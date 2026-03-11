Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Las tendencias de street style que marcaron la Paris Fashion Week

Paris Fashion Week llegó a su fin, y nos despedimos con un recap de las tendencias más cool del street style.
mié 11 marzo 2026 03:07 PM
PORTADA (4).jpg
Los looks en la calle son lo que dicta cómo funcionan las tendencias, y estas son nuestras favs de PFW. (Spotlight)

C'est fini Paris Fashion Week, y aunque vimos muchas tendencias en pasarela, se sabe que las calles son las que dictan lo que realmente se está usando. Nos dimos a la tarea de recopilar los trends más populares, adaptables a todos los estilos y que realmente puedes incorporar en tu día a día.

Y es que de eso se trata cuando buscamos tendencias, no de seguirlas por estar a la moda, si no convertirlas en algo que trascienda al incluirlas en tu clóset, que reflejen tu estilo y todo aquello que quieras transmitir. Aquí nuestras favoritas de Paris Fashion Week.

Publicidad

Las tendencias en street style de Paris Fashion Week

Ni muy muy, ni tan tan

La tendencia en faldas, apunta a que este año se llevan midi: ni arriba de la rodilla ni al talón, si no más bien, por más redundante que suene van a la mitad de la pierna. El secreto para que funcione es que llegue justo por debajo de la rodilla, y combinarla con unos tacones o zapatos en punta para alargar las piernas.

Paris str F26 1495.jpg

Paris str F26 1495.jpg

Vincenzo Grillo
Paris str F26 1998.jpg

Paris str F26 1998.jpg

Vincenzo Grillo
Paris str F26 1995.jpg

Paris str F26 1995.jpg

Vincenzo Grillo

Funky shoes

Parecer ser que la forma más cool de darle personalidad a tu outfit es con los zapatos. Aquí puedes jugar a ser "única y diferente" con siluetas fuera de lo común, estampados y formas originales, además de colores, obviamente. Es el elemento perfecto para darle ese giro inesperado a cualquier look.

Paris str F26 0404.jpg

Paris str F26 0404.jpg

Anna Palermo
Paris str F26 0613.jpg

Paris str F26 0613.jpg

Valentina Valdinoci
Paris str F26 0174.jpg

Paris str F26 0174.jpg

Vincenzo Grillo
Paris str F26 0609.jpg

Paris str F26 0609.jpg

Valentina Valdinoci
Paris str F26 3137.jpg

Paris str F26 3137.jpg

Vincenzo Grillo

Publicidad

We'll always have denim

Hay básicos que no necesitan tener un comeback, pues nunca se fueron realmente y ese es exactamente el caso de la mezclilla. Es muy probable que tengas unos jeans en tu clóset, pero en esta Semana de la Moda, todo se trata de combinarlos con piezas más elevadas para reinventarse como algo más formal, y darles una vida más allá de la comodidad.

Paris str F26 0638.jpg

Paris str F26 0638.jpg

Valentina Valdinoci
Paris str F26 1281.jpg

Paris str F26 1281.jpg

Anna Palermo
Paris str F26 0192.jpg

Paris str F26 0192.jpg

Vincenzo Grillo
Paris str F26 0618.jpg

Paris str F26 0618.jpg

Valentina Valdinoci
Paris str F26 1048.jpg

Paris str F26 1048.jpg

Vincenzo Grillo

Rompiendo reglas

Quien haya dicho que las lentejuelas no se pueden llevar durante el día, está completamente equivocado. En Fashion Week, todo apunta a lo contrario, pues al combinarlas con prendas más informales, las lentejuelas se convierten en un elemento que da personalidad y glamour incluso a los looks más sencillos.

Paris str F26 0397.jpg

Paris str F26 0397.jpg

Anna Palermo
Paris str F26 1081.jpg

Paris str F26 1081.jpg

Vincenzo Grillo
Paris str F26 0539.jpg

Paris str F26 0539.jpg

Vincenzo Grillo
Paris str F26 1112.jpg

Paris str F26 1112.jpg

Vincenzo Grillo
Paris str F26 0962.jpg

Paris str F26 0962.jpg

Vincenzo Grillo

max.jpg
Moda

Max Alexander: quién es el diseñador de 9 años que debutó en la Paris Fashion Week

Publicidad

Tags

Paris Fashion Week

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad