colores se busca invitar al estilo único y divertido de cada persona, por lo que también existen versiones multicolor en distintos metales, para que cada persona pueda encontrar la pulsera que más vaya acorde a su esencia.
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Las dos eras más vibrantes del brazalete más icónico
Cartier sabe que la estética de cada persona es única y diferente, por lo que propone dos tipos de diseño en la cápsula:
El tradicional brazalete es la inspiración del primer diseño; donde se reemplazan los clásicos tornillos visibles por piedras preciosas en colores distribuidas alrededor de la pieza. Se busca conservar la esencia del diseño original con acentos de color y brillo.
El segundo diseño es una propuesta mucho más llamativa, donde todo el brazalete está decorado por la técnica pavé, es decir que la superficie está totalmente cubierta por pequeñas piedras, llevando el color al máximo. Haciéndola una opción mucho más atrevida y divertida para quienes son amantes de la innovación
No cabe duda que este es uno de los lanzamientos más importantes de la marca, ya que rara vez se renueva una pieza tan emblemática. Cartier sabe que esta es una época de expresión por todo la alto, así que invita a invita a demostrar la autenticidad a través de colores que hablen por sí mismos, demostrando porque sigue siendo una de nuestras marcas favoritas.