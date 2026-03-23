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Moda

Guía de trajes de baño: qué llevar estas vacaciones de Semana Santa

Prepárate para tus vacaciones de Semana Santa con los trajes de baño imprescindibles de esta temporada. Descubre los estilos, colores y cortes que marcarán tendencia.
lun 23 marzo 2026 12:35 PM
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Es momento de renovar tus trajes de baño antes de las vacaciones. (Vía www.etam.mx)

Con la llegada de Semana Santa, los trajes de baño se convierten en los principales protagonistas : bikinis llenos de colores llamativos, texturas artesanales, diferentes estampados y siluetas que van desde lo retro hasta lo moderno.

Es el momento perfecto para renovar tu traje de baño y apostar por diseños y colores diferentes que te ayudarán a crear un look de playa lleno de estilo y actitud para que luzcas espectacular, y si estás planeando tu próximo viaje a la playa, estos trajes de baño son las opciones ideales para que disfrutes de la Semana Santa con estilo.

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Guía de trajes de baño: qué llevar estas vacaciones de Semana Santa

Una textura diferente

Una de las tendencias más populares para esta temporada en trajes de baño son las texturas artesanales como el crochet. Un estilo que resulta ideal si lo que te encanta es un estilo bohemio y relajado con toques naturales para tus looks de playa.

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Las texturas artesanales como el crochet apuestan por ser una de las tendencias favoritas para Semana Santa para dar un estilo boho y relajado a tus looks para la playa. (Trikini asimétrico,$1,199, crochet burbuja. www.oysho.com)

Traje de baño asimétricos

Uno de los estilos que siguen predominando en esta temporada son los cortes asimétricos y, en los trajes de baño, apuestan por ser una de las siluetas más modernas, con un diseño que lo hace ideal para dar ese toque de frescura, movimiento y modernidad capaz de elevar tu look.

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Los trajes de baño con cortes asimétricos son ideales para dar un toque moderno y fashion que te hará ver diferente y a la moda. (Traje de baño Bandeau,$749,High leg con relleno. www2.hm.com)

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En colores sofisticados

Los tonos tierra se mantienen como una de las gamas de color favoritas para esta temporada de playa. Un traje de baño en color terracota es la opción ideal para transmitir calidez y sofisticación en tu look, y además lo puedes combinar con diferentes accesorios de verano para darle ese toque chic sin esfuerzo.

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Optar por tonos tierra es una opción ideal para crear looks más sofisticados en esta temporada. (Traje de baño,$749,Bandeau con relleno, cafe oscuro. www2.hm.com)

Con un toque brillante

El acabado metálico en los bikinis se posiciona como uno de los favoritos para los looks de playa de esta temporada y resulta una opción ideal para dar ese toque glam y moderno, si lo que buscas es tener un estilo diferente, pero que resulte llamativo y divertido en tus vacaciones.

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Si lo que buscas es un traje de baño con una vibra de los noventas, los acabados metálicos son ideales para dar ese toque moderno y un estilo Y2K a tu look. (Panty de bikini clásica de tiras,$660,brillo rosa y Top bikini triangular,$1,060, brillante rosa. www.womensecret.mx)

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Con estilo retro

Los trajes de cuello halter se inspiran en la moda retro y las siluetas vintage y se caracterizan por su corte al cuello, que lo hace ideal para estilizar la figura, pero con un toque sofisticado y chic.

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Los trajes de baño en corte halter son ideales para crear esa estética retro y clásica, con un toque moderno. (Bañador,$1,995, Textura halter. www.massimodutti.com)

El clásico rojo

El color rojo se mantiene como una de las opciones favoritas en el swimwear por la vibra clásica e icónica que transmite, siendo un tono ideal si lo que buscas es tener un look que sea llamativo, vibrante y sofisticado con actitud.

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El color rojo se mantiene como un clásico que nunca pasa de moda en los trajes de baño y es ideal para crear un look llamativo y con estilo. (Top de bikini triangular,$999, con efecto jacquard y Braga de bikini brasileña de talle alto,$699, con efecto jacquard. www.etam.mx)

Con la llegada de Semana Santa, nos queda claro que las opciones para elegir un traje de baño que sea perfecto se han vuelto más versátiles; con colores llamativos, siluetas modernas y texturas en tendencia, que resultan fáciles de combinar y que se adaptan a cualquier estilo para ayudarnos a lucir espectaculares y cómodas en la playa.

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Tags

Trajes de baño moda Temporada Primavera-Verano

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