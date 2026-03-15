Las mejor vestidas en los Oscares 2025

Cada año la alfombra roja de los Óscars se convierte en uno de los momentos más importantes tanto para el cine como para la moda. Donde se reúnen nuestras celebridades favoritas vistiendo looks increíbles, que no solo reflejan su estilo personal. A través de siluetas elegantes y minimalistas hasta diseños de alta costura, y de igual manera podemos visualizar las diferentes tendencias que se encuentran en el radar y están definiendo el momento.

Y no podría ser la excepción que diferentes celebridades destacaron en la edición del 2025 de los Academy Awards por la elección de sus looks. Un año donde las siluetas se equilibraron entre el glamour y la alta costura, pero también se inspiraron en la moda retro de Hollywood con looks monocromáticos y diseños con transparencias que sin duda crearon looks que se convirtieron en nuestros favoritos y que sin duda vale la pena recordar.