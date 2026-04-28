La Met Gala está más cerca de lo que esperamos y aquí está todo lo que tienes que saber

La Met Gala es más que una alfombra roja, es un evento en el que la moda se transforma en arte. Cada año las celebridades más influyentes del momento se reúnen en las escaleras del Metropolitan Museum of Art para celebrar la gala dirigida por Anna Wintour y los co-hosts que este 2026 serán Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

Detrás del glamour y la alfombra roja también existe un propósito, un evento benéfico que apoya al Costume Institute y celebra la creatividad y expresión al máximo.

Este año el tema es Costume Art y nos tiene con las expectativas súper altas.