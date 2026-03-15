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Moda

Las mejor vestidas en los Oscares 2025

La noche de los Oscares es una de las más importantes del cine, donde la moda, las tendencias, la elegancia y la alta costura se hacen presentes a través de nuestras celebridades favoritas para crear looks inolvidables.
dom 15 marzo 2026 07:26 AM
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Recordamos las mejor vestidas de la edición pasada para prepararnos para este año. (Vía Getty Images)

Cada año la alfombra roja de los Óscars se convierte en uno de los momentos más importantes tanto para el cine como para la moda. Donde se reúnen nuestras celebridades favoritas vistiendo looks increíbles, que no solo reflejan su estilo personal. A través de siluetas elegantes y minimalistas hasta diseños de alta costura, y de igual manera podemos visualizar las diferentes tendencias que se encuentran en el radar y están definiendo el momento.

Y no podría ser la excepción que diferentes celebridades destacaron en la edición del 2025 de los Academy Awards por la elección de sus looks. Un año donde las siluetas se equilibraron entre el glamour y la alta costura, pero también se inspiraron en la moda retro de Hollywood con looks monocromáticos y diseños con transparencias que sin duda crearon looks que se convirtieron en nuestros favoritos y que sin duda vale la pena recordar.

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Las mejor vestidas de los Oscares 2025

Selena Gomez

Selena consolidó su look como uno de los favoritos de la noche, con un vestido del estilo clásico de Hollywood hecho a la medida por Ralph Lauren, el cual se caracterizó por estar cubierto de cristales y la silueta elegante y glamourosa que la hacía brillar con cada movimiento.

(Obligatorio)
Selena Gomez en un vestido hecho a la medida por Ralph Lauren (Vía Getty Images)

Demi Moore

Demi deslumbró en la alfombra roja con un vestido plateado de Armani Privé que se caracterizó por estar cubierto en su totalidad de brillo, con una silueta sofisticada ceñida al cuerpo que le favorecía, logrando un equilibrio entre el glamour clásico y una estética sofisticada y moderna.

(Obligatorio)
Demi Moore en Armani Privé. (Vía Getty Images)

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Gal Gadot

Gal Gadot también deslumbró con un look donde el glamour atemporal, pero clásico, en un vestido rojo de Prada de silueta limpia fue el protagonista, y nos demostró que a veces es suficiente apostar por un buen corte y que con el color correcto este puede deslumbrar.

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Gal Gadot en Prada (Vía Getty Images)

Ariana Grande

Ariana deslumbró con un vestido rosa pálido de la colección de alta costura de Schiaparelli. El cual se caracterizó por su escote de corazón y corpiño estructurado, y una falda de tul voluminosa que contenía 190,000 cristales, siendo el protagonista total de su look inspirado en su personaje Glinda de Wicked y El Mago de Oz .

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Ariana Grande en Schiaparelli (Vía Getty Images)

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Miley Cyrus

Miley apostó por un look elegante y moderno que también fue uno de nuestros favoritos, llevando un vestido negro de Alexander McQueen que se caracterizó por la silueta sofisticada y minimalista, que sin duda alguna fue un claro reflejo del estilo personal que transmite en cada uno de sus looks, equilibrando la elegancia, modernidad y estilo.

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Miley Cyrus en Alexander McQueen. (Vía Getty Images)

Mónica Barbaro

Mónica Barbaro apostó por un look donde la silueta femenina y sofisticada deslumbró con la elegancia clásica que caracteriza a este vestido de Christian Dior, reflejando el estilo atemporal de la maison y con unos detalles inspirados en el glamour de Hollywood, creando así un look sofisticado y chic.

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Monica Barbaro en Christian Dior. (Vía Getty Images)

Cynthia Erivo

Con un diseño de Louis Vuitton, Cynthia Erivo también robó miradas con este look dramático en un tono verde elegante y poderoso que al mismo tiempo fue un reflejo claro de su estilo. Cynthia nos demostró que las siluetas impactantes y estructuradas también pueden ser las protagonistas.

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Cynthia Erivo en Louis Vuitton (Vía Getty Images)

Lisa Manobal

Lisa conquistó con su look, el cual se consolidó como uno de los favoritos en la historia de los Academy Awards. La cantante lució un blazer largo, con un vestido camisero debajo y pantalones sastre de la marca Markgong, que sin duda destacó por el equilibrio entre lo moderno y lo sofisticado. Mostrando un estilismo totalmente diferente y que nos encantó.

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Lisa en Markgong (Vía Getty Images)

Entre el glamour, la alta costura y siluetas elegantes, la alfombra roja de los Academy Awards se mantiene como uno de los escenarios de la moda y el cine más esperados del año, donde nuestras celebridades favoritas nos confirman que su estilo personal es el protagonista en todo momento.

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