Accesorios para primavera, la mejor forma de complementar tus looks

Estos son los accesorios que no podrán faltar en tu clóset esta temporada

Joyería maximalista

En esta temporada de primavera, la joyería maximalista será uno de nuestros accesorios protagonistas, con collares superpuestos, aretes y pulseras maxi y la combinación de anillos con diseños maxi; serán la opción ideal para estilizar y aportar desde dimensión como profundidad en tus looks, creando una estética elegante, romántica, moderna y atrevida.

La joyería maximalista se lleva al extremo con figuras geométricas y combinaciones atrevidas. (Mattia Arioli)

Para que tus looks encuentren equilibrio, te recomendamos utilizar este tipo de joyería con prendas lisas y simples, para que el volumen y sus capas destaquen sin competir con el resto de tu outfit.

Lentes XL

Los maxilentes son el accesorio clave que no podrá faltar en tu clóset en esta primavera. Con su estructura amplia como punto focal, son ideales para crear una estética más definida que al mismo tiempo ayudará a enmarcar tu cara, aportando estilo y personalidad y llevando tu look hacia un estilo más contemporáneo.

Los maxilentes son el accesorio ideal para enmarcar tu rostro y elevarán cualquier look con una estética contemporánea y sofisticada. (Lentes Maxi YSL,$22,950, SL M119 BLAZE. www.ysl.com)

Son ideales para combinar con prendas en tonos neutros y de líneas estructuradas con joyería minimalista, permitiendo que se mantengan como los protagonistas de tu look.