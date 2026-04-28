Hoy Matthieu Blazy presentó su colección Cruise para CHANEL, en Biarritz, Francia, el lugar donde Coco Chanel fundó la línea de alta costura de la maison. Y probablemente, si eres aficionada a la moda como nosotras, tu feed de Instagram y TikTok está repleto de momentos icónicos del desfile, pero, ¿te diste cuenta de este detalle?
La bolsa CHANEL de A$AP Rocky que rompió el internet
La bolsa que destaca a A$AP Rocky como "girl dad"
Desde que Rihanna y A$AP anunciaron que su bebé era una niña, el Internet perdió la cabeza pensando en las miles de posibilidades que tendrían para vestirla y hacer distintos looks con ella.
Durante los CFDA Awards, A$AP dijo a E! Entertainment que "Ser papá de una niña te hace más vulnerable, pero estoy listo para esa etapa de mi vida. Creo que ser papá de una niña me queda bien". Y lo entendemos perfecto, pues el rapero es embajador de CHANEL y nos demostró que está orgulloso de serlo, y también de su hija, Rocki Irish Mayers, pues llevó una bolsa a la pasarela con un detalle que se hizo viral.
Con una camisa roja tomate, una chamarra de ante decorada por un broche frontal, botones dorados y tweed en el cuello y en las mangas, acompañada de unos pantalones khaki y loafers vino, A$AP llegó al debut de crucero de Matthieu Blazy.
Pero, el pop de color más inesperado estuvo en su bolsa, una flap-bag en color rosa con unos pequeños flats de CHANEL como charm. Aww! El rapero admitió en una entrevista que la bolsa había sido un regalo por parte directa de Blazy, ¿será que el diseñador se inspiró en la bebé para su nueva colección?
Los guiños de Matthieu Blazy y CHANEL antes de Mother's Day
El desfile tuvo también otro momento que destacó a las zapatillas como el nuevo must-have item en la bolsa de cualquier mamá: la actriz y modelo Kaya Wilkins caminó por la pasarela con ocho meses de embarazo. En un look perfecto para cualquier mom-to-be: una falda lápiz a juego con la chamarra y debajo, un bralette con el logo de las CC entrecruzadas y unos shorts high-waisted que nos tienen fascinadas.
Obviamente, en una de las bolsas que completaban el look, había unos flats pequeños, en el icónico acabado bicolor de la maison.
La colección estuvo llena de momentos icónicos, con detalles marítimos y confección precisa, donde cada elemento tenía intención para narrar una historia sobre la relación entre el mar, Biarritz y CHANEL. Sin duda, un acierto increíble por parte de Matthieu Blazy.