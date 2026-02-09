Bad Bunny y su estilismo en el show del Super Bowl

Bad Bunny fue el artista al frente del show de medio tiempo del Super Bowl LX. Además de su comentado performance, llamó la atención su outfit y la propuesta de estilismo que nos dio en este emblemático show .

El estilo del cantante ha evolucionado a lo largo de los años y se ha convertido en un ícono de la moda. Ha asistido a eventos importantes en el mundo de la alta costura como The Met Gala, y ha sido vestido por marcas reconocidas para sus conciertos y premiaciones. Nos ha dado mucho de qué hablar con su look.