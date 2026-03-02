Todo los detalles del espectacular look de novia de Alexandra Saint Mleux (ahora esposa de Leclerc)

Todo sobre el look de novia de Alexandra Leclerc

La activista e influencer trabajó de la mano del diseñador Paolo Sebastian para crear el vestido de sus sueños: un vestido de corte sirena con manga larga y off-shoulder, bordado con motivos florales y de naturaleza como mariposas.

Detalles de mariposas fueron incluidos por la fascinación de Alexandra a estas especies. (via Instagram (@alexandramalenaleclerc))

Alexandra acompañó el look con un collar de diamantes ensamblados en forma de flores que puso el foco en el escote del vestido. Los aretes acompañaron a la perfección, pues seguían con este diseño, todo de la firma Graff.

Un look de novia que nos tiene obsesionadas. (via Instagram (@alexandramalenaleclerc))

Charles Leclerc, un novio fuera de lo convencional

Hoy en día, son pocos los novios que se atreven a llevar un traje distinto al común, aunque cada vez lo vemos un poco más. Por eso, nos encantó que Charles optara por un traje diferente para su boda civil en Mónaco. Un traje en beige con botonadura cruzada que estilizó sus hombros con una vibra relajada al resto del fit. Lo combinó con una corbata en azul, ideal para una boda primaveral en la riviera francesa.