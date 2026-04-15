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Moda

Los puntos están de regreso (pero no como los recuerdas)

Puntos y puntos por todos lados, esto es todo lo que debes de saber acerca de la tendencia para que puedas empezar a usarlos.
mié 15 abril 2026 01:34 PM
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Florette Nacer, la influencer que ha ayudado a reinventar los polka dots con más de 20 outfits en su perfil de Instagram (vía Instagram (@florettenacer))

Los polka dots no son nuevos en el radar de la moda. Durante los años 50 se establecieron como un símbolo de feminidad y elegancia , desde entonces, van y vienen, adaptándose al estilo de cada momento sin perder su esencia.

Hoy, este estampado regresa con una nueva propuesta. Lejos de su narrativa vintage, los puntos se integran en looks más relajados, con transparencias, distintos cortes y combinaciones inesperadas que funcionan con el estilo actual. En medio de un contexto en el que conviven el minimalismo y el maximalismo, los polka dots logran posicionarse como un print versátil que equilibra ambos mundos, y es por eso que esta tendencia está más presente que nunca.

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Descubre cómo combinarlos según el mood que busques

Una de las claves del regreso de los polka dots es su facilidad para integrarse en distintos estilos. Para un look effortless, funcionan perfectamente en vestidos ligeros combinados con accesorios relajados, permitiendo que el estampado sea el protagonista sin tanto esfuerzo.

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Una combinación fácil que, sin duda, se ve espectacular. Seguro tienes unos jeans que combinar con polka dots (vía Instagram (@mmequeennb))

Si buscas algo más sofisticado, las faldas midi de puntos son una opción perfecta porque puedes llevarlas con básicos como t-shirts o camisas para crear un balance entre lo casual y lo chic.

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Quién diría que un look tan effortless se podría ver tan elevado. ¡Es perfecto para el verano! (vía Instagram (@laraaceliaa))

En piezas más pequeñas como blusas o tops, los puntos se convierten en el detalle perfecto para elevar cualquier outfit diario sin hacerlo demasiado recargado, y es por eso que se ha convertido en el favorito de muchos.

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El outfit perfecto, polka dots y toques de color que hacen match perfecto con el look (vía Instagram (@anais.closet))

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Los polka dots, la tendencia que no pasará de moda

El regreso de los puntos no sería el mismo sin su presencia constante en el street style y eventos recientes. Celebs e influencers han apostado por versiones sofisticadas del estampado, usándolo en looks elegantes. Por otro lado, Olivia Rodrigo lo ha llevado hacia una estética más juvenil y effortless, demostrando su versatilidad.

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Los puntos se adueñan de las tendencias, con blusas, faldas y bolsas con este print. (Francesca Babbi)

Los polka dots pueden sentirse igual de naturales en un look minimalista que en uno más arriesgado, funcionando como un punto medio entre lo clásico y lo contemporáneo. Ya sea en piezas protagonistas o en prendas más sutiles, este estampado logra integrarse con facilidad en cualquier armario, confirmando que su vigencia no depende de una sola manera de usarlo, sino de su forma de experimentar y ser creativo al vestirlo.

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Olivia Rodrigo ha admitido que usa los puntos para crear looks relajados en su día a día (vía Instagram (@liv.source))

Jamás nos imaginaríamos que la tendencia de puntos tomaría tanta forma en la actualidad, pero la moda es versátil y se reinventa día con día regalándonos ideas nuevas, el punto es usarlo, sentirnos cómodas y estar trendy.

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Accesorios para primavera, la mejor forma de complementar tus looks Los accesorios serán la pieza protagonista de todo look en esta primavera, consolidándose como el detalle final que elevará cualquier outfit y lo hará ver más estilizado y a la moda.

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abril 2026

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