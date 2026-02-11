Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Las tendencias que impuso el Lacoste French Fashion Runway 2026

Lacoste es una marca conocida a nivel mundial por marcar tendencias al fusionar lo sport con la elegancia.
mié 11 febrero 2026 08:22 PM
lacoste.jpg
La moda deportiva marcando tendencias (Cortesía)

Lacoste es una marca que nace en Francia en los años 30, al mando de René Lacoste. Que aparte de ser el fundador de esta marca fue tenista, y ganó alrededor de 7 torneos del Grand Slam en singles, René fue apodado como "el cocodrilo", lo cual da nacimiento al logo de la marca.

Lacoste French Fashion Runway es la manera en la que la marca lleva su ADN deportivo al mundo de la moda, haciendo una mezcla de lo deportivo con lo elegante y formal. Este runway ha venido a marcar tendencias con su estética minimalista inspirada en el tenis. Quédate aquí para saber más sobre estas prendas.

Publicidad

Todo lo que nos encanta de la nueva colección de Lacoste

Deporte y elegancia

La marca sigue siendo fiel a su herencia deportiva, pero dándole un toque sofisticado. Presentó polos clásicos, pero oversized con transparencias, los cuales marcarán una nueva tendencia dentro del deporte.

Podemos ver como estas piezas se combinaban con otras haciendo capas y jugando con la estética de los looks.

Lacoste-capacitacion-fotos-8956.jpg
Prendas deportivas que no pierden la elegancia (Cortesía)

Prendas versátiles

Otra de las tendencias que podremos ver en esta temporada, son los trench coats largos con materiales más ligeros.

Algunos de ellos tienen siluetas fluidas y suaves, que son perfectas para hacer layering con otras piezas. Se guiaron por una gama de colores que estarán súper in este 2026, como café, naranja, azul, blanco, beige y claro, el emblemático tono verde que distingue a la marca.

Lacoste-capacitacion-fotos-8877.jpg
Asegurate de tener un buen trench coat en tu clóset

Publicidad

Conjuntos deportivos

Como sabemos, hoy en día los conjuntos deportivos están en tendencia y Lacoste no se podía quedar atrás. Nos dieron una propuesta de tracksuits inspirados en chándales con cortes fluidos y más relajados.

En estas prendas se puede apreciar la versatilidad de la marca, brindando conjuntos con pantalones, faldas y shorts.

conjunto azul.jpg
Conjuntos que estarán en tendencia todo el año (Lacoste Spring - Summer 2026 Runway Show The Locker Room - Lacoste, lacoste.com)

Prendas elegantes

Aparte de la tendencia sport chic, podemos ver como también abarca el mercado de las piezas clásicas y atemporales. Prendas como faldas, blazers y vestidos que se podrán usar fuera de la cancha.

Nos encanta poder ver una marca deportiva que también busca atraer a otro sector, sin salirse de su línea de elegancia deportiva.

lac.jpg
Prendas que se podrán usar fuera de la cancha (Lacoste Spring - Summer 2026 Runway Show The Locker Room - Lacoste, lacoste.com)

Publicidad

Lacoste en México

Estas prendas marcarán tendencias importantes dentro de la moda deportiva. Podremos ver cómo el estilo sport chic sigue teniendo fuerza, y que mejor que acompañarlo de prendas Lacoste.

A pesar de ser una marca de deportiva, han sabido acaparar la atención de los amantes de la moda, imponiendo tendencias y haciendo que todos deseemos una prenda de su marca.

Lacoste-pasarela-01-fotos-0351.jpg
Nos encantó lo vibe de la presentación de Lacoste en México (Cortesía )

En México pudimos ver una presentación de su colección que nos encantó, de la mano de fashion influencers y referentes de la industria, que pondrán en tendencia todas estas prendas clásicas y versátiles.

Lacoste-pasarela-01-fotos-0311.jpg
Influencers de moda que imponen tendencias (Cortesía)
Azul Cobalto.jpg
Azul cobalto, el color que las celebs llevan y es perfecto para tus accesorios Este inicio de año se siente azul cobalto, el color que se ha posesionado como tendencia en las últimas pasarelas, transmitiendo confianza y una energía moderna para posicionarse en la moda.

Tags

Lacoste Moda Tenis

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

QuienFebrero

Publicidad