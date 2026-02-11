La moda de H&M: Studio SS26 promete conquistar el 'street style'

H&M Studio es una línea de gama alta y exclusiva presentada por H&M, la cual busca explorar su lado más creativo a través de colecciones limitadas de temporada, diseñadas a partir de las tendencias globales vigentes, pero con materiales de mayor calidad, con la finalidad de elevar prendas esenciales de todo clóset.
A diferencia de las prendas que nos ofrece la marca, las colecciones de Studio son presentadas en desfiles y solo se encuentran disponibles de manera estratégica, ya sea en tiendas seleccionadas u online.
H&M Studio SS26: Una estética moderna y con toque propio
Esta colección va más allá de ser solo un concepto, ya que se convierte en una estética que algunas de nuestras celebridades ya están adoptando para construir sus looks y darle ese toque propio que les caracteriza. Haciendo del street style el mejor escaparate lleno de inspiración para H&M y la línea Studio SS26.
Para SS26, H&M Studio es importante transmitir en esta línea su lado creativo a través de proporciones inesperadas, explorando la asimetría, diferentes cortes y colores, transmitiendo la importancia de la versatilidad que caracteriza a cada pieza. Esta línea estará disponible a partir del 5 de marzo del 2026.
Así llevan las celebs la estética que inspira H&M Studio SS26
Hailey Bieber
Hailey es considerada como una de las it girls con mayor presencia e influencia en el street style; sus looks se caracterizan por reinterpretar los básicos, jugando con el volumen, la silueta y el styling para elevar su outfit y que transmita actitud y su propia estética.
Su estilismo sin duda conecta con la vibra que busca transmitir H&M Studio SS26.
Una inspiración clara se encuentra en este look con una chamarra oversize en piel negra como pieza protagonista, combinada con un short minimalista, dejando que la silueta hable por su propia cuenta. Logrando un look actual, versátil con una prenda básica.
Bernie Martínez Ocasio
Bernie Martínez Ocasio se ha posicionado como una de las nuevas referencias en la moda del street style, esto se debe a que su estilo no solo destaca en pasarelas, sino también por la forma en que eleva sus looks de una manera más natural y sin esfuerzo.
Creando looks a partir de prendas básicas con siluetas relajadas y equilibrándolas con otras prendas de un estilo más contemporáneo.
La reinterpretación que Bernie utiliza para elegir las prendas y jugar con las proporciones y fit le permite conectar directamente con la vibra que refleja la H&M Studio SS26, demostrando que los básicos elevados pueden funcionar como la base perfecta para crear un look moderno y con estilo personal.
Kendall Jenner
Kendall es una clara referencia cuando se trata de looks minimalistas y bien pensados, dado que su estilo se caracteriza por apostar por una estética elegante con siluetas simples pero estructuradas.
Con esto, demuestra que se puede optar por una silueta bien construida y ésta puede convertirse en el protagonista de cualquier look.
Al utilizar prendas que le ayuden a estilizar la figura y que al mismo tiempo se mantengan atemporales, es lo que le permite conectar directamente con la esencia principal de H&M Studio SS26, donde nos demuestra que los vestidos con siluetas más definidas también se pueden reinterpretar y elevar como prendas esenciales, convirtiéndose en una inspiración presente en el street style con su estética pulida y contemporánea.
Zoë Kravitz
El estilo personal que ha caracterizado a Zoë Kravitz y la ha posicionado como un referente de estilo es por sus looks con siluetas simples, pero que llevan a la sensualidad a una versión más natural y relajada, creando una estética más femenina y moderna.
Sin duda alguna,Zoë nos demuestra que puede existir el equilibrio entre el minimalismo y la sensualidad y que se pueden llevar con total actitud.
La inspiración en su estilo y su manera de optar por diseños que destaquen por las texturas y caídas con detalles sutiles le permiten experimentar con el lado creativo que busca ofrecer H&M Studio SS26, como prendas bases para crear looks sofisticados y sensuales que son fáciles de aupar en el street style actual.
H&M Studio nos demuestra que sus colecciones van más allá de seguir solo tendencias, sino que busca consolidarse como una referencia para apostar por las prendas esenciales elevadas como piezas claves para crear un impacto visual en todo look. Reafirmándonos que los looks bien pensados y construidos son el punto de partida en todo styling y están llenos de inspiración.