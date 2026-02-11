Las tendencias que impuso el Lacoste French Fashion Runway 2026

Todo lo que nos encanta de la nueva colección de Lacoste

Deporte y elegancia

La marca sigue siendo fiel a su herencia deportiva, pero dándole un toque sofisticado. Presentó polos clásicos, pero oversized con transparencias, los cuales marcarán una nueva tendencia dentro del deporte.

Podemos ver como estas piezas se combinaban con otras haciendo capas y jugando con la estética de los looks.

Prendas deportivas que no pierden la elegancia (Cortesía)

Prendas versátiles

Otra de las tendencias que podremos ver en esta temporada, son los trench coats largos con materiales más ligeros.

Algunos de ellos tienen siluetas fluidas y suaves, que son perfectas para hacer layering con otras piezas. Se guiaron por una gama de colores que estarán súper in este 2026, como café, naranja, azul, blanco, beige y claro, el emblemático tono verde que distingue a la marca.