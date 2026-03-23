Guía de trajes de baño: qué llevar estas vacaciones de Semana Santa

Con la llegada de Semana Santa, los trajes de baño se convierten en los principales protagonistas : bikinis llenos de colores llamativos, texturas artesanales, diferentes estampados y siluetas que van desde lo retro hasta lo moderno.

Es el momento perfecto para renovar tu traje de baño y apostar por diseños y colores diferentes que te ayudarán a crear un look de playa lleno de estilo y actitud para que luzcas espectacular, y si estás planeando tu próximo viaje a la playa, estos trajes de baño son las opciones ideales para que disfrutes de la Semana Santa con estilo.