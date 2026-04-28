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Moda

La Met Gala está más cerca de lo que esperamos y aquí está todo lo que tienes que saber

El evento que reúne moda, cultura y celebridades en un mismo lugar, la Met Gala, está a la vuelta de la esquina; una noche en la que cada look cuenta una historia y sigue una misma temática.
mar 28 abril 2026 06:29 PM
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Una de las co-hosts de este año es Nicole Kidman y estamos amando. (via Instagram (@nicolekidmanbr) (@nkbrmidias))

La Met Gala es más que una alfombra roja, es un evento en el que la moda se transforma en arte. Cada año las celebridades más influyentes del momento se reúnen en las escaleras del Metropolitan Museum of Art para celebrar la gala dirigida por Anna Wintour y los co-hosts que este 2026 serán Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams.

Detrás del glamour y la alfombra roja también existe un propósito, un evento benéfico que apoya al Costume Institute y celebra la creatividad y expresión al máximo.

Este año el tema es Costume Art y nos tiene con las expectativas súper altas.

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Todo lo que tienes que saber de la Met Gala 2026

¿Qué es la Met Gala?

Es un evento exclusivo organizado por Anna Wintour junto con Vogue, donde la lista de invitados es seleccionada con mucho cuidado cada año, asegurándose de tener a las personas más influyentes del momento en el medio.

Aunque estar ahí no es solo cuestión de fama, se trata de tener relevancia en la industria y en la cultura pop, siendo un privilegio asistir.

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Esperamos un look espectacular de Rihana este año. (via Instagram (@whominaj112))

Se celebra en el Metropolitan Museum of Art y existe una gran causa detrás. Funciona como una gala benéfica para recaudar fondos para el Costume Institute, que es el departamento del museo dedicado específicamente a la moda y el vestuario.

Es un espacio perfectamente curado, en el que a través de la moda se cuentan historias, se refleja cultura y se aprecia el arte de la alta costura.

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Anna Wintour siempre lleva la gala a otro nivel. (via Instagram (@redcarpetspace))

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El tema: Costume Art

Cada año la Met Gala tiene un tema diferente, el cual funciona como guía para le exposición del museo y dress code para los invitados a la alfombra roja.

Este año el tema es Costume Art, poniendo la moda y alta costura como una forma de expresión de arte, a través de los looks.

Es la forma perfecta de dejar de ver las prendas como piezas de ropa y empezar a entender el proceso artístico que existe detrás.

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Una de las celebridades mas top y con los looks más espectaculares. (via Instagram (@nordstrom))

El tema de este año nos tiene con las expectativas muy altas y esperamos ver looks increíbles. Costume Art se centra en como el cuerpo puede ser vestido como una obra artística, con siluetas inspiradas en pinturas, esculturas y arte en su máxima expresión.

Aunque es un tema muy abierto, es el momento de ver como cada celebridad tiene una diferente interpretación de arte y esto lo veremos con sus looks.

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¿Dónde y a qué hora es la Met Gala 2026?

Cada año, la Met Gala se celebra el primer lunes de mayo y este 2026 cae el 4 de mayo. La alfombra roja empieza en la tarde y como ya lo mencionamos sucede en Nueva York, por lo que en México inicia aproximadamente entre las 16:00 y 16:30 hora centro.

Normalmente dura cuatro horas, pero a veces puede ser un poco más o un poco menos porque las celebridades se atrasan. Puedes ver la transmisión en vivo a través del YouTube o E! Entertainment.

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La sede perfecta para la alfombra roja más icónica del año. (via Instagram (@ubsglobalart))

Sin duda es uno de los eventos más esperados del año para los amantes de la moda, la alta costura y el arte.

Uno de los momentos más importantes, donde nacen tendencias, amistades y looks espectaculares. Si es tu primera vez viendo esta increíble alfombra roja, ya sabes toda la información necesaria y de verdad no te la puedes perder.

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