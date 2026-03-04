Accesorios para primavera, la mejor forma de complementar tus looks

En esta temporada de primavera, el protagonismo se verá enfocado en los detalles que elevan tu look. Los accesorios se convierten en la pieza clave para aportar equilibrio e intención, logrando así una conexión más natural entre tu estilo personal y las nuevas tendencias.
Estos son los accesorios que no podrán faltar en tu clóset esta temporada
Joyería maximalista
En esta temporada de primavera, la joyería maximalista será uno de nuestros accesorios protagonistas, con collares superpuestos, aretes y pulseras maxi y la combinación de anillos con diseños maxi; serán la opción ideal para estilizar y aportar desde dimensión como profundidad en tus looks, creando una estética elegante, romántica, moderna y atrevida.
Para que tus looks encuentren equilibrio, te recomendamos utilizar este tipo de joyería con prendas lisas y simples, para que el volumen y sus capas destaquen sin competir con el resto de tu outfit.
Lentes XL
Los maxilentes son el accesorio clave que no podrá faltar en tu clóset en esta primavera. Con su estructura amplia como punto focal, son ideales para crear una estética más definida que al mismo tiempo ayudará a enmarcar tu cara, aportando estilo y personalidad y llevando tu look hacia un estilo más contemporáneo.
Son ideales para combinar con prendas en tonos neutros y de líneas estructuradas con joyería minimalista, permitiendo que se mantengan como los protagonistas de tu look.
Cinturón con diseño
El cinturón se ha convertido en uno de los accesorios clave para esta temporada, con nuevos diseños en un estilo más ancho y con hebillas como protagonistas, que ayudarán a definir cualquier look y a dar estructura a la silueta, pero al mismo tiempo equilibrando las proporciones para estilizar tu cuerpo.
Si lo que buscas es crear un look diferente, puedes optar por usarlo sobre blazers, camisas o vestidos para marcar la zona de la cintura y lograr una silueta más definida y actual.
Pañuelos y Bandanas
Un accesorio que resulte versátil y que ayude a equilibrar todo tipo de look, sin duda, son los pañuelos y bandanas; ya sea llevándolos en el cuello, cabello o como detalle en tu bolso, serán el accesorio ideal para dar ese detalle de estructura con movimiento y textura a tu look, creando una estética más definida y a la moda.
Puedes optar por inspirarte en algunas micro-tendencias al doblarlo en forma triangular y colocarlo en el cuello con un nudo suave, lo que te ayudará a enmarcar tu cara, obteniendo un estilo más pulido.
Broches
Una de las tendencias que se han mantenido durante las últimas semanas y que no puede faltar en esta temporada son los broches, un accesorio clave que resulta ideal para añadir ese toque de contraste e intención en tu look, llevándolos sobre tus prendas en distintos diseños y tamaños. Una pieza que ha resurgido este 2026 y por la cual debes apostar.
Puedes utilizarlos como accesorios únicos en la parte superior de tus prendas, como un foco visual que te ayudará a mantener el equilibrio en tu look.
Bolsas estructurados
Las bolsas son el accesorio aliado de toda chica, capaces de definir su estilo a través de su diseño y presencia. Para la temporada de primavera, las bolsas estructuradas prometen ser los protagonistas con sus formas rígidas y líneas limpias, los cuales serán ideales para crear un contraste visual y dar un equilibrio entre tu look y una estética más pulida.
Apostar por tonos neutros y acabados lisos te permitirá mantener una estética más sofisticada y minimalista, logrando que la bolsa destaque en armonía con tu look dentro de la rutina diaria.
En esta primavera, la correcta elección de accesorios será la clave para transformar un look básico en uno más estilizado y a la moda que se adapte a tu propio estilo, inspirado en las últimas tendencias que se han convertido en las favoritas de las pasarelas como del street style.