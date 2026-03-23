Con la llegada de Semana Santa, los trajes de baño se convierten en los principales protagonistas : bikinis llenos de colores llamativos, texturas artesanales, diferentes estampados y siluetas que van desde lo retro hasta lo moderno.
Es el momento perfecto para renovar tu traje de baño y apostar por diseños y colores diferentes que te ayudarán a crear un look de playa lleno de estilo y actitud para que luzcas espectacular, y si estás planeando tu próximo viaje a la playa, estos trajes de baño son las opciones ideales para que disfrutes de la Semana Santa con estilo.
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Guía de trajes de baño: qué llevar estas vacaciones de Semana Santa
Una textura diferente
Una de las tendencias más populares para esta temporada en trajes de baño son las texturas artesanales como el crochet. Un estilo que resulta ideal si lo que te encanta es un estilo bohemio y relajado con toques naturales para tus looks de playa.
Traje de baño asimétricos
Uno de los estilos que siguen predominando en esta temporada son los cortes asimétricos y, en los trajes de baño, apuestan por ser una de las siluetas más modernas, con un diseño que lo hace ideal para dar ese toque de frescura, movimiento y modernidad capaz de elevar tu look.
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En colores sofisticados
Los tonos tierra se mantienen como una de las gamas de color favoritas para esta temporada de playa. Un traje de baño en color terracota es la opción ideal para transmitir calidez y sofisticación en tu look, y además lo puedes combinar con diferentes accesorios de verano para darle ese toque chic sin esfuerzo.
Con un toque brillante
El acabado metálico en los bikinis se posiciona como uno de los favoritos para los looks de playa de esta temporada y resulta una opción ideal para dar ese toque glam y moderno, si lo que buscas es tener un estilo diferente, pero que resulte llamativo y divertido en tus vacaciones.
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Con estilo retro
Los trajes de cuello halter se inspiran en la moda retro y las siluetas vintage y se caracterizan por su corte al cuello, que lo hace ideal para estilizar la figura, pero con un toque sofisticado y chic.
El clásico rojo
El color rojo se mantiene como una de las opciones favoritas en el swimwear por la vibra clásica e icónica que transmite, siendo un tono ideal si lo que buscas es tener un look que sea llamativo, vibrante y sofisticado con actitud.
Con la llegada de Semana Santa, nos queda claro que las opciones para elegir un traje de baño que sea perfecto se han vuelto más versátiles; con colores llamativos, siluetas modernas y texturas en tendencia, que resultan fáciles de combinar y que se adaptan a cualquier estilo para ayudarnos a lucir espectaculares y cómodas en la playa.