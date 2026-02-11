La moda de H&M: Studio SS26 promete conquistar el 'street style'

Así llevan las celebs la estética que inspira H&M Studio SS26

Hailey Bieber

Hailey es considerada como una de las it girls con mayor presencia e influencia en el street style; sus looks se caracterizan por reinterpretar los básicos, jugando con el volumen, la silueta y el styling para elevar su outfit y que transmita actitud y su propia estética.

Para Hailey Bieber, apostar por prendas básicas es importante y nos demuestra que una silueta oversize bien elegida puede definir todo un look de street style. (Vía instagram (@haileybieber))

Su estilismo sin duda conecta con la vibra que busca transmitir H&M Studio SS26.

Una inspiración clara se encuentra en este look con una chamarra oversize en piel negra como pieza protagonista, combinada con un short minimalista, dejando que la silueta hable por su propia cuenta. Logrando un look actual, versátil con una prenda básica.

Bernie Martínez Ocasio

Bernie Martínez Ocasio se ha posicionado como una de las nuevas referencias en la moda del street style, esto se debe a que su estilo no solo destaca en pasarelas, sino también por la forma en que eleva sus looks de una manera más natural y sin esfuerzo.

Creando looks a partir de prendas básicas con siluetas relajadas y equilibrándolas con otras prendas de un estilo más contemporáneo.

Bernie optó por un look relajado pero pensado durante el Super Bowl LX, que se caracterizó por básicos atemporales y siluetas limpias que conectan el estilo entre la pasarela y la calle. (Vía Getty Images)

La reinterpretación que Bernie utiliza para elegir las prendas y jugar con las proporciones y fit le permite conectar directamente con la vibra que refleja la H&M Studio SS26, demostrando que los básicos elevados pueden funcionar como la base perfecta para crear un look moderno y con estilo personal.