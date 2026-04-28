La bolsa CHANEL de A$AP Rocky que rompió el internet

La bolsa que destaca a A$AP Rocky como "girl dad"

Desde que Rihanna y A$AP anunciaron que su bebé era una niña, el Internet perdió la cabeza pensando en las miles de posibilidades que tendrían para vestirla y hacer distintos looks con ella.

Durante los CFDA Awards, A$AP dijo a E! Entertainment que "Ser papá de una niña te hace más vulnerable, pero estoy listo para esa etapa de mi vida. Creo que ser papá de una niña me queda bien". Y lo entendemos perfecto, pues el rapero es embajador de CHANEL y nos demostró que está orgulloso de serlo, y también de su hija, Rocki Irish Mayers, pues llevó una bolsa a la pasarela con un detalle que se hizo viral.

A$AP se mostró muy sonriente con el regalo que le dio el diseñador. (Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Con una camisa roja tomate, una chamarra de ante decorada por un broche frontal, botones dorados y tweed en el cuello y en las mangas, acompañada de unos pantalones khaki y loafers vino, A$AP llegó al debut de crucero de Matthieu Blazy.

A$AP Rocky es el papá más cool, tenemos mil pruebas y cero dudas. (Aurore Marechal/Getty Images)

Pero, el pop de color más inesperado estuvo en su bolsa, una flap-bag en color rosa con unos pequeños flats de CHANEL como charm. Aww! El rapero admitió en una entrevista que la bolsa había sido un regalo por parte directa de Blazy, ¿será que el diseñador se inspiró en la bebé para su nueva colección?