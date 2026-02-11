Las tendencias que impuso el Lacoste French Fashion Runway 2026

Lacoste es una marca que nace en Francia en los años 30, al mando de René Lacoste. Que aparte de ser el fundador de esta marca fue tenista, y ganó alrededor de 7 torneos del Grand Slam en singles, René fue apodado como "el cocodrilo", lo cual da nacimiento al logo de la marca.
Lacoste French Fashion Runway es la manera en la que la marca lleva su ADN deportivo al mundo de la moda, haciendo una mezcla de lo deportivo con lo elegante y formal. Este runway ha venido a marcar tendencias con su estética minimalista inspirada en el tenis. Quédate aquí para saber más sobre estas prendas.