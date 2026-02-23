En cuestión de días, la chamarra efecto piel de Zara pasó de ser una novedad de temporada a convertirse en objeto de deseo. Videos comparándola con diseños de pasarela, stylist replicando en segundos y miles de compras en todas las tiendas, la posicionaron como una de las prendas más virales del momento. Su silueta estructurada, el acabado limpio y el cuello marcado evocan inmediatamente la estética frugal chic que ha caracterizado a Yves Saint Laurent en sus colecciones recientes.
La chamarra viral del momento: un dupe de piel de Zara estilo de YSL
El regreso del cuero oversize
Más allá del parecido que tiene con la propuesta de la maison francesa, esta chamarra responde a una tendencia mucho más amplia. En las pasarelas internacionales de Otoño-Invierno, firmas de lujo apostaron por el cuero en versiones amplias y con vibra biker, cazadoras estructuradas combinadas con pantalones rectos, faldas midi y vestidos lenceros. La silueta oversize no solo aporta actitud, también construye ese efecto frugal luxury que tanto define el momento actual de la moda. Es una pieza que impone sin necesidad de excesos.
Celebrities
e influencers marcando tendencia
El street style ha sido clave para consolidar esta tendencia. Figuras como Hailey Bieber y Kendall Jenner han incorporado chaquetas de piel amplias en sus looks cotidianos, llevándolas con denim recto, mocasines o incluso tacones finos para jugar con el contraste. La fórmula funciona porque mezcla fuerza y feminidad en una sola pieza. No es casualidad que cada temporada el cuero regrese con una nueva interpretación, y esta vez lo hace en clave chic y poderosa.
La chamarra de Zara que necesitas en tu clóset
El atractivo de esta chamarra no radica únicamente en su parecido con una pieza de diseñador. Su éxito tiene que ver con algo más estratégico, ofrece la estética del lujo contemporáneo a un precio accesible. Esa combinación entre inspiración de pasarela y disponibilidad inmediata es lo que la convierte en una pieza querida. Además, es una prenda versátil. Puede transformar unos jeans básicos en un look digno de semana de la moda o elevar un vestido sencillo con solo añadir esa capa estructurada encima.
Cómo llevarla esta temporada
La clave está en el equilibrio, si la chamarra es protagonista, el resto del look puede mantenerse limpio: camiseta blanca y pantalón recto para el día o vestido satinado y stilettos para la noche. También funciona con total looks negros para potenciar ese aire sofisticado que recuerda a las casas de lujo parisinas.
Esta no es solo una chamarra viral, es la pieza que resume el espíritu de la temporada. Y si algo nos ha enseñado el street style, es que cuando una prenda logra combinar tendencia, funcionalidad y aspiración, convertirse en imprescindible.