Después de casi tres años de relación, el piloto Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casaron por lo civil este sábado en Mónaco. Tras una boda de ensueño , este lunes los novios compartieron con sus seguidores fotos y videos de los mejores momentos de la ceremonia.
Todo los detalles del espectacular look de novia de Alexandra Saint Mleux (ahora esposa de Leclerc)
La activista e influencer trabajó de la mano del diseñador Paolo Sebastian para crear el vestido de sus sueños: un vestido de corte sirena con manga larga y off-shoulder, bordado con motivos florales y de naturaleza como mariposas.
Alexandra acompañó el look con un collar de diamantes ensamblados en forma de flores que puso el foco en el escote del vestido. Los aretes acompañaron a la perfección, pues seguían con este diseño, todo de la firma Graff.
Charles Leclerc, un novio fuera de lo convencional
Hoy en día, son pocos los novios que se atreven a llevar un traje distinto al común, aunque cada vez lo vemos un poco más. Por eso, nos encantó que Charles optara por un traje diferente para su boda civil en Mónaco. Un traje en beige con botonadura cruzada que estilizó sus hombros con una vibra relajada al resto del fit. Lo combinó con una corbata en azul, ideal para una boda primaveral en la riviera francesa.
Un beauty look de encanto
No hay look nupcial completo sin un estilismo de belleza que lo eleve al siguiente nivel y, obviamente, Alexandra lo sabe. Amamos su look intencional y pensado, pues nada hace lucir los hombros y la cara como un chongo restirado y alto, sin raya y muy pulido. Agregó un par de flores pero nada muy dramático, solo para dar ese toque bridal (de hecho, combinaban con el resto de la decoración), todo armado por Laurie Zanoletti.
El maquillaje, fue la misma Alexandra quien lo realizó: nunca puedes ir mal con un glow donde la base se fusione con la piel para crear un look que se vea natural pero glamouroso. Con toques de blush y bronzer muy sutiles, su piel se veía radiante y no demasiado cargada. Finalmente, llevó los ojos delineados con café para abrir la mirada sin hacerlos protagonistas, ¡nos encantan!