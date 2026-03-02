Publicidad

Moda

Todo los detalles del espectacular look de novia de Alexandra Saint Mleux (ahora esposa de Leclerc)

El piloto de F1 y la activista se casaron este fin de semana en Mónaco; el evento fue, sin duda, una de las bodas más cool que hemos visto. Te contamos todo.
lun 02 marzo 2026 07:10 PM
PORTADA (3).jpg
Una boda increíble en Mónaco, donde la pareja se unió junto a sus amigos más cercanos. (via Instagram (@alexandramelenaleclerc))

Después de casi tres años de relación, el piloto Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casaron por lo civil este sábado en Mónaco. Tras una boda de ensueño , este lunes los novios compartieron con sus seguidores fotos y videos de los mejores momentos de la ceremonia.

Todo sobre el look de novia de Alexandra Leclerc

La activista e influencer trabajó de la mano del diseñador Paolo Sebastian para crear el vestido de sus sueños: un vestido de corte sirena con manga larga y off-shoulder, bordado con motivos florales y de naturaleza como mariposas.

vestido
Detalles de mariposas fueron incluidos por la fascinación de Alexandra a estas especies. (via Instagram (@alexandramalenaleclerc))

Alexandra acompañó el look con un collar de diamantes ensamblados en forma de flores que puso el foco en el escote del vestido. Los aretes acompañaron a la perfección, pues seguían con este diseño, todo de la firma Graff.

m.jpg
Un look de novia que nos tiene obsesionadas. (via Instagram (@alexandramalenaleclerc))

Charles Leclerc, un novio fuera de lo convencional

Hoy en día, son pocos los novios que se atreven a llevar un traje distinto al común, aunque cada vez lo vemos un poco más. Por eso, nos encantó que Charles optara por un traje diferente para su boda civil en Mónaco. Un traje en beige con botonadura cruzada que estilizó sus hombros con una vibra relajada al resto del fit. Lo combinó con una corbata en azul, ideal para una boda primaveral en la riviera francesa.

leclerc
Un traje fuera de lo común pero que sigue siendo elegante y distinguido. (via Instagram (@alexandramalenaleclerc))

Un beauty look de encanto

No hay look nupcial completo sin un estilismo de belleza que lo eleve al siguiente nivel y, obviamente, Alexandra lo sabe. Amamos su look intencional y pensado, pues nada hace lucir los hombros y la cara como un chongo restirado y alto, sin raya y muy pulido. Agregó un par de flores pero nada muy dramático, solo para dar ese toque bridal (de hecho, combinaban con el resto de la decoración), todo armado por Laurie Zanoletti.

m
El maquillaje es básico para este día tan importante. (via Instagram (@alexandramalenaleclerc))

El maquillaje, fue la misma Alexandra quien lo realizó: nunca puedes ir mal con un glow donde la base se fusione con la piel para crear un look que se vea natural pero glamouroso. Con toques de blush y bronzer muy sutiles, su piel se veía radiante y no demasiado cargada. Finalmente, llevó los ojos delineados con café para abrir la mirada sin hacerlos protagonistas, ¡nos encantan!

chanel
