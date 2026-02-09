Publicidad

Moda

Bad Bunny y su estilismo en el show del Super Bowl

Bad Bunny se ha convertido en un ícono de la moda y su estilo ha evolucionado a lo largo de los años.
lun 09 febrero 2026 05:17 PM
Un look icónico, para un momento muy especial en la carrera de Bad Bunny. (Getty Images)

Bad Bunny fue el artista al frente del show de medio tiempo del Super Bowl LX. Además de su comentado performance, llamó la atención su outfit y la propuesta de estilismo que nos dio en este emblemático show .

El estilo del cantante ha evolucionado a lo largo de los años y se ha convertido en un ícono de la moda. Ha asistido a eventos importantes en el mundo de la alta costura como The Met Gala, y ha sido vestido por marcas reconocidas para sus conciertos y premiaciones. Nos ha dado mucho de qué hablar con su look.

El look de Bad Bunny en el Super Bowl, un look para la historia

Ayer vivimos uno de los momentos más emblemáticos y que pasarán a la historia, el cantante puertorriqueño estuvo en el Halftime Show del Super Bowl, poniendo el nombre de todos los países latinoamericanos en alto. Como siempre nos sorprendió con su outfit y no nos pudo encantar más.

No toda la ropa tiene que ser alta costura para verse bien (Neilson Barnard/Getty Images)

Llevo un total look monocromático de Zara custom made, que llamó la atención del mundo. Llevó un traje tipo sastre color crema acompañado de una corbata del mismo tono. La pieza que le dio el toque fue el jersey con el número 64 el frente y su apellido Ocasio en la espalda. Logrando un outfit sport formal que nos pareció lo más chic. Para el final, optó por una chaqueta tipo blazer color crema, diseñada por la misma marca.

Un look emblemático para el cantante, pues había quiénes esperaban que saliera en alta costura. (Chris Graythen/Getty Images)

Monocromático en el color del año

El complemento principal de este look fueron los tenis que sacó en colaboración con Adidas: El modelo BadBo 1.0, su primer sneaker signature con la marca y la franquicia BadBo. En la campaña I’m everything representa a personas que avanzan sin un solo camino definido.

Los nuevos sneakers BadBo 1.0 (Cortesía)

Los accesorios también dieron de qué hablar, llevó un reloj Audemars Piguet Royal Oak de oro amarillo con esfera de malaquita, el cual le dio un toque de brillo al look sin perder la paleta monocromática. Complementó el outfit con lentes de aviador y guantes crema que le dieron al look un aire elegante y uniforme.

Bad Bunny combinó alta relojería con Zara y el resultado es un look clásico que nos obsesiona. (Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

El estilo multifacético de Bad Bunny

El estilo de Benito ha evolucionado con los años y es fabuloso ver como poco a poco se va convirtiendo en un ícono de la moda, tanto en América como en el mundo. Es un artista que pone sus raíces en alto, como lo es Puerto Rico, pero también a todos los países latinoamericanos. Desde su música, hasta su estilo, él sabe perfectamente lo que está haciendo.

Bad Bunny ha incursionado varios estilos, y nos encanta. (Cindy Ord/Getty Images for FLC)

Ha tenido miles de looks increíbles, que son reconocidos por los grandes referentes de la moda. Como lo fue el look que llevó a los Grammys, vestido por Schiaparelli, llevando joyería de Cartier y de la mano del estilismo de Storm Pablo. Otro de nuestros favoritos fue el de la Met Gala del 2023, en tributo a Karl Lagerfield. Llevó un traje blanco con abertura en la espalda, diseñado por Simon Porte Jacquemus y, obviamente, también en la gala del 2025: un traje Prada. Seguiremos teniendo looks memorables que no podremos pasar en alto.

Bad Bunny siempre ha destacado por su estilo y este Super bowl no fue la excepción. (Dia Dipasupil/Getty Images)
