Moda

Accesorios para primavera, la mejor forma de complementar tus looks

Los accesorios serán la pieza protagonista de todo look en esta primavera, consolidándose como el detalle final que elevará cualquier outfit y lo hará ver más estilizado y a la moda.
mié 04 marzo 2026 03:46 PM
Accesorios Primavera jpg
(Zara)

En esta temporada de primavera, el protagonismo se verá enfocado en los detalles que elevan tu look. Los accesorios se convierten en la pieza clave para aportar equilibrio e intención, logrando así una conexión más natural entre tu estilo personal y las nuevas tendencias.

A través de accesorios como las gafas XL, cinturones con diseño y joyería maximalista, por mencionar algunos, serán las piezas claves por las que debes apostar en esta temporada para elevar tus looks con mayor intención y coherencia estética.

Estos son los accesorios que no podrán faltar en tu clóset esta temporada

Joyería maximalista

En esta temporada de primavera, la joyería maximalista será uno de nuestros accesorios protagonistas, con collares superpuestos, aretes y pulseras maxi y la combinación de anillos con diseños maxi; serán la opción ideal para estilizar y aportar desde dimensión como profundidad en tus looks, creando una estética elegante, romántica, moderna y atrevida.

M.jpg
La joyería maximalista se lleva al extremo con figuras geométricas y combinaciones atrevidas. (Mattia Arioli)

Para que tus looks encuentren equilibrio, te recomendamos utilizar este tipo de joyería con prendas lisas y simples, para que el volumen y sus capas destaquen sin competir con el resto de tu outfit.

Lentes XL

Los maxilentes son el accesorio clave que no podrá faltar en tu clóset en esta primavera. Con su estructura amplia como punto focal, son ideales para crear una estética más definida que al mismo tiempo ayudará a enmarcar tu cara, aportando estilo y personalidad y llevando tu look hacia un estilo más contemporáneo.

(Obligatorio)
Los maxilentes son el accesorio ideal para enmarcar tu rostro y elevarán cualquier look con una estética contemporánea y sofisticada. (Lentes Maxi YSL,$22,950, SL M119 BLAZE. www.ysl.com)

Son ideales para combinar con prendas en tonos neutros y de líneas estructuradas con joyería minimalista, permitiendo que se mantengan como los protagonistas de tu look.

Cinturón con diseño

El cinturón se ha convertido en uno de los accesorios clave para esta temporada, con nuevos diseños en un estilo más ancho y con hebillas como protagonistas, que ayudarán a definir cualquier look y a dar estructura a la silueta, pero al mismo tiempo equilibrando las proporciones para estilizar tu cuerpo.

l
Los cinturones son un complemento ideal para cualquier outfit, pues elevan lo más sencillo para hacerlo memorable. (Valentina Valdinoci)

Si lo que buscas es crear un look diferente, puedes optar por usarlo sobre blazers, camisas o vestidos para marcar la zona de la cintura y lograr una silueta más definida y actual.

Pañuelos y Bandanas

Un accesorio que resulte versátil y que ayude a equilibrar todo tipo de look, sin duda, son los pañuelos y bandanas; ya sea llevándolos en el cuello, cabello o como detalle en tu bolso, serán el accesorio ideal para dar ese detalle de estructura con movimiento y textura a tu look, creando una estética más definida y a la moda.

Bandana.jpg
Los pañuelos al cuello son el accesorio ideal para añadir textura y un acento visual en tu look. (Pañuelo, $1,600, Print snake topo. www.bimbaylola.mx)

Puedes optar por inspirarte en algunas micro-tendencias al doblarlo en forma triangular y colocarlo en el cuello con un nudo suave, lo que te ayudará a enmarcar tu cara, obteniendo un estilo más pulido.

Broches

Una de las tendencias que se han mantenido durante las últimas semanas y que no puede faltar en esta temporada son los broches, un accesorio clave que resulta ideal para añadir ese toque de contraste e intención en tu look, llevándolos sobre tus prendas en distintos diseños y tamaños. Una pieza que ha resurgido este 2026 y por la cual debes apostar.

M.jpg
Los broches son el accesorio perfecto para elevar cualquier outfit. (Francesca Babbi)

Puedes utilizarlos como accesorios únicos en la parte superior de tus prendas, como un foco visual que te ayudará a mantener el equilibrio en tu look.

Bolsas estructurados

Las bolsas son el accesorio aliado de toda chica, capaces de definir su estilo a través de su diseño y presencia. Para la temporada de primavera, las bolsas estructuradas prometen ser los protagonistas con sus formas rígidas y líneas limpias, los cuales serán ideales para crear un contraste visual y dar un equilibrio entre tu look y una estética más pulida.

Bolso con estructura.jpg
Este bolso estructurado "City de piel con estampado animal en relieve" de Zara es ideal para aportar equilibrio y una imagen pulida. (Bolsa City, $6,299, Piel Relieve. www.zara.com)

Apostar por tonos neutros y acabados lisos te permitirá mantener una estética más sofisticada y minimalista, logrando que la bolsa destaque en armonía con tu look dentro de la rutina diaria.

En esta primavera, la correcta elección de accesorios será la clave para transformar un look básico en uno más estilizado y a la moda que se adapte a tu propio estilo, inspirado en las últimas tendencias que se han convertido en las favoritas de las pasarelas como del street style.

